El Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor: un desfile con 4.000 militares y 50 aeronaves frente a un descontento “creciente”

Desfile del Día de las Fuerzas Armadas 2025 (Europa Press Canarias - Europa Press)

El Día de las Fuerzas Armadas reunirá a cerca de 4.000 efectivos de distintos cuerpos militares y de seguridad en Vigo. La Avenida de Samil será el escenario del desfile principal. El evento se organizará con unidades a pie, motorizadas y aéreas, a lo largo del recorrido comprendido entre la Rúa Arganzada y la Rúa do Rio. Durante la jornada se llevarán a cabo los actos protocolarios habituales, que incluyen honores a los Reyes, izado de bandera, homenaje a los caídos y salto paracaidista a cargo de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA).

Además, será el primer año que esté la princesa Leonor presente junto a sus padres. La jornada ofrecerá una demostración aérea con 50 aeronaves, entre ellos Eurofighter, F-18, AV8B+ Harrier, además de la participación de la “Formación Mirlo”, que pintará los colores de la bandera nacional en el cielo. EN total, participarán 30 aeronaves de caza, 16 de transporte y 25 helicópteros. En el apartado motorizado, el despliegue contará con 109 vehículos y 32 motos.

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En medio de este día de celebración, también habrán militares que aprovechen la fecha como un altavoz para sus reivindicaciones. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), ha denunciado con un comunicado que los actos oficiales y la exhibición de material contrastan con la ausencia de avances en los problemas que afectan al personal militar. La Asociación Profesional de Suboficiales (Asfaspro) ha trasladado la “triste realidad” que viven los militares en la actualidad, exigiendo mejoras salariales y reconocimiento académico de la formación recibida.

Reivindicaciones de los militares

ATME subraya que, pese al incremento del presupuesto de Defensa, con España superando ya el 2% del PIB, las mejoras reales para los militares no se han materializado. La organización denuncia que el Gobierno destinó 679 millones de euros en 2025 para aumentos retributivos y plantillas, pero el propio Ministerio de Defensa reconoció que parte de esos fondos cubrían subidas salariales previas, lo que, en palabras de la asociación, evidencia una falta de transparencia y alimenta el malestar entre los efectivos.

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Entre las principales demandas, ATME insiste en el reconocimiento de la profesión militar como de riesgo, algo que a priori está en marcha, y la aprobación de una ley única de carrera militar. “La situación profesional del personal militar continúa marcada por unas malas retribuciones, la precariedad, la temporalidad y la ausencia de reformas estructurales”, añade ATME en su comunicado. Según la asociación, “para garantizar salarios dignos, serían necesarios más de 1.100 millones de euros anuales adicionales”, una cifra que sitúa en contraste con los elevados gastos en programas de armamento.

La organización advierte que la falta de reformas, junto a la ausencia de una reserva de plazas efectiva tras los 45 años y la no homologación de la formación militar, incrementa la dificultad para retener y captar personal en las Fuerzas Armadas. “El descontento entre los militares es creciente, especialmente entre la tropa y marinería, que no percibe mejoras pese al aumento histórico del presupuesto”, señala la asociación.

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