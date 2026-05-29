¿Por qué aumenta el número de conejos en las zonas en las que se reintroduce el lince ibérico? Un estudio ha encontrado el motivo

Un estudio explica el motivo por el que aumentan las poblaciones de conejos en las zonas en las que se reintroduce el lince ibérico. (Lynx ex Situ/Wikimedia Commons)

Desde hace más de dos décadas, en España se llevan a cabo grandes esfuerzos de conservación y reintroducción de una especie emblemática en el país, endémica de la península Ibérica y que estuvo al borde de la extinción: el lince ibérico (Lynx pardinus).

Este mamífero llegó a tener en 2001 solamente 94 ejemplares, lo que provocó que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo declarase como “en peligro crítico de extinción”, que es el nivel de amenaza previo a la desaparición de la especie en estado salvaje.

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Tras esto, comenzaron los trabajos para evitar la pérdida del lince ibérico, gracias a los cuales se consiguió en 2015 que fue reclasificado como “en peligro de extinción” y en 2024 como “vulnerable”, año en el que se contabilizaron 2.401 ejemplares.

Un lince en el Cortijo Gato Clavo, a 8 de noviembre de 2024, en el Parque Natural de la Sierra de Andújar, Jaén, Andalucía (España). (Rafael Bastante/Europa Press)

En las áreas en las que se llevaban a cabo estos proyectos se observó un cambio inesperado: pese a que el lince es un carnívoro que se alimenta principalmente de conejos, en las zonas en las que se reintrodujo aumentaban las poblaciones de esta especie y de otras de sus presas habituales, como la perdiz roja.

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El lince compite con los mesodepredadores

Un estudio publicado en 2019 en la revista Biological Conservation explicó el motivo. Tras tres años de investigación en los que el equipo científico buscaba determinar si el regreso del lince ibérico perjudicaría o no a las especies tradicionalmente consideradas como piezas de caza, concluyeron que este animal hacía disminuir la presencia de mesodepredadores (principalmente el zorro y el meloncillo). Esto, en forma de cascada trófica, también reduce la predación sobre sus principales presas, que se recuperan en la zona.

Este estudio fue elaborado por un equipo de investigadores del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC), la Estación Biológica de Doñana, la Fundación CBD-Hábitat y la Universidad de Oviedo, así como apoyado por la Junta de Extremadura y financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

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Un lince ibérico camina con un conejo en la boca tras atraparlo en los alrededores del Parque Nacional de Doñana, en Aznalcázar, España, el jueves 5 de abril de 2019. (Antonio Pizarro/AP)

El lince ibérico compite directamente con estos otros depredadores generalistas y abundantes. De hecho, el estudio registró una reducción del 80 % tras la reintroducción de la especie. Esto, por tanto, también disminuye el número de conejos cazados por estos animales: un 55,6 % menos.

Los datos fueron recopilados en el valle de Matachel, en la provincia de Badajoz, donde se establecieron un macho y una hembra de lince ibérico y sus crías. Dos años después de su reintroducción, el equipo científico registró la desaparición por abandono del área o por propia predación de los linces de al menos 19 zorros, 11 meloncillos, tres garduñas y un gato asilvestrado.

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Estos resultados, aunque obtenidos en Badajoz, “pueden resultar de interés y aplicables para la mejora de otros ecosistemas existentes en España”, destacaba el comunicado del Miteco. Especialmente pueden ser útiles en “aquellos ámbitos donde determinadas especies presa se ven seriamente amenazadas debido a desequilibrios en las densidades de mesocarnívoros provocados por la ausencia de un superpredador que actúe como regulador poblacional”.

Ejemplar de lince ibérico. (Lynx ex Situ/Wikimedia Commons)

El lince permite recuperar ecosistemas

La reintroducción del lince ibérico en ciertos enclaves de España trajo varias críticas, especialmente desde sectores ligados a la caza, que rechazaban o valoraban negativamente los proyectos por una posible afección a algunas de las presas principales, que son, a su vez, objeto importante de la actividad cinegética.

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De hecho, no existían hasta ese momento investigaciones experimentales con respecto a este aspecto. Este estudio, por tanto, extraía una conclusión fundamental a favor de la reintroducción de esta especie emblemática en nuestro país.

“Las investigaciones muestran un impacto positivo de las reintroducciones no solo en el estatus de conservación del lince, sino también de la restauración de su funcionalidad ecológica”, señala José Jiménez, investigador del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (CSIC) y autor principal del estudio, que destaca que estos resultados “apoyarán la aceptabilidad social de las reintroducciones de lince ibérico, que es fundamental para su futuro”.

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La Junta de Castilla y León celebra el nacimiento de cinco cachorros de lince ibérico en la comarca del Cerrato Palentino, las primeras camadas desde la reintroducción de la especie en la zona. (Junta de Castilla y León)

Los éxitos de la reintroducción del lince ibérico

En distintos puntos de la geografía española se han llevado a cabo reintroducciones del lince ibérico. Durante décadas, las zonas de Doñana y Sierra Morena fueron unos de los últimos grandes refugios de la especie, pero el felino ya se extiende por otras comunidades autónomas.

Estos proyectos están dando buenos resultados, ya que los ejemplares reintroducidos tienen camadas que permiten el establecimiento del lince en la zona. Es el caso de los nacimientos recientes de cuatro cachorros en las Tierras Altas de Lorca y cinco en el Cerrato palentino, siendo estas últimas crías las primeras en la comarca desde el regreso en 2025 del lince ibérico.

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También en los centros de cría se han celebrado buenas cifras. La temporada de 2026 finalizó en mayo con 31 cachorros de 12 camadas en El Acebuche (Huelva) y Zarza de Granadilla (Cáceres). “Este cambio constituye uno de los mayores éxitos internacionales en conservación de fauna amenazada y demuestra que los programas de conservación, respaldados por el trabajo coordinado de administraciones públicas, personal científico y equipos técnicos, pueden revertir situaciones críticas para la biodiversidad”, señaló el Miteco en un comunicado.