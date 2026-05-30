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Francia, España y Alemania impulsan la cooperación militar con el ejercicio de transporte aéreo ETAP-C protagonizado por sus aviones A400M

La formación refuerza la capacidad de los equipos para planificar y ejecutar operaciones conjuntas

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Avión A400M de Francia (REUTERS/Stephane Mahe)
Avión A400M de Francia (REUTERS/Stephane Mahe)

Del 1 al 12 de junio, la base aérea 123 de Orléans-Bricy, en Francia, acoge la segunda edición del ejercicio europeo de transporte aéreo militar ETAP-C, un programa multinacional de referencia para la formación avanzada de tripulaciones. Durante dos semanas, fuerzas aéreas de Alemania, Francia y España participan en operaciones tácticas diseñadas para mejorar la interoperabilidad y la capacidad de respuesta en escenarios de alta exigencia.

Según el Ministerio de Defensa francés, el ETAP-C ilustra el creciente nivel de cooperación militar europea en un contexto internacional marcado por el regreso de conflictos de alta intensidad. La formación también refuerza la capacidad de los equipos para planificar y ejecutar operaciones conjuntas, mejorando la coordinación en vuelo y la toma de decisiones bajo presión. El desarrollo de estas competencias responde a la necesidad de contar con tripulaciones preparadas para operar en escenarios imprevisibles y entornos disputados.

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Ejercicio militar entre Francia, España y Alemania

El ETAP-C se ha consolidado como un punto de encuentro esencial para la formación de tripulaciones de transporte militar en Europa. En esta edición, España participa con sus propios A400M Atlas, a los que, junto a Alemania, suma medios de caza, aviones cisterna y sistemas de vigilancia aérea. Francia despliega dos A400M Atlas de la 61ª escuadra de transporte, un C-130J Hercules del escuadrón franco-alemán Binational Air Transport Squadron (BATS) y un CASA de la 64ª escuadra.

El programa de entrenamiento incluye misiones reales y complejas. Estas van desde duelos tácticos a baja altitud, a aterrizajes de asalto en pistas provisionales, lanzamientos de carga y paracaidistas, infiltraciones y exfiltraciones de fuerzas especiales y misiones nocturnas, en coordinación con cazas y defensas antiaéreas. El objetivo es preparar a los futuros Element Leader, responsables de dirigir patrullas tácticas y coordinar misiones multinacionales en entornos degradados.

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La cooperación con el European Air Transport Command (EATC) y la integración de tripulaciones multinacionales fortalecen la eficacia de las operaciones y reflejan la solidez de los lazos entre los aliados europeos. El ejercicio ETAP-C, al reunir recursos y conocimientos de distintas naciones, contribuye a la preparación de las fuerzas aéreas europeas ante los desafíos actuales, consolidando la base de Orléans-Bricy como un referente en la formación táctica internacional.

Avión A400M (Ministerio de Exteriores)
Avión A400M (Ministerio de Exteriores)

El A400M Atlas, pilar de la capacidad europea

El A400M Atlas se ha consolidado como un recurso clave para el transporte militar táctico y estratégico. Este avión, dotado de tecnología avanzada, incrementa significativamente las capacidades operativas de las fuerzas aéreas, permitiendo misiones de transporte de grandes volúmenes, reabastecimiento en vuelo y operaciones en pistas no preparadas, tanto de día como de noche y en condiciones ambientales extremas.

La experiencia en operaciones recientes en Oriente Medio ha demostrado la versatilidad y rapidez del A400M, fundamental para asegurar el traslado urgente de personal, material y equipos en situaciones críticas. La capacidad de reacción inmediata y la flexibilidad operativa han permitido al ejército francés cumplir misiones de defensa aérea, protección de instalaciones y evacuación de ciudadanos en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores francés.

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