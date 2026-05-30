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El 11,5% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja

La cifra supera la media europea y revela el lento avance de España hacia los objetivos marcados por la Unión Europea

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El país afronta el reto de reducir la proporción de jóvenes fuera del sistema educativo y laboral
España mantiene una de las tasas de jóvenes NEET más elevadas de Europa occidental (Europa Press)

La integración laboral y educativa de los jóvenes se ha consolidado como uno de los principales desafíos sociales y económicos de las sociedades europeas en la última década. El fenómeno de los llamados NEET —acrónimo en inglés de “Not in Employment, Education or Training”, también conocidos como “ninis”— describe a la población joven que ni estudia ni trabaja.

Este grupo concentra la atención de organismos internacionales y gobiernos nacionales por su impacto en la cohesión social, el desarrollo económico y la sostenibilidad de los sistemas de bienestar.

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Según la última actualización de Eurostat correspondiente a 2025, la tasa de jóvenes de entre 15 y 29 años que se encuentran fuera del sistema educativo y del mercado laboral en la Unión Europea (UE) se ha reducido hasta alcanzar el 11,0%, el valor más bajo en la última década.

España, a la zaga en la reducción de NEET

Este descenso se produce en un contexto de recuperación posterior a la pandemia de COVID-19, que durante 2020 había provocado un repunte en el indicador en casi todos los países del bloque.

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En este escenario europeo, España figura entre los países con resultados menos favorables. Un 11,5% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja, una proporción que supera la media comunitaria y que refleja la persistencia de obstáculos en la transición hacia el empleo y la educación superior.

La proporción de jóvenes NEET ha descendido en la mayoría de países, pero sigue siendo alta en el sur y este de Europa
Solo nueve países de la UE cumplen ya el objetivo europeo del 9% de “ninis” marcado para 2030 (Eurostat)

El dato, destacado en el informe de Eurostat, sitúa a España todavía lejos del objetivo marcado por la UE en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que plantea reducir la tasa NEET al 9% para 2030.

La evolución histórica muestra que, aunque la tendencia es descendente en la mayoría de los Estados miembros, el ritmo de mejora es desigual. En el conjunto de la UE, la tasa de NEET ha bajado desde el 15,2% registrado en 2015 hasta el 11,0% actual. En España, la reducción ha sido más limitada, lo que mantiene al país en una posición intermedia dentro del contexto europeo.

La educación y el empleo se combinan con mayor frecuencia en los jóvenes de menor edad, según los datos de Eurostat para 2025
Solo un pequeño porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años ni estudia ni trabaja, mientras que el trabajo sin formación crece en las franjas más altas (Eurostat)

Países como Italia, Grecia y Croacia han protagonizado los descensos más acusados, con caídas de hasta 12,4 puntos porcentuales en el caso italiano. Por el contrario, algunos países como Alemania, Luxemburgo y Austria han experimentado ligeros aumentos en este periodo, mientras que el indicador se ha mantenido prácticamente estable en Dinamarca y Lituania.

Las diferencias entre países siguen siendo notables. Países Bajos lidera el ranking con la menor proporción de jóvenes NEET (5,3%), seguido por Suecia (5,9%) y Eslovenia (7,6%). En el otro extremo, Rumanía registra el porcentaje más alto (19,2%), acompañada de Bulgaria (13,8%) y Grecia (13,6%).

El nivel educativo marca la diferencia

El informe de Eurostat identifica a nueve países que ya cumplen el objetivo comunitario del 9%, entre ellos Países Bajos, Suecia, República Checa, Portugal, Irlanda, Malta, Luxemburgo y Dinamarca. En contraste, diez Estados miembros presentan tasas superiores a la media europea.

El descenso general de estos indicadores en Europa solo se vio interrumpido en 2020 por la pandemia
El grupo de 25 a 29 años sigue registrando el mayor porcentaje de inactividad educativa y laboral (Eurostat)

La estructura de la población NEET en Europa revela diferencias signficativas por edad, nivel educativo, sexo y lugar de residencia. Entre los jóvenes de 15 a 19 años, la tasa europea es del 5,3%; en el grupo de 20 a 24 años, del 12,8%; y en el de 25 a 29 años, del 14,7%.

El nivel educativo resulta determinante, ya que en la UE, el porcentaje de NEET alcanza el 12,8% entre quienes sólo cuentan con estudios básicos, disminuye al 11,0% en quienes han completado la educación media y desciende al 8,0% para quienes poseen educación superior.

En España, la incidencia de los NEET es especialmente elevada entre los jóvenes con bajo nivel educativo, donde el 15,3% se encuentra fuera del sistema educativo y laboral, superando la media europea en este segmento.

En este contexto, el dato del 11,5% para España subraya la magnitud del reto pendiente para alcanzar la meta europea y mejorar la integración laboral y educativa de los jóvenes. Los factores asociados, como el nivel educativo, el género y el entorno de residencia, continúan condicionando las oportunidades de esta generación y explican parte de la diversidad entre los países del bloque.

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