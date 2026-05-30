Los combates simulados en los “densos bosques de Kainuu” que han realizado más de 5.000 militares de la OTAN en Finlandia

Las fuerzas aliadas entrenan codo con codo en los densos bosques de Finlandia, poniendo a prueba la coordinación aérea y terrestre en escenarios de combate realistas y de ritmo acelerado.

Más de 5.000 soldados de siete países aliados han entrenado entre el 18 y el 30 de mayo de forma conjunta en la región finlandesa de Kainuu. El ejercicio ‘Northern Star 26’ pone a prueba la coordinación multinacional en maniobras aéreas y terrestres, en el mayor despliegue de la OTAN en la zona desde la adhesión de Finlandia a la Alianza en 2023. Así, durante dos semanas, las fuerzas de Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos desarrollan operaciones integradas para reforzar la seguridad regional y aliada.

“Este ejercicio es crucial para nosotros, para asegurarnos de que estamos listos para nuestra perspectiva nacional. Hoy en día, se trata cada vez más de operar juntos, lo que significa que tenemos que ser interoperables”, explica el comandante de la Brigada de Kainuu, general de brigada Ari Laaksonen. La combinación de operaciones aéreas y terrestres, con participación de drones, helicópteros y aviones de ala fija, supone un reto técnico y logístico para los mandos y las unidades desplegadas.

PUBLICIDAD

Helicóptero Chinook en un ejercicio de la OTAN (REUTERS/Ognen Teofilovski)

Combates simulados en el bosque

Se desarrolla en los densos bosques de la región de Kainuu, un entorno que exige máxima adaptación y coordinación entre los participantes. Las tropas aliadas realizan maniobras simultáneas en tierra y aire, empleando helicópteros Chinook estadounidenses para insertar unidades en zonas designadas, mientras tanques y vehículos todoterreno superan obstáculos naturales y avanzan en formación.

Las imágenes difundidas por el mando militar muestran a soldados desembarcando de aeronaves, asegurando posiciones, construyendo escondites y participando en simulacros de combate y fuego enemigo bajo condiciones de alta exigencia. Además, las operaciones incluyen la construcción de posiciones defensivas camufladas, el avance conjunto de infantería y blindados, y el uso de guerra electrónica y simulación de minas, lo que ofrece escenarios realistas y complejos diseñados para perfeccionar la respuesta ante situaciones de conflicto.

PUBLICIDAD

Para muchos reclutas finlandeses, Northern Star 26 supone la fase final y más desafiante de su servicio militar, una evaluación práctica de las capacidades individuales y colectivas adquiridas durante meses de instrucción. “El ejercicio Northern Star 26 es una combinación de tropas. Es un ejercicio nacional para los reclutas, y en esta ocasión hay una fuerte presencia de las fuerzas aliadas y amigas”, señala Laaksonen, comandante de la Brigada de Kainuu. El general destaca la participación relevante de tropas británicas y estadounidenses en la fase de planificación, junto con unidades italianas, francesas, polacas y húngaras, y califica como “muy gratificante” la coordinación multinacional lograda en esta edición.

Northern Star 26 representa un paso clave para la OTAN en su estrategia de defensa colectiva en el norte de Europa. La integración de fuerzas aliadas en territorio finlandés responde a la necesidad de garantizar la operatividad conjunta en situaciones reales de amenaza. Por tanto, el ejercicio pone el énfasis en la interoperabilidad, desde la llegada y despliegue de las unidades, la ejecución de maniobras coordinadas entre diferentes naciones y ramas militares, hasta el posterior redespliegue de las tropas a sus países de origen, consolidando la capacidad de respuesta aliada.

PUBLICIDAD