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Todos miran a ‘La Casita’ de Bad Bunny, pero pocos pueden entrar: la metáfora perfecta del problema de la vivienda

Mientras el espacio VIP del cantante se convierte en el gran objeto de deseo de sus conciertos en Madrid, emanciparse en España exige ya destinar el 98,7% del salario juvenil a un alquiler en solitario

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Bad Bunny y su escenografía de 'La Casita' en los conciertos de la gira DTMF. (Montaje Infobae)
Bad Bunny y su escenografía de 'La Casita' en los conciertos de la gira DTMF. (Montaje Infobae)

Bad Bunny ha aterrizado en España con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Tras sus actuaciones en Barcelona, el artista puertorriqueño se prepara para otros diez conciertos en Madrid a partir de este sábado, 30 de mayo. Entradas agotadas, reventa con precios disparados y millones de seguidores pendientes de cada detalle del espectáculo han convertido el regreso del cantante, tras siete años sin pisar nuestro país, en uno de los grandes acontecimientos musicales del año.

Y entre el despliegue audiovisual y el repertorio de éxitos, hay un elemento del show que ha captado la atención de los fans: La Casita. Una pequeña vivienda instalada dentro del escenario que, en cada uno de sus conciertos, se ha convertido en uno de los espacios más comentados y codiciados. Inspirada en las casas tradicionales de barrio de Puerto Rico, La Casita funciona como un segundo escenario dentro del concierto que permite crear momentos más cercanos con los asistentes que pueden acceder a ella. Porque, alejándose de su apariencia humilde, no cualquiera es invitado a entrar.

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Aunque miles de personas están dentro del recinto para disfrutar del concierto, el acceso a este espacio está restringido a un reducido grupo de invitados, habitualmente celebrities o perfiles seleccionados. Las actrices Úrsula Corberó y Priscila Delgado, los futbolistas Lamine Yamal y Gerard Piqué o el streamer Ibai Llanos fueron algunos de los privilegiados en entrar a La Casita de Bad Bunny en la capital catalana. Mientras, el resto observa desde fuera esa experiencia exclusiva, la de estar cerca pero no poder entrar. Algo que conecta, de forma casi inevitable, con el cada vez más difícil acceso a la vivienda en España.

Jóvenes atrapados entre salarios bajos y precios imposibles

Salvando las distancias entre un concierto y la realidad, la metáfora no pasa desapercibida. Una casa observada desde fuera, deseada por muchos y accesible solo para los pocos que cuentan con un respaldo económico y un poder adquisitivo suficiente para soportar los actuales precios de compra o alquiler. Y es que el acceso a la vivienda se ha convertido en la primera preocupación del país, según el CIS, y especialmente para los jóvenes. Los datos del último informe del Consejo de la Juventud en España reflejan un escenario especialmente preocupante, ya que la tasa de emancipación juvenil apenas alcanzó el 14,5% en 2025.

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Bad Bunny con camiseta de Argentina, brazos abiertos, en el centro de un escenario rosa llamado La Casita, rodeado de gente y músicos, frente a una multitud grabando con teléfonos
Bad Bunny, en Argentina. (Victoria Dragonetti)

La edad media de emancipación ronda ya los 30 años, muy por encima de la de generaciones anteriores y de buena parte de los países europeos. Aunque el empleo juvenil ha demostrado ciertos signos de mejora, al situarse el paro entre menores de 25 años en un 24,5%, los salarios continúan sin acompañar el ritmo de los precios del alquiler y de compra.

El Consejo de Juventud también alerta del esfuerzo económico que exige independizarse. Un joven tendría que destinar prácticamente la totalidad de su sueldo, el 98,7%, para pagar un alquiler en solitario. En la práctica, la emancipación individual se convierte en algo casi imposible sin ayuda familiar, ahorro previo o ingresos superiores a la media.

Compartir piso o vivir con tus padres, las únicas opciones

Ante esta situación, compartir piso se ha convertido en algo más que una etapa temporal, y ahora ya es una solución cada vez más prolongada en el tiempo. El alquiler de habitaciones se ha consolidado como alternativa estructural y el precio medio de un cuarto ronda los 400 euros mensuales, mientras que la oferta de este tipo de alojamientos no ha dejado de crecer en los últimos años. Además, el precio de compra ha alcanzado máximos históricos, situándose entre los 2.300 euros y los 3.092 euros el metro cuadrado. Un panorama que no solo afecta a quienes acaban de entrar en el mercado laboral.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 67,1% de las personas entre 18 y 34 años convivía todavía con alguno de sus padres en 2025. En el tramo de 26 a 34 años, una edad que tradicionalmente se asocia ya a la independencia residencial e incluso al tener hijos, la cifra se mantenía en un 44,3%. Y las razones son, mayoritariamente, económicas. Casi la mitad de los jóvenes entre 26 y 34 años que continúan viviendo con sus padres asegura que no puede permitirse alquilar o comprar una vivienda. Solo una minoría (1,9%) afirma permanecer en el hogar familiar por elección personal.

Barcelona ha sido esta noche la primera parada europea de Bad Bunny. Siete años después de su última visita a la ciudad, el artista puertorriqueño ha arrancado en el Estadi Olímpic una gira que en España reunirá a más de 600.000 espectadores.

Pero la presión del mercado inmobiliario español también preocupa en el ámbito europeo. La Comisión sitúa a España entre los países donde el acceso a la vivienda genera una mayor tensión, especialmente en grandes ciudades, donde el encarecimiento de los precios ha reducido aún más las posibilidades de acceso para rentas medias y bajas.

Y quizás, por todo esto, la imagen resuena tanto. Detrás del fenómeno musical, de las redes sociales y del espectáculo, hay también una sensación compartida de toda una generación, y es la de mirar una puerta abierta sin posibilidades de poder cruzarla.

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