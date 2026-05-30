España

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Guardar
Google icon
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)

¿Participaste en el sorteo 3 de las 14:00 horas de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería realizada este sábado 30 de mayo, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Números ganadores del Super Once

Fecha: 30 mayo.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 08 12 16 17 20 30 36 38 43 54 61 62 63 65 70 79 80 81 82 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Papa y Bad Bunny coinciden en Madrid: quién tendrá mayor impacto económico en la capital

Con un impacto conjunto estimado que puede ascender hasta los 340 millones de euros, la llegada de León XIV y el artista puertorriqueño a España transforma Madrid en un gran polo turístico

El Papa y Bad Bunny coinciden en Madrid: quién tendrá mayor impacto económico en la capital

Cómo hacer helado de yogur y chocolate: una receta saludable y perfecta para combatir el calor

En solo 15 minutos y con pocos ingredientes puede elaborarse un postre delicioso y cremoso, sin que sea necesario utilizar nata o azúcar

Cómo hacer helado de yogur y chocolate: una receta saludable y perfecta para combatir el calor

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Un año después de la prohibición de Orbán por “proteger a los niños”, el gobierno húngaro permitirá la celebración del Orgullo LGBT

En 2025, miles de personas participaron en la marcha en Budapest a pesar de la prohibición, que permitía el uso de reconocimiento facial para identificar participantes

Un año después de la prohibición de Orbán por “proteger a los niños”, el gobierno húngaro permitirá la celebración del Orgullo LGBT

Bertín Osborne expone su estado de salud con una neumonía aguda: “Tengo mucha gente que me llama para ver si me estoy muriendo o qué”

El presentador y cantante ha informado de que tiene “manchas en los pulmones”, aunque ya está en proceso de recuperación

Bertín Osborne expone su estado de salud con una neumonía aguda: “Tengo mucha gente que me llama para ver si me estoy muriendo o qué”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francia, España y Alemania impulsan la cooperación militar con el ejercicio de transporte aéreo ETAP-C protagonizado por sus aviones A400M

Francia, España y Alemania impulsan la cooperación militar con el ejercicio de transporte aéreo ETAP-C protagonizado por sus aviones A400M

¿Te pueden multar si no estás conduciendo? Un juzgado elimina una multa de 200 euros por una ITV caducada porque el coche estaba estacionado

El Día de las Fuerzas Armadas reúne a miles de personas en Vigo en un desfile marcado por vehículos nuevos, la caída de la bandera y el mal tiempo

Los combates simulados en los “densos bosques de Kainuu” que han realizado más de 5.000 militares de la OTAN en Finlandia

El Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor: un desfile con 4.000 militares y 70 aeronaves frente a un descontento “creciente”

ECONOMÍA

El Papa y Bad Bunny coinciden en Madrid: quién tendrá mayor impacto económico en la capital

El Papa y Bad Bunny coinciden en Madrid: quién tendrá mayor impacto económico en la capital

El 11,5% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja

La gripe aviar provocó el sacrificio de 2,7 millones de aves en España y ha disparado el precio del huevo: sube más de un 14%

Todos miran a ‘La Casita’ de Bad Bunny, pero pocos pueden entrar: la metáfora perfecta del problema de la vivienda

El sector del aceite de oliva denuncia prácticas “especulativas” para forzar un hundimiento en los precios que no se traslada aún al supermercado

DEPORTES

Última hora de la final de la Champions League en directo: sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal

Última hora de la final de la Champions League en directo: sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”