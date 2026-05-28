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Quién es Gabriel Giacomelli, el multimillonario brasileño que la prensa internacional asegura que es el novio de la princesa Leonor

La revista peruana ‘Cosas’ ha rescatado el vínculo entre la heredera y el que fuera su compañero de clase, de perfil “absolutamente reservado”

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La princesa Leonor y Gabriel Giacomelli (Europa Press / Linkedin)
La princesa Leonor y Gabriel Giacomelli (Europa Press / Linkedin)

El nombre de Gabriel Giacomelli ha vuelto a irrumpir en la conversación sobre la princesa Leonor después de que varios medios y perfiles centrados en Casa Real hayan reactivado los rumores sobre una posible relación sentimental, un asunto que sigue sin confirmación oficial y que coincide con la recta final de la formación militar de la heredera.

La reaparición pública del rumor ha llegado a través de la revista peruana Cosas, que lo ha llevado a sus redes sociales con una publicación que ya ha generado miles de interacciones, en la que sostiene que el vínculo entre ambos empezó en el UWC Atlantic College de Gales. No es para menos la expectación, puesto que de ser verdad se podría convertir en el próximo rey consorte de España.

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Según Cosas, Giacomelli “sería el nuevo novio de la princesa Leonor, heredera al trono español” y la conoció durante sus estudios en ese internado galés. La revista añade que la relación “no es nueva” y afirma que hace dos años ambos ya habían sido vinculados cuando Leonor viajó sola a Nueva York para visitarlo en un vuelo comercial.

La princesa Leonor obtuvo su parche tras completar su primer vuelo (Casa Real)
La princesa Leonor obtuvo su parche tras completar su primer vuelo (Casa Real)

Gabriel Giacomelli con la familia real española

No es la primera vez que el joven aparece ligado al entorno de la familia real. Hace algo más de cuatro años fue fotografiado en Zarzuela compartiendo tiempo con Leonor, la infanta Sofía y los reyes Felipe y Letizia, una aparición que le situó por primera vez en la prensa del corazón. Aquel foco aumentó cuando también trascendió que había sido uno de los invitados al cumpleaños sorpresa de Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia. En ese momento ya se apuntó a que podía ser la pareja de la princesa, aunque esa posibilidad no se confirmó.

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También se señaló entonces que viajó a Marín para celebrar el 19 cumpleaños de Leonor en la Escuela Naval. Pese a ese antecedente, durante bastante tiempo apenas se ha vuelto a hablar de él. Ni siquiera cuando la princesa llegó a Nueva York a bordo del buque-escuela Juan Sebastián Elcano, en una de sus escalas, se obtuvieron imágenes de ambos juntos. Esa ausencia de pruebas recientes ha convivido con una insistencia sostenida de varios medios en presentar su relación como algo más que amistad.

Quién es Gabriel Giacomelli

Lo que sí ha trascendido sobre Giacomelli es que es de origen brasileño, aunque se ha criado entre Alemania y Nueva York. Procede de una familia con una gran fortuna: su padre trabaja como alto ejecutivo de Deutsche Bank y ejerce como director de investigación de mercados emergentes, mientras que su madre se dedica a la publicidad y al marketing internacional.

La heredera al trono ha tenido otra formación práctica en la que ha pilotado un F-5, el avión utilizado en España para la formación avanzada de pilotos de caza y ataque

La historia entre ambos se sitúa en el UWC Atlantic College de Gales, donde cursaron el Bachillerato Internacional. Ese centro reúne a hijos de empresarios, aristócratas y de distintas monarquías europeas, y allí, según se ha contado, ambos se volvieron inseparables.

Ese vínculo cercano es el argumento que se ha usado para explicar la presencia de Giacomelli en citas de carácter privado en España y su conocimiento directo de los reyes. También se sostiene que la relación entre ambos ha pasado a desarrollarse a distancia por la separación geográfica de sus trayectorias actuales. Él estudia en la Universidad de Nueva York y ha empezado a orientarse hacia el ámbito de la comunicación. Además, ha colaborado en el periódico universitario Washington Square News y realiza prácticas de periodismo.

A lo largo de este tiempo, la prensa rosa ha insistido en definir la relación entre ambos como una amistad muy cercana. Esa cautela se ha apoyado en la voluntad de preservar la intimidad de la heredera y en el hecho de que la Casa Real no ha hecho ningún comentario sobre los rumores. Según Cosas, Gabriel mantiene hoy un perfil “absolutamente reservado”. Pero la falta de imágenes recientes de ambos juntos y la ausencia de confirmación oficial no han impedido que su nombre vuelva a circular con fuerza,

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