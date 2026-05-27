España

Última hora del caso Plus Ultra y la imputación de Zapatero, en directo: novedades del sumario y reacciones políticas

Su declaración está programada para los días 17 y 18 de junio. El expresidente se comunica a través de su portavoz, Luis Arroyo, y niega todas las acusaciones

Guardar
Google icon
La comparecencia de Zapatero ante el juez está prevista para los días 17 y 18 de junio. (Europa Press)
La comparecencia de Zapatero ante el juez está prevista para los días 17 y 18 de junio. (Europa Press)

El expediente judicial del caso Plus Ultra, distribuido en ocho tomos que suman cerca de 4.000 páginas, señala a José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada” destinada a conseguir beneficios a través de gestiones ante organismos públicos en favor de la aerolínea, que en 2021 recibió una ayuda estatal de 53 millones de euros.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) examinó la actividad de 40 compañías y el entorno de 60 personas, identificando 174 movimientos bancarios hacia las cuentas de Zapatero entre los años 2020 y 2025, por un valor total de 2,6 millones de euros. El magistrado José Luis Calama ordenó el bloqueo de 490.780 euros y autorizó el allanamiento de su despacho, donde los investigadores encontraron una caja fuerte con relojes, joyas y fotografías de lingotes de oro.

El sumario también reúne grabaciones en las que directivos de Plus Ultra se referían a Zapatero como la máxima autoridad, y revela posibles conexiones con Venezuela y con una firma vinculada al Partido Comunista Chino. La comparecencia de Zapatero ante el juez está prevista para los días 17 y 18 de junio.

06:01 hsHoy

Simón Verhoeven, el empresario neerlandés con dos lingotes de oro que usó tres sociedades pantalla para conceder préstamos a Plus Ultra

Anticorrupción sitúa al empresario en una presunta red internacional de blanqueo con conexiones en España, Suiza y Venezuela

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con un avión de la compañía Plus Ultra de fondo (Montaje Infobae)
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con un avión de la compañía Plus Ultra de fondo (Montaje Infobae)

El sumario del caso Plus Ultra revelado este lunes continúa aportando nueva información de una trama que lleva investigándose desde 2021. La documentación remitida por las autoridades de Francia y Suiza y ahora incorporada a las diligencias judiciales sitúa al empresario neerlandés Simón Leendert Verhoeven como una de las piezas clave de una presunta estructura internacional de blanqueo de capitales con conexiones en España, Venezuela y Suiza. Según la Fiscalía Anticorrupción, el empresario utilizó al menos tres sociedades para conceder préstamos a la aerolínea Plus Ultra, con un presunto rol de “gestor ejecutivo” vinculado a la gestión operativa de sociedades pantallas y de cuentas bancarias en Suiza.

Leer la nota completa
05:58 hsHoy

Zapatero recibió más de 313.200 euros en transferencias de tres sociedades chinas: estas son las empresas y a qué se dedican

El expresidente del Gobierno recibió este dinero entre 2020 y 2025 supuestamente en concepto del pago de facturas por la “prestación de servicios profesionales”

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ingresó más de 313.200 euros en transferencias por parte de tres empresas con capital en China o vinculadas a este país entre 2020 y 2025, según uno de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en los que se ha basado el juez de la Audiencia Nacional para citar al exlíder socialista como imputado en el ‘caso Plus Ultra’.

Leer la nota completa
05:56 hsHoy

La UDEF sitúa a Zapatero como intermediario de operaciones de oro, níquel y petróleo venezolano con compradores chinos y suizos

El oficio policial al que ha tenido acceso ‘Infobae’ recoge que los potenciales compradores debían dirigirse al expresidente mediante una carta de intenciones formal para acceder a los negocios con Venezuela

La UDEF sitúa a Zapatero como intermediario de operaciones de oro, níquel y petróleo venezolano con compradores chinos y suizos. (Montaje Infobae)
La UDEF sitúa a Zapatero como intermediario de operaciones de oro, níquel y petróleo venezolano con compradores chinos y suizos. (Montaje Infobae)

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de una red que, según el oficio policial al que ha tenido acceso Infobae, no solo gestionó el rescate público de Plus Ultra por 53 millones de euros, sino que también extendió sus operaciones fuera de España. Concretamente, en materias primas venezolanas como oro, níquel y petróleo, con la participación de intermediarios chinos, suizos y venezolanos.

Leer la nota completa
05:52 hsHoy

En la casa de Zapatero se daban las instrucciones de mayor “sensibilidad” mientras la oficina de Ferraz era el “centro de dirección operativo” de la trama, según los investigadores

Esto tiene sentido, según el juez, porque “desplazar” el núcleo de planificación y dirección del ámbito de la oficina al entorno de su domicilio permitiría disponer “de mayor reserva y control de la información”

Despacho de Zapatero (Montaje: Infobae España)
Despacho de Zapatero (Montaje: Infobae España)

El despacho que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tiene en la calle Ferraz número 35 de Madrid, enfrente de la sede del Partido Socialista, no funcionaba solo como una oficina, sino que, según los investigadores de la UDEF, era un “centro de dirección operativo” desde el que Zapatero canalizaba las directrices estratégicas de su presunta red de tráfico de influencias a través de un correo que gestionaba su secretaria.

Leer la nota completa
05:50 hsHoy

La UDEF descubre que la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, tuvo un papel mucho más relevante del que aparentaba en la trama Plus Ultra

Los informes policiales sostienen que “Gertru” coordinaba pagos, elaboraba facturas y gestionaba desde el despacho de Ferraz la documentación utilizada para dar cobertura formal a la operativa de la red

María Gertrudis Alcázar Jiménez, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, en el documental 'La última llamada' de Movistar Plus (Movistar Plus)
María Gertrudis Alcázar Jiménez, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, en el documental 'La última llamada' de Movistar Plus (Movistar Plus)

La investigación del ‘caso Plus Ultra’ ha terminado colocando a María Gertrudis Alcázar Jiménez, histórica secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, en una posición mucho más relevante de lo que inicialmente parecía. Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y varios autos incorporados al sumario, a los que ha tenido acceso Infobae, describen a “Gertru” como una pieza “operativa esencial” dentro de la estructura investigada y la sitúan en el centro de la gestión documental, la coordinación de pagos y la elaboración de facturas vinculadas al entramado empresarial que rodea al expresidente del Gobierno.

Leer la nota completa
05:45 hsHoy

El PSOE prohíbe a cargos públicos y miembros del partido aceptar regalos como las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero

La secretaria del expresidente del Gobierno, sostiene que las piezas incautadas por la UDEF son “herencia de doña Sonsoles y regalos de viajes”. La ley regula la recepción de obsequios por parte de la Administración y el propio código de conducta del partido también

Despacho de Zapatero (Montaje: Infobae España)
Despacho de Zapatero (Montaje: Infobae España)

El martes pasado, la UDEF registró el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 y secretario general del PSOE entre el 2000 y el 2012, como parte de la investigación del caso Plus Ultra en el que está imputado por, entre otros presuntos delitos, tráfico de influencias.

Leer la nota completa
05:43 hsHoy

Todo lo que ha encontrado la UDEF en la caja fuerte de Zapatero: joyas, relojes y piezas de oro que el sumario atribuye a “herencias” y “regalos de viajes”

‘Infobae’ accede al sumario de la investigación que atribuye al expresidente socialista funciones de dirección y supervisión en el caso Plus Ultra

16 lotes de joyas, relojes y piezas de oro y 17 agendas: esto es todo lo que había en la caja fuerte y el despacho de Zapatero. (Infobae España)
16 lotes de joyas, relojes y piezas de oro y 17 agendas: esto es todo lo que había en la caja fuerte y el despacho de Zapatero. (Infobae España)

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entró en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el pasado martes 19 de mayo. A las 8.17 de la mañana, la secretaria del exlíder socialista y una de las investigadas, Gertrudis Alcázar, abrió la puerta de la oficina,—compuesta por cinco despachos y tres habitaciones vacías— para dar comienzo al registro.

Leer la nota completa
05:40 hsHoy

La arquitectura financiera offshore del ‘caso Plus Ultra’: así se blanquearon presuntamente los 53 millones del rescate

La justicia rastreó una compleja arquitectura financiera liderada por un gestor holandés que desvió el dinero público a Suiza, Gibraltar y Montenegro utilizando sociedades pantalla y falsos préstamos

La justicia rastreó una compleja arquitectura financiera liderada por un gestor holandés que desvió el dinero público a Suiza, Gibraltar y Montenegro utilizando sociedades pantalla y falsos préstamos. (Montaje Infobae)
La justicia rastreó una compleja arquitectura financiera liderada por un gestor holandés que desvió el dinero público a Suiza, Gibraltar y Montenegro utilizando sociedades pantalla y falsos préstamos. (Montaje Infobae)

El ‘caso Plus Ultra’ ha destapado una presunta trama de desvío de fondos públicos y blanqueo de capitales hasta ahora desconocida. Y es que lo que en 2021 se presentó como un rescate de 53 millones de euros para paliar el impacto financiero de la pandemia del Covid-19 en la aerolínea Plus Ultra ha terminado siendo un presunto botín de una red criminal internacional. Los documentos judiciales, incluidos dentro del sumario del caso al que ha tenido acceso Infobae, detallan cómo se construyó una compleja arquitectura financiera diseñada para enmascarar, desviar y blanquear el dinero de los contribuyentes.

Leer la nota completa
05:38 hsHoy

Las hijas de Zapatero tenían dos contratos formalizados con Huawei en la sede de su empresa Whathefav

La UDEF sitúa a la empresa de las hijas del expresidente como “centro de redistribución” de fondos del entramado investigado en el caso Plus Ultra

Fachada de la oficina de la empresa What The Fav, perteneciente a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa (Montaje Infobae con imágenes de Carlos Luján / Europa Press y captura de Youtube e Instagram)
Fachada de la oficina de la empresa What The Fav, perteneciente a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa (Montaje Infobae con imágenes de Carlos Luján / Europa Press y captura de Youtube e Instagram)

Alba y Laura Rodríguez, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tenían dos contratos formalizados con la multinacional tecnológica Huawei en la sede de su empresa What The Fav. Así consta en el acta de entrada y registro de la empresa ubicada en Madrid, que tuvo lugar la semana pasada y que se ha conocido este lunes tras publicarse el sumario del caso Plus Ultra, en el que Zapatero figura como presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada” orientada a obtener beneficios mediante la intermediación ante instancias públicas a favor de la aerolínea, que recibió 53 millones de euros del Gobierno en 2021.

Leer la nota completa
05:37 hsHoy

La UDEF sostiene que las hijas de Zapatero usaron su empresa Whathefav para ocultar pagos de la trama Plus Ultra mediante facturas falsas

José Luis Rodríguez Zapatero figuraba como autorizado en las cuentas bancarias de Laura y Alba, donde recibieron cientos de miles de euros transferidos desde Whathefav y otras sociedades vinculadas al entramado investigado

Alba y Laura Rodríguez Espinosa, las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (Montaje Infobae)
Alba y Laura Rodríguez Espinosa, las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (Montaje Infobae)

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) atribuye a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero un papel clave en la supuesta estructura societaria creada alrededor del ‘caso Plus Ultra’ para mover dinero, redistribuir pagos y dar apariencia legal a operaciones económicas bajo sospecha. Los investigadores consideran que Whathefav S.L., la empresa administrada por Laura y Alba Rodríguez Espinosa, habría servido para emitir “facturación ad hoc” destinada a “dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles” vinculados al entramado investigado.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Caso Plus UltraJosé Luis Rodríguez ZapateroPSOETribunales EspañaCorrupciónEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas noticias

Más de 158.000 trabajadoras del hogar y cuidados se acercan a la jubilación sin pensión suficiente: “Tengo 66 años y sigo trabajando con el cuerpo roto”

Oxfam Intermón estima que el 14% de ellas se jubilará sin prestación alguna, cifra que se eleva hasta el 25% en el caso de las migrantes

Más de 158.000 trabajadoras del hogar y cuidados se acercan a la jubilación sin pensión suficiente: “Tengo 66 años y sigo trabajando con el cuerpo roto”

Precio del aceite de oliva en España este miércoles 27 de mayo

El mercado de aceite de oliva es de vital importancia debido a que se trata de un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español

Precio del aceite de oliva en España este miércoles 27 de mayo

Los bancos se ‘pelean’ por tu nómina y ofrecen hasta 1.200 euros, pero el regalo sale caro si no se lee la letra pequeña

Detrás de las promociones más agresivas para captar clientes se esconden largas permanencias, requisitos que si no se cumplen penalizan y tributos que muchos usuarios pasan por alto

Los bancos se ‘pelean’ por tu nómina y ofrecen hasta 1.200 euros, pero el regalo sale caro si no se lee la letra pequeña

Aragón estrena restaurante en la Guía Michelin: un bar de tapas con menú del día en una desconocida ciudad medieval

En el restaurante Gratal, el chef David Fernández sirve una propuesta a base de originales tapas, con una gran presencia del ternasco de Aragón

Aragón estrena restaurante en la Guía Michelin: un bar de tapas con menú del día en una desconocida ciudad medieval

El Gobierno andaluz desiste de las obras para mejorar los accesos a un hospital ‘religioso’ porque la guerra en Irán ha subido el precio de los materiales

El Ejecutivo de Moreno Bonilla firma este lunes el desestimiento del contrato porque la adjudicataria se negó a realizarlo porque el conflicto en Oriente Medio ha subido los costes. Se trata del Juan de Dios de Sevilla, centro concertado que atiende a 300.000 personas

El Gobierno andaluz desiste de las obras para mejorar los accesos a un hospital ‘religioso’ porque la guerra en Irán ha subido el precio de los materiales

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mariana Gutiérrez: “Son pocos los técnicos que se reciben en el país para la demanda que hay desde las empresas”

Mariana Gutiérrez: “Son pocos los técnicos que se reciben en el país para la demanda que hay desde las empresas”

Diego Viale: “Lo que más se valora de un empleado es su compromiso y las ganas de aprender”

Con la intención de liderar el mercado latinoamericano de startups, el Tec de Monterrey inaugura su Hub de Innovación y Emprendimiento

El último desafío de Ucrania es cómo lidiar con la esperanza

Los gurús de Wall Street le dieron impulso a las acciones argentinas y el Merval se acerca a una marca clave

INFOBAE AMÉRICA

¿Qué busca el papa León con sus esfuerzos en materia de IA? Mira a quién le da la mano

¿Qué busca el papa León con sus esfuerzos en materia de IA? Mira a quién le da la mano

El creador de ‘La casa del dragón’ habla sobre el arranque de la tercera temporada: “El episodio de televisión más loco jamás realizado”

El costo de construir viviendas en República Dominicana sube 0,67% en abril, según la Dirección de Estadísticas Económicas

Autoridades de El Salvador desarticula intento de ingreso de presunto miembro de Barrio 18

El Salvador: Capturan a integrante de estructura criminal señalado por extorsión y venta de droga

DEPORTES

La escandalosa pelea que protagonizó un magnate del deporte en la final de la Euroliga que recorre el mundo

La escandalosa pelea que protagonizó un magnate del deporte en la final de la Euroliga que recorre el mundo

Seis bajas de peso y la incógnita Juanfer Quintero: los convocados de Coudet para el duelo River Plate-Blooming por la Sudamericana

Franco Colapinto logró un sorprendente récord: por qué es el piloto “con más aguante” en la Fórmula 1

“Me hizo odiar estar ahí”: nuevas revelaciones de Di María sobre su relación con Van Gaal en Manchester United

Por qué Cristiano Ronaldo lidera la lista de los 10 deportistas que más dinero ganaron en 2026: el detalle en el que le gana Messi