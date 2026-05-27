Última hora del caso Plus Ultra y la imputación de Zapatero, en directo: novedades del sumario y reacciones políticas

La comparecencia de Zapatero ante el juez está prevista para los días 17 y 18 de junio. (Europa Press)

El expediente judicial del caso Plus Ultra, distribuido en ocho tomos que suman cerca de 4.000 páginas, señala a José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada” destinada a conseguir beneficios a través de gestiones ante organismos públicos en favor de la aerolínea, que en 2021 recibió una ayuda estatal de 53 millones de euros.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) examinó la actividad de 40 compañías y el entorno de 60 personas, identificando 174 movimientos bancarios hacia las cuentas de Zapatero entre los años 2020 y 2025, por un valor total de 2,6 millones de euros. El magistrado José Luis Calama ordenó el bloqueo de 490.780 euros y autorizó el allanamiento de su despacho, donde los investigadores encontraron una caja fuerte con relojes, joyas y fotografías de lingotes de oro.

El sumario también reúne grabaciones en las que directivos de Plus Ultra se referían a Zapatero como la máxima autoridad, y revela posibles conexiones con Venezuela y con una firma vinculada al Partido Comunista Chino. La comparecencia de Zapatero ante el juez está prevista para los días 17 y 18 de junio.