Última hora del caso Plus Ultra y la imputación de Zapatero, en directo: novedades del sumario y reacciones políticas

El expediente judicial del caso Plus Ultra, distribuido en ocho tomos que suman cerca de 4.000 páginas, señala a José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada” destinada a conseguir beneficios a través de gestiones ante organismos públicos en favor de la aerolínea, que en 2021 recibió una ayuda estatal de 53 millones de euros.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) examinó la actividad de 40 compañías y el entorno de 60 personas, identificando 174 movimientos bancarios hacia las cuentas de Zapatero entre los años 2020 y 2025, por un valor total de 2,6 millones de euros. El magistrado José Luis Calama ordenó el bloqueo de 490.780 euros y autorizó el allanamiento de su despacho, donde los investigadores encontraron una caja fuerte con relojes, joyas y fotografías de lingotes de oro.
El sumario también reúne grabaciones en las que directivos de Plus Ultra se referían a Zapatero como la máxima autoridad, y revela posibles conexiones con Venezuela y con una firma vinculada al Partido Comunista Chino. La comparecencia de Zapatero ante el juez está prevista para los días 17 y 18 de junio.
El sumario del caso Plus Ultra revelado este lunes continúa aportando nueva información de una trama que lleva investigándose desde 2021. La documentación remitida por las autoridades de Francia y Suiza y ahora incorporada a las diligencias judiciales sitúa al empresario neerlandés Simón Leendert Verhoeven como una de las piezas clave de una presunta estructura internacional de blanqueo de capitales con conexiones en España, Venezuela y Suiza. Según la Fiscalía Anticorrupción, el empresario utilizó al menos tres sociedades para conceder préstamos a la aerolínea Plus Ultra, con un presunto rol de “gestor ejecutivo” vinculado a la gestión operativa de sociedades pantallas y de cuentas bancarias en Suiza.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ingresó más de 313.200 euros en transferencias por parte de tres empresas con capital en China o vinculadas a este país entre 2020 y 2025, según uno de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en los que se ha basado el juez de la Audiencia Nacional para citar al exlíder socialista como imputado en el ‘caso Plus Ultra’.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de una red que, según el oficio policial al que ha tenido acceso Infobae, no solo gestionó el rescate público de Plus Ultra por 53 millones de euros, sino que también extendió sus operaciones fuera de España. Concretamente, en materias primas venezolanas como oro, níquel y petróleo, con la participación de intermediarios chinos, suizos y venezolanos.
El despacho que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tiene en la calle Ferraz número 35 de Madrid, enfrente de la sede del Partido Socialista, no funcionaba solo como una oficina, sino que, según los investigadores de la UDEF, era un “centro de dirección operativo” desde el que Zapatero canalizaba las directrices estratégicas de su presunta red de tráfico de influencias a través de un correo que gestionaba su secretaria.
La investigación del ‘caso Plus Ultra’ ha terminado colocando a María Gertrudis Alcázar Jiménez, histórica secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, en una posición mucho más relevante de lo que inicialmente parecía. Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y varios autos incorporados al sumario, a los que ha tenido acceso Infobae, describen a “Gertru” como una pieza “operativa esencial” dentro de la estructura investigada y la sitúan en el centro de la gestión documental, la coordinación de pagos y la elaboración de facturas vinculadas al entramado empresarial que rodea al expresidente del Gobierno.
El martes pasado, la UDEF registró el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 y secretario general del PSOE entre el 2000 y el 2012, como parte de la investigación del caso Plus Ultra en el que está imputado por, entre otros presuntos delitos, tráfico de influencias.
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entró en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el pasado martes 19 de mayo. A las 8.17 de la mañana, la secretaria del exlíder socialista y una de las investigadas, Gertrudis Alcázar, abrió la puerta de la oficina,—compuesta por cinco despachos y tres habitaciones vacías— para dar comienzo al registro.
El ‘caso Plus Ultra’ ha destapado una presunta trama de desvío de fondos públicos y blanqueo de capitales hasta ahora desconocida. Y es que lo que en 2021 se presentó como un rescate de 53 millones de euros para paliar el impacto financiero de la pandemia del Covid-19 en la aerolínea Plus Ultra ha terminado siendo un presunto botín de una red criminal internacional. Los documentos judiciales, incluidos dentro del sumario del caso al que ha tenido acceso Infobae, detallan cómo se construyó una compleja arquitectura financiera diseñada para enmascarar, desviar y blanquear el dinero de los contribuyentes.
Alba y Laura Rodríguez, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tenían dos contratos formalizados con la multinacional tecnológica Huawei en la sede de su empresa What The Fav. Así consta en el acta de entrada y registro de la empresa ubicada en Madrid, que tuvo lugar la semana pasada y que se ha conocido este lunes tras publicarse el sumario del caso Plus Ultra, en el que Zapatero figura como presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada” orientada a obtener beneficios mediante la intermediación ante instancias públicas a favor de la aerolínea, que recibió 53 millones de euros del Gobierno en 2021.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) atribuye a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero un papel clave en la supuesta estructura societaria creada alrededor del ‘caso Plus Ultra’ para mover dinero, redistribuir pagos y dar apariencia legal a operaciones económicas bajo sospecha. Los investigadores consideran que Whathefav S.L., la empresa administrada por Laura y Alba Rodríguez Espinosa, habría servido para emitir “facturación ad hoc” destinada a “dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles” vinculados al entramado investigado.