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Las cuatro órdenes internacionales de detención que ha dictado el juez Calama en el marco del caso Plus Ultra

El magistrado de la Audiencia Nacional solicitó el 17 de marzo la detención de Rodolfo José Reyes Rojas, María Aurora López López, Luis Felipe Baca Arbulu y Simon Leendert Verhoeven

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Agentes de la Policía Nacional salen de la oficina de Zapatero en Ferraz, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). / Matias Chiofalo - Europa Press
Agentes de la Policía Nacional salen de la oficina de Zapatero en Ferraz, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). / Matias Chiofalo - Europa Press

El juez José Luis Calama, magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional en Madrid, dictó cuatro órdenes internacionales de detención por blanqueo y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, vinculado al rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2021. Según se lee en las órdenes de detención a las que ha tenido acceso Infobae, las solicitudes fueron emitidas el 17 de marzo de este año, pero se ha dado a conocer durante el día de hoy.

Las cuatro personalidades buscadas son el venezolano Rodolfo José Reyes Rojas, señalado como gestor real de Plus Ultra Líneas Aéreas desde 2017, y su esposa María Aurora López López, declarada titular formal de la compañía en febrero de 2021. También figuran el peruano Luis Felipe Baca Arbulu, con nacionalidad francesa y residencia entre Francia y España, y el holandés Simon Leendert Verhoeven, residente en Suiza.

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Las órdenes se tramitan en las Diligencias Previas 77/2024, una causa bajo secreto que el magistrado del Tribunal Central de Instancia amplió semanas después con la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para la obtención de beneficios económicos.

Los cuatro delitos por los que se busca a Reyes Rojas, López López, Baca Arbulu y Leendert Verhoeven

Con la misma estructura entre las cuatro órdenes de detención emitidas por el juez Calama, Reyes, López, Baca y Leendert son buscados, según Infobae ha podido leer, por cuatro delitos: apropiación indebida, cuya pena máxima de prisión es de 3 años; tráfico de influencias, con pena máxia de cárcek de 2 años; pertenencia a organización criminal, con un máximo de ocho años de prisión; y blanqueo de capitales, con una previsión de 6 años máximo de prisión.

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Según los documentos judiciales, Baca Arbulu y Verhoeven dirigían una organización que operaba como un “pseudobanco”: mezclaba fondos de origen ilícito, los invertía en bolsa y los devolvía “limpios” a sus clientes. Investigadores franceses y suizos atribuyen a Verhoeven la emisión de facturas falsas mediante tres sociedades instrumentales: Valerian Corporation SA, Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment Ltd, a las que Reyes habría transferido parte del dinero público a cuentas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio.

Algunos de los socios del Gobierno, el PNV el más determinante, cuestionan que la legislatura pueda continuar.

De acuerdo a las cuatro órdenes de detención, la “titularidad real y gestión” de la aerolínea Plus Ultra, constituida en 2011, pasó a partir de 2017 a manos del empresario venezolano Rodolfo José Reyes Rojas y su esposa María Aurora López López, española nacida en Venezuela. Reyes Rojas era además “presunto cliente” de la organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que estaba gestioanda por Baca Arbulu y Leendert Verhoeven.

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