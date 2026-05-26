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La UDEF descubre que la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, tuvo un papel mucho más relevante del que aparentaba en la trama Plus Ultra

Los informes policiales sostienen que “Gertru” coordinaba pagos, elaboraba facturas y gestionaba desde el despacho de Ferraz la documentación utilizada para dar cobertura formal a la operativa de la red

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María Gertrudis Alcázar en la serie documental 'La última llamada'. (Movistar Plus+)
María Gertrudis Alcázar Jiménez, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, en el documental 'La última llamada' de Movistar Plus (Movistar Plus)

La investigación del ‘caso Plus Ultra’ ha terminado colocando a María Gertrudis Alcázar Jiménez, histórica secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, en una posición mucho más relevante de lo que inicialmente parecía. Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y varios autos incorporados al sumario, a los que ha tenido acceso Infobae, describen a “Gertru” como una pieza “operativa esencial” dentro de la estructura investigada y la sitúan en el centro de la gestión documental, la coordinación de pagos y la elaboración de facturas vinculadas al entramado empresarial que rodea al expresidente del Gobierno.

Los investigadores sostienen que buena parte de la actividad de la red organizada se articulaba desde la oficina de Zapatero en la calle Ferraz número 35 de Madrid. Y en ese núcleo operativo, según la Policía, Gertrudis Alcázar desempeñaba un papel central. “La investigación permite situar a María Gertrudis Alcázar Jiménez como una pieza operativa esencial dentro de la red organizada”, señala uno de los informes incorporados a la causa, donde se añade que actuaba como “usuaria principal” de la cuenta presidentezapatero@presidentezapatero.com y como “nodo central de comunicación y gestión documental”.

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La relevancia que la UDEF concede a Gertru va mucho más allá de funciones administrativas o de agenda. El juez José Luis Calama y los informes policiales coinciden en describir una estructura jerárquica en la que la secretaria del expresidente aparece integrada en el tercer escalón operativo de la organización, junto a Cristóbal Cano Quiles, considerado por los investigadores uno de los gestores societarios del entramado.

Según el sumario, ambos eran los encargados de “coordinar y dotar de cobertura formal la documentación que sustenta las actuaciones de la red organizada”, especialmente todo lo relacionado con pagos, facturación y movimientos económicos entre sociedades vinculadas al entorno de Zapatero.

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El despacho de Ferraz como “núcleo de emisión de instrucciones”

Uno de los aspectos más delicados de los informes policiales es la descripción que hacen de la oficina de Ferraz 35. La UDEF sostiene que no funcionaba únicamente como despacho profesional del expresidente, sino como un auténtico centro operativo desde el que se emitían instrucciones relacionadas con la actividad de la trama. “La citada oficina no constituiría un mero espacio administrativo”, recoge literalmente uno de los autos judiciales, “sino que desde allí se opera como un núcleo de emisión de instrucciones que serían canalizadas en parte a través de los distintos soportes informáticos”. Los investigadores añaden que esas comunicaciones se gestionaban “principalmente” desde los equipos utilizados por María Gertrudis Alcázar Jiménez.

María Gertrudis Alcázar Jiménez, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, en el documental 'La última llamada' de Movistar Plus (Movistar Plus)
María Gertrudis Alcázar Jiménez, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, en el documental 'La última llamada' de Movistar Plus (Movistar Plus)

La Policía sostiene que “Gertru” ejecutaba directamente instrucciones impartidas por Zapatero y que su papel resultaba fundamental para mantener la estructura documental y societaria de la red. En varios informes aparece vinculada a la denominada internamente “Finance Boutique”, expresión utilizada por algunos de los investigados para referirse a la operativa empresarial y financiera que articulaba pagos, contratos y sociedades.

“Del análisis de los correos electrónicos intervenidos se desprende que María Gertrudis Alcázar, junto con Cristóbal Cano, desempeña funciones de coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta las actuaciones de la red”, señala la UDEF. Según los investigadores, ambos recibían “instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos”.

La investigación considera especialmente relevante el papel de “Gertru” en la gestión de facturas y documentación mercantil. Los agentes sostienen que la secretaria de Zapatero no actuaba como una mera intermediaria administrativa, sino que participaba activamente en la preparación de la facturación utilizada por el entramado.

Los correos sobre facturas y cantidades

Parte de esa operativa aparece reflejada en los correos electrónicos intervenidos durante la investigación. Según los informes policiales, esos mensajes muestran cómo se transmitían instrucciones precisas sobre la elaboración de facturas: conceptos que debían incluirse, periodos temporales y cantidades exactas.

La UDEF sostiene que la investigación “evidencia la transmisión sistemática de directrices sobre cómo debía articularse la facturación: conceptos a incluir, periodificación temporal y cuantías exactas”. Y añade que, siguiendo esas instrucciones, “Gertru procedía a la elaboración de las facturas”.

Para los investigadores, ese extremo resulta especialmente significativo porque, a su juicio, demostraría que los supuestos prestadores de servicios “no actuaban de manera autónoma”, sino subordinados a las instrucciones de la propia red.

Uno de los intercambios de correos que más llama la atención de la Policía refleja incluso cómo Gertrudis Alcázar consultaba directamente si debía incrementar los importes de determinadas facturas antes de enviarlas para su firma. En uno de los mensajes incorporados a la causa puede leerse: “ok o si tengo que poner más importe. Con lo que me digas el lunes te envío la firmada”.

El juez José Luis Calama ha decidido aplazar al 17 y 18 de junio la declaración como investigado José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', que estaba prevista para el día 2 pero que el abogado del expresidente del Gobierno había pedido posponer para poder estudiar toda la causa, según han indicado fuentes jurídicas. (Fuente: Senado/Europa Press)

La interpretación que hace la UDEF de esos mensajes es especialmente dura. Según los investigadores, el intercambio de correos revela que “la facturación no respondía a una realidad económica efectiva”, sino a la necesidad de “generar un soporte documental ficticio” destinado a justificar movimientos financieros dentro de la estructura investigada.

La investigación considera que Gertru desempeñaba una función clave precisamente en esa “cobertura formal” de pagos y operaciones económicas. En ese contexto aparece vinculada a la elaboración de documentación utilizada por distintas sociedades del entramado, entre ellas Whathefav, Análisis Relevante o Inteligencia Prospectiva.

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