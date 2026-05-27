El creador de ‘La casa del dragón’ habla sobre el arranque de la tercera temporada: “El episodio de televisión más loco jamás realizado”

La Casa Del Dragón presenta un nuevo tráiler de su tercera temporada.

Ya queda muy poco para que desembarque la tercera temporada de La casa del dragón en HBO Max, que tendrá lugar el próximo 22 de junio y, poco a poco, se van desvelando algunos datos e incógnitas sobre el contenido de los episodios de esta épica serie de fantasía, ‘precuela’ de Juego de Tronos.

Así, el creador Ryan Condal, ha confirmado que el inicio de esta tercera temporada, comenzará con la Batalla del Gaznate, una secuencia que, en sus palabras, tardó cuatro años en diseñarse y en prepararse.

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El ‘showrunner’ describió este arranque como “la mayor locura que se ha hecho en televisión”, según sus declaraciones a Entertainment Weekly. Condal explicó que durante el proceso dudó de su viabilidad logística, incluso con el presupuesto de la serie, pero que siguió adelante porque le parecía crucial para el desarrollo de la trama.

La guerra que todos los fans estaban esperando

La actriz Emma D’Arcy, que interpreta a Rhaenyra Targaryen, sostuvo que la temporada “arranca a 100 kilómetros por hora”. “Por fin estamos viendo una guerra que se ha estado construyendo durante dos temporadas”, dijo.

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Condal comparó el peso narrativo del episodio con un clásico del cine de fantasía: “Intentar contar esta historia sin hacer el Gaznate sería como intentar filmar El Señor de los Anillos sin hacer la Batalla del Abismo de Helm”, afirmó.

'La casa del dragón', Temporada 3 (HBO Max)

La batalla seguirá a la flota de la Triarquía, al mando del almirante Sharako Lohar (Abigail Thorn), en un intento por liberar el estrecho del control de los Velaryon, según había anticipado Variety. En ese choque naval, Jace (Harry Collett), hijo de Rhaenyra, volará con su dragón mientras la fuerza marítima de esa casa enfrenta el avance enemigo.

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Ambientada cerca de 200 años antes de los hechos de Juego de Tronos y basada en el libro Fuego y sangre de George R.R. Martin, la tercera temporada retomará la trama con Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) sentado en el Trono de Hierro y con Rhaenyra sumando nuevos dragones a su ejército.

Condal también volvió a plantear que su intención es que la temporada cuatro funcione como cierre de la serie, aunque aclaró que no habla por todos los involucrados ni por HBO, según. “Sí, ese es muy claramente mi plan”, declaró.

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Más dragones, más personajes

Ryan Condal también adelantó que “habrá más dragones que nunca” y que la historia incorporará nuevos jinetes para Rhaenyra. En la presentación del tráiler oficial, la actriz Olivia Cooke, que encarna a Alicent Hightower explicó que se personaje se colocará en una posición central entre la política y la supervivencia.

'La casa del dragón', una imagen de la tercera temporada. ¡Más dragones!

La nueva temporada sumará personajes con James Norton (Black Mirror) como Ormund Hightower, Tommy Flanagan (Gladiator) como Lord Roderick Dustin, Dan Fogler (The Walking Dead) como Ser Torrhen Manderly y Annie Shapero (Insaciable) como Lady Alysanne Blackwood.

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Esta tercera temporada contará con 8 episodios que se emitirán de forma semanal, siguiendo el formato que siempre ha caracterizado a la franquicia, de forma que el último capítulo se podrá ver el 9 de agosto de 2026.