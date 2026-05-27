España Cultura

El creador de ‘La casa del dragón’ habla sobre el arranque de la tercera temporada: “El episodio de televisión más loco jamás realizado”

El 22 de junio aterrizará en HBO Max una nueva tanda de episodios basada en el universo de George R.R. Martin que promete ser más espectacular que nunca

Guardar
Google icon
La Casa Del Dragón presenta un nuevo tráiler de su tercera temporada.

Ya queda muy poco para que desembarque la tercera temporada de La casa del dragón en HBO Max, que tendrá lugar el próximo 22 de junio y, poco a poco, se van desvelando algunos datos e incógnitas sobre el contenido de los episodios de esta épica serie de fantasía, ‘precuela’ de Juego de Tronos.

Así, el creador Ryan Condal, ha confirmado que el inicio de esta tercera temporada, comenzará con la Batalla del Gaznate, una secuencia que, en sus palabras, tardó cuatro años en diseñarse y en prepararse.

PUBLICIDAD

El ‘showrunner’ describió este arranque como “la mayor locura que se ha hecho en televisión”, según sus declaraciones a Entertainment Weekly. Condal explicó que durante el proceso dudó de su viabilidad logística, incluso con el presupuesto de la serie, pero que siguió adelante porque le parecía crucial para el desarrollo de la trama.

La guerra que todos los fans estaban esperando

La actriz Emma D’Arcy, que interpreta a Rhaenyra Targaryen, sostuvo que la temporada “arranca a 100 kilómetros por hora”. “Por fin estamos viendo una guerra que se ha estado construyendo durante dos temporadas”, dijo.

PUBLICIDAD

Condal comparó el peso narrativo del episodio con un clásico del cine de fantasía: “Intentar contar esta historia sin hacer el Gaznate sería como intentar filmar El Señor de los Anillos sin hacer la Batalla del Abismo de Helm”, afirmó.

House of the Dragon - Temporada 3 (Captura de tráiler oficial)
'La casa del dragón', Temporada 3 (HBO Max)

La batalla seguirá a la flota de la Triarquía, al mando del almirante Sharako Lohar (Abigail Thorn), en un intento por liberar el estrecho del control de los Velaryon, según había anticipado Variety. En ese choque naval, Jace (Harry Collett), hijo de Rhaenyra, volará con su dragón mientras la fuerza marítima de esa casa enfrenta el avance enemigo.

Ambientada cerca de 200 años antes de los hechos de Juego de Tronos y basada en el libro Fuego y sangre de George R.R. Martin, la tercera temporada retomará la trama con Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) sentado en el Trono de Hierro y con Rhaenyra sumando nuevos dragones a su ejército.

Condal también volvió a plantear que su intención es que la temporada cuatro funcione como cierre de la serie, aunque aclaró que no habla por todos los involucrados ni por HBO, según. “Sí, ese es muy claramente mi plan”, declaró.

Más dragones, más personajes

Ryan Condal también adelantó que “habrá más dragones que nunca” y que la historia incorporará nuevos jinetes para Rhaenyra. En la presentación del tráiler oficial, la actriz Olivia Cooke, que encarna a Alicent Hightower explicó que se personaje se colocará en una posición central entre la política y la supervivencia.

'La casa del dragón', una imagen de la tercera temporada. ¡Más dragones!
'La casa del dragón', una imagen de la tercera temporada. ¡Más dragones!

La nueva temporada sumará personajes con James Norton (Black Mirror) como Ormund Hightower, Tommy Flanagan (Gladiator) como Lord Roderick Dustin, Dan Fogler (The Walking Dead) como Ser Torrhen Manderly y Annie Shapero (Insaciable) como Lady Alysanne Blackwood.

Esta tercera temporada contará con 8 episodios que se emitirán de forma semanal, siguiendo el formato que siempre ha caracterizado a la franquicia, de forma que el último capítulo se podrá ver el 9 de agosto de 2026.

Temas Relacionados

George R.R. MartinLa casa del dragónJuego de TronosHBO MaxSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las 12 mejores novelas negras del año para fichar en la Feria del Libro de Madrid: de Carlos Zanón al thriller de la Premio Nobel Han Kang

Recopilamos algunos de los mejores libros que se han editado este año y que se inscriben dentro del género policíaco

Las 12 mejores novelas negras del año para fichar en la Feria del Libro de Madrid: de Carlos Zanón al thriller de la Premio Nobel Han Kang

Rosalía, Leiva o Sanguijuelas del Guadiana: los triunfadores de la gala de Premios de la Academia de la Música

Ocho galardones para Rosalía en una edición marcada por la diversidad de géneros y homenajes a figuras históricas como Serrat

Rosalía, Leiva o Sanguijuelas del Guadiana: los triunfadores de la gala de Premios de la Academia de la Música

Si eres fan de ‘Off Campus’, no te pierdas la serie que adapta un ‘bestseller’ sobre un romance secreto que rivaliza con el nuevo fenómeno de Prime Video

La historia de amor entre Hannah Wells y Garrett Graham ha sido relacionada con otro gran éxito de los ‘sport romances’ que enamoró al público el año pasado

Si eres fan de ‘Off Campus’, no te pierdas la serie que adapta un ‘bestseller’ sobre un romance secreto que rivaliza con el nuevo fenómeno de Prime Video

Jean-Paul Sartre, filósofo: “Si te sientes solo cuando estás solo, estás en mala compañía”

El intelectual francés, padre del existencialismo, defendía la necesidad de estar cómodos con nosotros mismos para que nuestra identidad no dependiera de los juicios de los demás

Jean-Paul Sartre, filósofo: “Si te sientes solo cuando estás solo, estás en mala compañía”

Paco Roca denuncia que un Ayuntamiento de Madrid ha plagiado con inteligencia artificial un cartel suyo: “¿Qué es IA? IA eres tú... pero sin cobrar”

El municipio ha emitido un comunicado disculpándose con el autor, pero este asegura haber informado del caso a una entidad de gestión de derechos de la propiedad intelectual

Paco Roca denuncia que un Ayuntamiento de Madrid ha plagiado con inteligencia artificial un cartel suyo: “¿Qué es IA? IA eres tú... pero sin cobrar”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los socios del Gobierno de Pedro Sánchez presionan tras el caso Zapatero y Plus Ultra, pero no se mueven

Los socios del Gobierno de Pedro Sánchez presionan tras el caso Zapatero y Plus Ultra, pero no se mueven

Los tres “clientes” venezolanos de los que Francia advirtió al informar de la trama Plus Ultra por ser viejos conocidos en España

19 de septiembre de 2024: la investigación a un bróker peruano que quería mover toneladas de oro de Venezuela a Dubái es el origen de los problemas judiciales de Zapatero

El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

La UDEF halla en la agenda de Julio Martínez referencias a un contrato de Huawei publicado en el BOE

ECONOMÍA

La arquitectura financiera offshore del ‘caso Plus Ultra’: así se blanquearon presuntamente los 53 millones del rescate

La arquitectura financiera offshore del ‘caso Plus Ultra’: así se blanquearon presuntamente los 53 millones del rescate

La Comunidad de Madrid oferta cursos gratuitos para trabajar como albañil, electricista y encofrador: estos son las fechas y requisitos

El 50% de los trabajadores extranjeros de Cataluña están sobrecualificados: africanos y asiáticos los más perjudicados

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

“Las mujeres no enferman más, están peor protegidas”: los riesgos laborales invisibilizados dañan la salud de las trabajadoras

DEPORTES

Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace

Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace

Enrique Riquelme asegura tener cerrado su cuerpo técnico, un entrenador en activo y promete un mundialista español si es presidente del Real Madrid

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Marruecos revive el eco de 1998: Brasil y Escocia vuelven a cruzarse en el camino de los Leones del Atlas

Seguir a tu selección durante el Mundial 2026 puede costar más de 55.000 euros, según un estudio