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Franco Colapinto logró un sorprendente récord: por qué es el piloto “con más aguante” en la Fórmula 1

El piloto argentino aprovechó el abandono de George Russell para plasmar una marca que distingue su consistencia de manejo y cuidado del auto

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Franco Colapinto llegó a 500 días sin abandonos en carreras iniciadas en la F1 (REUTERS/Mathieu Belanger)
Franco Colapinto llegó a 500 días sin abandonos en carreras iniciadas en la F1 (REUTERS/Mathieu Belanger)

Este miércoles, Franco Colapinto cumplirá 23 años y podrá celebrarlo con los méritos deportivos que sigue acumulando en la Fórmula 1. Viene de lograr su mejor resultado al terminar sexto en el Gran Premio de Canadá a bordo de su Alpine A526, aunque el piloto argentino también plasmó otra marca que lo distingue entre los actuales pilotos de la Máxima.

El corredor bonaerense se quedó con la racha más larga sin abandonos entre las carreras principales que inició, después de que George Russell dejara de compartir esa marca, una secuencia que supera los 500 días desde su último DNF (Did Not Finish o no finalizó) en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024 por una falla mecánica, y que lo distingue en una temporada de F1 atravesada por la exigencia técnica y deportiva. La referencia para esta marca es entre los actuales pilotos y el bonaerense es el que más consistencia y aguante tiene en pista. Esto ilustra su prolijidad en el manejo y cuidado del coche.

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En 2025, Colapinto y Russell habían sido los únicos pilotos de la parrilla sin abandonos en las competencias que largaron. El dato adquiere más peso porque el argentino regresó como titular cuando debutó en Alpine en el Gran Premio de Emilia Romaña de 2025, y desde entonces, completó todas sus carreras iniciadas, un total de 22. En 2024 disputó nueve fechas, pero abandonó en tres luego de comenzarlas: San Pablo (Brasil), Qatar y Abu Dhabi.

La excepción de Gran Bretaña en 2025 no altera esa estadística: allí no pudo tomar la salida por un problema mecánico, pero esa situación se registró como DNS (Did Not Start o no comenzó) y no como DNF. Su otro contratiempo del año fue un accidente en el Sprint de Brasil: en este caso se toman las competencias principales que son las que se corren el domingo.

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El otro nombre asociado a esa regularidad es George Russell, piloto de Mercedes, que completó las 24 carreras del calendario 2025 sin un solo abandono. Solo una vez terminó fuera de la zona de puntos.

Ese único resultado fuera del top 10 del británico fue en Mónaco. En las otras 23 carreras acabó en los puntos y, de esas 23 definiciones, solo cinco fueron fuera del top 5.

Sonríe Franco Colapinto. Celebra su cumpleaños 23 con otra meritoria marca en la F1 (REUTERS/Tomas Cuesta)
Sonríe Franco Colapinto. Celebra su cumpleaños 23 con otra meritoria marca en la F1 (REUTERS/Tomas Cuesta)

Esa consistencia de Russell los domingos le permitió finalizar cuarto en el Campeonato Mundial de Conductores. También fue una contribución central para que Mercedes terminara subcampeón en la clasificación de Constructores.

La comparación expone dos recorridos muy distintos bajo una misma estadística. Russell sostuvo una campaña de rendimiento alto de principio a fin, mientras Colapinto llegó a ese registro en un contexto de mayores dificultades mecánicas y deportivas, lo que hace más meritorio lo conseguido por Franco.

En tanto que el pilarense, luego de su regreso el año pasado tras reemplazar a Jack Doohan, mostró consistencia al volante del peor monoposto de 2025, el Alpine A525. Sin embargo, su continuidad en pista le permitió acumular rodaje, kilómetros y experiencia.

Su mejor resultado del año anterior llegó en Países Bajos, donde terminó undécimo. Entre sus actuaciones destacadas también aparece Estados Unidos, fin de semana en el que fue más rápido que su compañero Pierre Gasly tanto en el Sprint como en la carrera principal.

Franco Colapinto está consolidado en la escudería francesa y volverá a la acción el viernes 5 de junio con las primeras dos prácticas libres para el Gran Premio de Mónaco.

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