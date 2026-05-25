La UDEF sitúa a Zapatero como intermediario de operaciones de oro, níquel y petróleo venezolano con compradores chinos y suizos. (Montaje Infobae)

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de una red que, según el oficio policial al que ha tenido acceso Infobae, no solo gestionó el rescate público de Plus Ultra por 53 millones de euros, sino que también extendió sus operaciones fuera de España. Concretamente, en materias primas venezolanas como oro, níquel y petróleo, con la participación de intermediarios chinos, suizos y venezolanos.

La información aparece en el marco de la sociedad Inteligencia Prospectiva SL, que la UDEF describe como un vehículo para introducir fondos extranjeros en España bajo la apariencia de ampliaciones de capital. Sus administradores eran los hermanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, quienes figuran como clientes de la red organizada que, tal y como indican los investigadores, lideraba el expresidente del Gobierno. Y fue precisamente en los teléfonos de Julio Martínez Martínez -el lugarteniente visible de la trama y propietario de Análisis Relevante SL- donde los agentes hallaron las conversaciones que conectan a Zapatero con esas operaciones de alcance global.

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“Comercialización de Amarillo”

Una de las referencias alude a la comercialización de oro venezolano. En una conversación que data del 23 de enero de 2024, Amaro Chacón traslada a Martínez Martínez un listado de proyectos de negocio en los que estaría implicada la red. Entre ellos figura el de un grupo al que los interlocutores denominan “LOS DEL DESIERTO”, cuya agenda incluía dos objetivos: “oficializar la relación diplomática con la apertura de la embajada de EAU en Venezuela” y la “Comercialización de Amarillo”. La UDEF interpreta esta última expresión como una referencia encubierta al oro.

Aun así, el documento no especifica el alcance económico de esta operación ni si llegó a materializarse, pero sí establece el patrón de funcionamiento. Para acceder a cualquiera de esos negocios con Venezuela, los potenciales compradores debían canalizar sus gestiones a través de la red y dirigirse a Zapatero mediante una carta de intenciones formal, conocida en el ámbito financiero internacional como Letter of Intent (LOI).

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La UDEF sitúa a Zapatero como intermediario de operaciones de oro, níquel y petróleo venezolano con compradores chinos y suizos. (Captura de pantalla del informe de la UDEF)

El yacimiento de níquel que aparece en los chats

En el mismo listado de proyectos que Amaro Chacón detalla en esa conversación de enero de 2024, aparece una referencia a la empresa Western Atlas Resources y al “Proyecto Loma de Níquel”. El oficio no desarrolla los pormenores de esta operación más allá de su mención, pero la incluye en el mismo contexto que las demás iniciativas internacionales de la red: negocios de gran escala vinculados a recursos naturales venezolanos que, según la UDEF, requerían del acceso privilegiado a altas instancias del Gobierno de Venezuela que Zapatero supuestamente proporcionaba.

Loma de Níquel es un yacimiento situado en el estado venezolano de Miranda, uno de los depósitos de ese mineral más relevantes de América Latina, que ha sido objeto de disputas entre empresas multinacionales y el Estado venezolano durante décadas.

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“A la atención del Presidente Zapatero”: la carta china que encontró la policía

Y el elemento más gráfico de todo esto es un documento que los investigadores han encontrado entre los archivos de Martínez Martínez, que es una carta de intenciones del 30 de octubre de 2023, remitida por la empresa China International Cultural Technology Resources Group CO LTD y dirigida, de forma explícita, a la “Oficina del Presidente Zapatero”, en la calle Ferraz 70 de Madrid, a la atención personal del expresidente.

La Policía Nacional accedió a una caja fuerte en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro ordenado por la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Plus Ultra' y en el que estaba presente su secretaria personal, Gertrudis Alcázar. (Fuente: Europa Press/Senado)

Tal y como recoge el oficio, esa empresa -que la UDEF describe como “un grupo estatal del Partido Comunista Chino, para la compra de materias primas”- solicitaba que se le facilitara acceso a “gobiernos, sociedades del sector público y particulares en relación a materias primas”. En las conversaciones intervenidas, Amaro Chacón explica a Martínez Martínez que ese grupo chino se reunió con él durante una visita a China y “le reiteró la decisión de entrar a operar directo sin intermediarios con compras en Cash de inmediato y sin tope de cantidades a adquirir”.

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Delcy Rodríguez como llave del negocio

El oficio policial también recoge el papel que los propios investigados atribuyen a Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela, a quien se refieren en las conversaciones como “La Dama”. Según Amaro Chacón, es ella quien controla la asignación de los cargamentos: “La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos”, se lee en uno de los mensajes intervenidos, en referencia a los buques con cargamentos de petróleo y petcoke —un derivado del refino del crudo— que formarían parte de las operaciones.

Además, la UDEF señala que la operación con los intermediarios chinos y suizos llevaba paralizada desde abril de 2023 a la espera de que alguien fuera recibido por Rodríguez y el ministro de Petróleo venezolano para formalizarla. El trader suizo Philippe Apikian, de la sociedad Swissoil Trading SA, ya se había reunido con ella en al menos dos ocasiones, según las conversaciones.

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José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. De fondo, el registro en su despacho y el flujo del dinero según la UDEF.

La UDEF utiliza toda esta información para reforzar su tesis central sobre la naturaleza de la red atribuida a Zapatero. Los investigadores concluyen que el expresidente “dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política” venezolana.

Ese acceso, según el oficio, era precisamente la mercancía que se vendía. Los clientes de la red —entre los que la UDEF sitúa a Inteligencia Prospectiva SL, que transfirió 368.258 euros a Análisis Relevante, 561.440 euros a Whathefav y 266.200 euros al Gate Center entre 2020 y 2024— pagaban por la capacidad de Zapatero para abrir puertas que, de otro modo, permanecerían cerradas.

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