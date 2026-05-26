El juez del ‘caso Plus Ultra’ investiga si la trama liderada por Zapatero logró la intervención del CNI en la salida de Edmundo González de Venezuela

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (Montaje Infobae)

La Audiencia Nacional investiga si la presunta trama vinculada al rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas y liderada, supuestamente, por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pudo intervenir en gestiones relacionadas con la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela mediante la actuación de agentes del Centro Nacional de Inteligencia.

Así lo recoge uno de los autos incorporados al sumario de las diligencias previas 77/2024, al que ha tenido acceso Infobae. En esa resolución, el juez José Luis Calama sostiene que una agenda intervenida durante los registros practicados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) contiene anotaciones que “revelan una posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público”.

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Entre esas notas manuscritas, el magistrado menciona expresamente “la liberación de presos en Venezuela” y “la intervención de agentes del servicio de inteligencia español (CNI) en relación con lo que parece corresponder con la repatriación de Edmundo González”.

La referencia aparece dentro de una investigación que arrancó por el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero que con el paso de los meses ha ido ampliándose hacia una trama de posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, en la que está presuntamnete involucrado, como líder oculto, el expresidente Zapatero.

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El nombre de Edmundo González figura literalmente en el auto judicial analizado por este medio. Su aparición dentro del sumario introduce una dimensión especialmente delicada en la causa, ya que conecta la investigación con operaciones diplomáticas y de inteligencia vinculadas a Venezuela.

El líder opositor venezolano abandonó Caracas en septiembre de 2024 después de permanecer varios días refugiado en la Embajada española. Su salida se produjo en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas tras recibir un salvoconducto de las autoridades venezolanas. Posteriormente solicitó asilo en España.

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Una agenda de Plus Ultra con referencias políticas

La pieza clave de esta parte de la investigación es una agenda negra con la serigrafía de Plus Ultra localizada durante los registros ordenados por la Audiencia Nacional. Según el juez, las anotaciones encontradas en ese cuaderno van mucho más allá de cuestiones empresariales y contienen referencias a actuaciones políticas y diplomáticas de alto nivel.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

El auto sostiene que esas notas reflejan una “posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público” y añade que también existen “numerosas anotaciones respecto de la oposición al Gobierno de Venezuela”.

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Los investigadores consideran que ese material puede ayudar a reconstruir las conexiones internacionales de la trama y el alcance real de las relaciones mantenidas por algunos de los investigados con dirigentes y empresarios venezolanos.

La investigación sitúa en el centro de la causa a Julio Martínez Martínez, considerado por la Policía una figura clave del entramado y presunto testaferro de Zapatero. En distintas piezas separadas aparecen referencias a registros domiciliarios, bloqueo de cuentas bancarias, intervención de dispositivos electrónicos y análisis patrimoniales impulsados por la UDEF.

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Los registros practicados en marzo contaron con la participación de varias unidades especializadas, entre ellas Guías Caninos, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) y especialistas en ciberdelincuencia, según consta en los autos incorporados al procedimiento.

Parte de las diligencias permanecieron bajo secreto durante meses y dieron lugar a la apertura de distintas piezas separadas. El juez llegó incluso a ordenar que determinados informes policiales fueran tratados con especial reserva debido a la sensibilidad de la investigación.

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Del rescate aéreo a una investigación sobre influencias y blanqueo

Lo que comenzó como una investigación sobre la legalidad del rescate de Plus Ultra acabó derivando en una causa mucho más amplia sobre presuntas redes de influencia y movimientos internacionales de fondos.

El líder de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, reacciona al premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. (@EdmundoGU/X)

En varios autos, la Audiencia Nacional sostiene que existen indicios de una “estructura estable y jerarquizada” orientada presuntamente al ejercicio ilícito de influencias y al uso de sociedades opacas para canalizar operaciones económicas.

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La causa incorpora además diligencias internacionales, comunicaciones con INTERPOL y solicitudes de información financiera remitidas a distintos países. Los investigadores sospechan que parte de las operaciones analizadas podrían estar vinculadas a estructuras empresariales utilizadas para mover fondos procedentes del extranjero.