Por qué Cristiano Ronaldo lidera la lista de los 10 deportistas que más dinero ganaron en 2026: el detalle en el que le gana Messi

Cristiano Ronaldo, Messi y Canelo álvarez, los deportistas mejores pagados de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cristiano Ronaldo lidera por cuarto año consecutivo el ranking de los diez atletas mejor pagados del mundo en 2026, según Forbes, con ingresos estimados de 300 millones de dólares en los últimos doce meses, una cifra que iguala el récord histórico de la publicación para un deportista activo. El grupo de las 10 primeras posiciones acumuló, en conjunto, 1.400 millones de dólares.

La lista anual de Forbes revela que los 50 atletas mejor pagados del planeta sumaron cerca de 4.100 millones de dólares antes de impuestos y comisiones de agentes, lo que representa una caída del 3% frente al récord de 4.200 millones de 2025. Pese a esa leve contracción, la cifra de este año constituye la segunda marca más alta que la publicación haya registrado. La baja se explica, en parte, por la escasez de nuevos megacontratos en la NFL respecto de los dos años anteriores.

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El delantero de Al-Nassr, de 41 años, obtuvo unos 235 millones de dólares de su contrato con el club saudí, que vence en 2027 y es el más elevado en el mundo del fútbol, lo que le hace sacar gran ventaja respecto de sus competidores. Hace unos días, logró su primer título oficial en tierras asiáticas.

A esa suma le añade otros 65 millones fuera del campo, a través de patrocinios con marcas como Binance, Nike y Perplexity, entre otras. Con este resultado, Ronaldo acumula seis liderazgos del ranking a lo largo de su carrera, cuatro de ellos consecutivos, y empata con Michael Jordan en el segundo lugar entre los atletas que más veces encabezaron la lista. Solo Tiger Woods, que lo lideró once veces entre 2002 y 2013, lo supera.

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Las dos últimas peleas de Canelo Álvarez agigantaron su cuenta bancaria (Instagram | canelo)

El segundo puesto corresponde al boxeador mexicano Canelo Álvarez, con 170 millones de dólares. Sus peleas ante William Scull y Terence Crawford le reportaron unos 160 millones dentro del ring. El combate contra Crawford en Las Vegas batió récords históricos de asistencia en el estado de Nevada, con 70.482 espectadores, mientras que la transmisión global a través de Netflix superó los 41 millones de visualizaciones. Fuera del cuadrilátero, Álvarez firmó un acuerdo de producción para un documental propio y amplía un imperio empresarial que abarca gasolineras, tiendas de conveniencia y su marca de cócteles enlatados VMC.

Lionel Messi completa el podio con 140 millones de dólares. A los 38 años, el capitán de la selección argentina mantiene un salario de 28,3 millones de dólares en compensación garantizada con el Inter Miami esta temporada, un monto superior a la nómina salarial total de otros 28 equipos de la MLS. Forbes señala que ese salario se ve reforzado por acuerdos de reparto de ingresos con socios de la liga como Adidas y Apple TV.

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Messi extendió su contrato con el club de Miami hasta fines de 2028, sumó a Duracell a su cartera de patrocinios e invirtió en España mediante la compra del club de quinta división Cornellà y la adquisición de un edificio comercial en Barcelona por 13 millones de dólares. En total, incorporó USD 70 millones fuera del campo, un ítem en el que vence a CR7.

En el cuarto lugar figura el alero de los Los Angeles Lakers, LeBron James, con 131 millones de dólares. El jugador, también de 41 años, es socio de Fenway Sports Group —propietario del Liverpool y los Boston Red Sox— y mantiene acuerdos con firmas de lujo como Richard Mille. Con la salida de Tiger Woods del top 50 de este año, James queda como el único integrante del ranking que figura además en la lista de multimillonarios de Forbes. Sus 85 millones de dólares fuera de la cancha representan el segundo mejor registro de ingresos extradepositivos del top 50, solo por detrás de Shohei Ohtani.

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Messi irá por la defensa del título en el Mundial 2026 (EFE/EPA/Friedemann Vogel)

La estrella japonesa del béisbol ocupa el quinto puesto con 127,6 millones de dólares y es el único atleta del ranking que superó los 100 millones de dólares exclusivamente fuera del campo: acumuló 125 millones en patrocinios, apariciones públicas y licencias. Ese total supera en 40 millones al siguiente mejor registro extradepositivo del año. El fenómeno se explica porque los Dodgers de Los Ángeles difirieron la mayor parte del salario de Ohtani hasta 2034, de modo que su compensación dentro del campo en los últimos doce meses fue de apenas 2,6 millones de dólares. Su camiseta se consolidó como la más vendida de las Grandes Ligas (MLB) por tercera temporada consecutiva, según Forbes.

El base de los Golden State Warriors, Stephen Curry, ocupa el sexto lugar con 124,7 millones de dólares. A sus 38 años, será el primer jugador de la NBA en superar la barrera de los 60 millones de dólares anuales de salario —alcanzará los 62,6 millones en la temporada 2026/27—. La novedad de este año fue la rescisión de su histórico vínculo con Under Armour, lo que le permite utilizar y subastar distintas marcas de zapatillas en las canchas.

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El golfista español Jon Rahm se ubica séptimo con 107 millones de dólares. El jugador de 31 años, que abandonó el PGA Tour para sumarse a la liga saudí LIV Golf en 2023, reconoció públicamente la incertidumbre de su situación: “No veo muchas salidas”, declaró en referencia a los problemas de financiación del circuito. Pese a ese escenario, mantiene el respaldo de marcas como Rolex y Santander Bank.

El delantero francés Karim Benzema llega al octavo lugar con 104 millones de dólares. A los 38 años, el jugador forzó un millonario traspaso invernal hacia el Al-Hilal dentro de la misma Liga Profesional Saudí. Además de sus ingresos en Medio Oriente, protagoniza campañas globales de Adidas y firmó un acuerdo para convertirse en embajador del Real Madrid tras su retiro.

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El noveno puesto es para el alero de los Houston Rockets, Kevin Durant, con 103,8 millones de dólares. A los 37 años, se convirtió en el octavo atleta en la historia en superar los 1.000 millones de dólares en ganancias acumuladas a lo largo de su carrera mientras seguía activo, según Forbes. Para facilitar el armado de su nuevo equipo tras su traspaso a Houston en julio, Durant resignó unos 30 millones de dólares en su última extensión de contrato, compensados por sus firmas de inversión, su empresa de medios Boardroom y sus producciones en Netflix.

Hamilton cierra la lista como representante de la Fórmula 1 (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

El décimo lugar corresponde al heptacampeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, con exactamente 100 millones de dólares, lo que lo convierte en el primer piloto de la historia de la categoría en alcanzar las nueve cifras. El inglés de 41 años, que terminó sexto en su primera temporada con Ferrari, cuenta con patrocinios personales de marcas de alta costura como Dior, su propia productora cinematográfica (Dawn Apollo Films) y una asociación con Dave & Adam’s para lanzar tiendas de cromos coleccionables fuera de Norteamérica.

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Este es el tercer año consecutivo en que todos los integrantes del top 10 superan los 100 millones de dólares. Las ganancias combinadas fuera del campo de juego del top 50 alcanzaron un récord de 1.100 millones de dólares, mientras que los ingresos dentro del terreno de juego sumaron 3.000 millones.

El análisis de la lista de los 10 deportistas mejores pagados del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)