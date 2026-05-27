Autoridades de El Salvador desarticula intento de ingreso de presunto miembro de Barrio 18

La captura de Edwin Alejandro C., alias “Street boy”, refuerza la ofensiva del gobierno de El Salvador contra integrantes de Barrio 18. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de El Salvador anunciaron este martes la captura de Edwin Alejandro C., conocido como “Street boy”, señalado como miembro de la organización criminal Barrio 18. Por medio de sus redes sociales, el ministro de Defensa, Gustavo Villatoro, aseguró que la estrategia del gobierno salvadoreño se mantiene firme en su propósito de sacar a los terroristas de circulación.

“Mientras algunos siguen cuestionando nuestras herramientas legales y defendiendo modelos fracasados, nosotros seguimos haciendo lo que corresponde: sacar terroristas de circulación”, afirmó Villatoro por medio de X (antes conocido como Twitter).

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Según el funcionario, Edwin Alejandro C. pretendía ingresar al país sin alerta migratoria en un vuelo federal, pero los controles especializados permitieron identificarlo y detenerlo con prontitud. “Este sujeto venía sin ningún tipo de alerta migratoria en un vuelo federal e intentó ingresar al país, pero al pasar por nuestros controles especializados, quedó en evidencia quién es: un miembro de la organización terrorista Barrio 18”, detalló el ministro, adjuntando fotografías del implicado.

La detención de Edwin Alejandro C. representa un nuevo golpe contra la estructura denominada “Tayni Wayniss Sureños”, que, de acuerdo con información oficial, mantuvo control criminal en sectores de Ilopango. Las autoridades indicaron que el detenido enfrentará el proceso penal correspondiente. “Ahora, enfrentará el proceso penal correspondiente junto a la estructura ‘Tayni Wayniss Sureños’, que mantuvo control criminal en sectores de Ilopango”, puntualizó Villatoro en su perfil oficial.

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El detenido enfrentará proceso penal junto a la estructura “Tayni Wayniss Sureños”, señalada por controlar sectores de Ilopango. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de El Salvador sostiene su política de seguridad bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, con el objetivo de debilitar el accionar de las pandillas.

“Sin bajar la guardia y sin dejar un solo espacio para que estos remanentes intenten infiltrarse nuevamente en nuestra sociedad para causar daño”, recalcó Villatoro.

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Durante el operativo, los sistemas de control migratorio demostraron su capacidad para detectar a personas vinculadas a estructuras criminales, incluso cuando no existe una alerta previa en los registros internacionales.

Las autoridades salvadoreñas reiteran que el combate a las organizaciones criminales requiere el uso de herramientas legales específicas y una coordinación interinstitucional.

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El Salvador refuerza su política de seguridad y mantiene control sobre estructuras de pandillas

El proceso judicial contra Edwin Alejandro C. y los demás miembros de la estructura “Tayni Wayniss Sureños” se desarrollará en tribunales especializados, con base en la legislación vigente sobre terrorismo y asociaciones ilícitas. El Ministerio de Defensa reafirmó que toda persona identificada como parte de estos grupos enfrentará las consecuencias legales correspondientes.

“Aquí no vamos a esperar que la gente de bien arriesgue su vida para demostrar lo evidente. Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado”, afirmó el ministro de Seguridad.

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Gustavo Villatoro, ministro de seguridad, argumenta que la prioridad estatal es impedir la reinserción de organizaciones criminales en la sociedad salvadoreña. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El gobierno salvadoreño se mantiene en alerta frente a posibles intentos de reagrupamiento de pandillas y asegura que fortalecerá los mecanismos de control y prevención para impedir que antiguos integrantes logren reincorporarse a la sociedad con fines delictivos. La política oficial sostiene que la seguridad ciudadana seguirá siendo una prioridad, bajo una estrategia considerada por las autoridades como firme y sin concesiones.