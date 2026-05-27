El costo de construir viviendas en República Dominicana sube 0,67% en abril, según la Dirección de Estadísticas Económicas

Un informe oficial reveló variaciones inesperadas en los precios de insumos clave. Cambios desiguales entre materiales, subcontratos y segmentos de vivienda agregan incertidumbre al sector residencial dominicano (Ilustración Infobae)

El costo de construir viviendas en la República Dominicana subió en abril de 2026: el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) promedió 240,16 puntos, con un alza mensual de 0,67% y un aumento acumulado de 1,69% en lo que va del año. El dato corresponde al Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo.

El movimiento del ICDV estuvo explicado por aumentos en varios insumos y servicios asociados a la obra, mientras otros rubros registraron bajas puntuales. La medición excluye costos indirectos como terrenos, permisos y márgenes empresariales, según precisó la Dirección de Estadísticas Económicas.

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El informe oficial del Boletín mensual Abril 2026 también ubicó la variación interanual en 1,65% al comparar abril de 2026 con abril de 2025, en una trayectoria de subas acotadas desde diciembre de 2025, de acuerdo con la División de Índices de Precios.

La infografía muestra la evolución del Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas en la Región Metropolitana desde marzo de 2025 hasta abril de 2026, destacando un máximo de 240.16 en abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los insumos que más aumentaron en abril, según el ICDV

El mayor incremento mensual se concentró en herramientas, con 9,94%, según el Departamento de Estadísticas Coyunturales. También subieron tuberías PVC (7,14%), combustibles (5,38%), alambres eléctricos (4,05%) y aceros (3,46%), de acuerdo con el detalle del reporte.

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El índice se calcula con metodología Laspeyres, según indicó el documento técnico difundido por la División de Índices de Precios, que releva la evolución de una canasta de insumos y servicios directos vinculados a la construcción residencial.

Insumos que bajaron y cambios por grupos de costos

El informe identificó descensos en algunos componentes: generadores eléctricos cayeron 2,91%, las bovedillas bajaron 1,41% y la pintura disminuyó 0,75%. También retrocedieron cementos y pegamentos (0,34%) y módulos, contadores y breakers (0,17%), según la Dirección de Estadísticas Económicas.

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Algunos rubros reflejan descensos puntuales, mientras ciertos subconjuntos presentan subas destacadas y la tendencia interanual mantiene un ritmo contenido sobre cifras previas.

Por grupos de costos, el organismo informó que herramientas lideró las subas con 9,94%, seguida por materiales (1,37%) y subcontratos (0,72%). La mano de obra no mostró cambios (0,00%) y maquinarias registró una baja de 0,16%.

Variación del índice por tipo de vivienda

El comportamiento mensual varió según la tipología de construcción, de acuerdo con el mismo informe. La vivienda unifamiliar de un nivel aumentó 0,78% y la unifamiliar de dos niveles, 0,59%; en el segmento multifamiliar, la de cuatro niveles subió 0,56% y la de ocho niveles o más, 0,75%.

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En niveles del ICDV por tipo, el reporte consignó 247,57 puntos para unifamiliar de un nivel, 242,40 para unifamiliar de dos niveles, 235,31 para multifamiliar de cuatro niveles y 235,37 para multifamiliar de ocho niveles o más.

El ICDV es una herramienta estadística que permite conocer a los ciudadanos dominicanos las variaciones mensuales que experimenta el costo de la construcción de cuatro tipos de viviendas: unifamiliar de 1 y 2 niveles, y multifamiliar de 4 y 8 niveles o más, en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo (se excluyen los costos indirectos como: terreno, diseño, permisos de construcción, costos financieros, beneficios de la empresa constructora, entre otros).

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Un informe oficial reveló variaciones inesperadas en los precios de insumos clave. Cambios desiguales entre materiales, subcontratos y segmentos de vivienda agregan incertidumbre al sector residencial dominicano.

La Dirección de Estadísticas Económicas indicó que las cifras pueden rectificarse a medida que se actualicen los reportes de precios y se consoliden los registros del sector.