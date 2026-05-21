España

De correr con Zapatero en El Pardo a aparecer 166 veces en un auto judicial: quién es Julio Martínez, el discreto empresario investigado en el ‘caso Plus Ultra’

La investigación sitúa al dueño de Análisis Relevante como supuesto intermediario en una estructura de sociedades, pagos y contactos empresariales vinculada al entorno de Zapatero y al rescate aprobado por la SEPI en 2021

Guardar
Google icon
El empresario Julio Martínez comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado (Carlos Luján / Europa Press)
El empresario Julio Martínez comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado (Carlos Luján / Europa Press)

Hasta diciembre de 2025, Julio Martínez Martínez era un empresario prácticamente desconocido fuera de determinados círculos empresariales de Alicante y Madrid. Su nombre apenas había aparecido en medios de comunicación y su actividad pública mantenía un perfil discreto, ligado sobre todo al ámbito de la consultoría y los negocios inmobiliarios. Hoy, sin embargo, aparece situado en el centro de una de las investigaciones más sensibles que afectan al entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero: el ‘caso Plus Ultra’.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo menciona de forma reiterada en el auto en el que acuerda la imputación de Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental relacionados con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021. En esa resolución, el magistrado describe a Martínez como una figura “relevante” dentro de la presunta trama investigada y le atribuye funciones de “interlocutor habitual de los clientes de la red”, así como la ejecución de “instrucciones directas” del expresidente socialista.

PUBLICIDAD

Natural de Elda (Alicante) y de 58 años, Martínez llevaba décadas dedicado a la actividad empresarial. “Llevo desde los 18 o 20 años siendo empresario”, aseguró él mismo en una de las pocas entrevistas que ha concedido desde que su nombre empezó a ocupar titulares. Según los registros mercantiles, figura o ha figurado como administrador de múltiples sociedades radicadas principalmente en la provincia de Alicante, relacionadas con actividades de consultoría, intermediación, asesoramiento empresarial e inversiones inmobiliarias.

La investigación judicial sitúa una de esas sociedades, Análisis Relevante S.L., en el centro de las pesquisas. La empresa contrató a José Luis Rodríguez Zapatero como consultor y también mantuvo relaciones comerciales con Whathefav, la agencia de marketing vinculada a las hijas del expresidente. Según las diligencias incorporadas al procedimiento, desde esa mercantil se habrían canalizado pagos que terminaron llegando tanto al exjefe del Ejecutivo como a sus hijas en concepto de asesorías y servicios profesionales.

PUBLICIDAD

Zapatero ha reconocido públicamente haber cobrado por esos trabajos de consultoría y ha defendido siempre la legalidad de su relación profesional con Martínez. Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Plus Ultra’, el expresidente definió al empresario alicantino como “un amigo” y “una persona a la que he prestado servicios profesionales”. También explicó que fue el propio Martínez quien le planteó participar en Análisis Relevante durante la constitución de la sociedad.

El corredor de El Pardo

La relación entre ambos se remonta a más de una década atrás, poco después de la salida de Zapatero de La Moncloa. Tanto el expresidente como el propio Martínez han coincidido en señalar que la amistad nació alrededor del deporte y, más concretamente, del running. Durante años compartieron entrenamientos y carreras por la zona de El Pardo, en Madrid, una rutina que continuaron manteniendo incluso en fechas cercanas a la detención del empresario.

El empresario Julio Martínez comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado (Carlos Luján / Europa Press)
El empresario Julio Martínez comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado (Carlos Luján / Europa Press)

El 8 de diciembre de 2025, apenas tres días antes del arresto de Martínez por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ambos volvieron a coincidir corriendo por esa zona. Las imágenes publicadas posteriormente por algunos medios alimentaron especulaciones sobre un posible aviso previo de la operación policial, algo que Zapatero negó tajantemente. “Corrimos como todos los días”, afirmó después el expresidente, que calificó de “montaje” las informaciones que apuntaban a movimientos sospechosos o al traslado de documentación.

En privado, algunas personas del entorno político de Zapatero describen la irrupción de Martínez en esos círculos como relativamente reciente. “Lo vimos siempre como un pelota”, aseguraban fuentes citadas por Público, que situaban su acercamiento al expresidente hace aproximadamente ocho o nueve años.

A diferencia de Zapatero, que ha defendido públicamente su relación con el empresario y ha negado cualquier implicación irregular en el rescate de Plus Ultra, Martínez ha optado en gran medida por el silencio. Su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado duró apenas un minuto y dieciocho segundos. Alegó motivos médicos y recomendación facultativa para no responder a las preguntas de los senadores. “Esto es todo lo que voy a decir”, afirmó antes de guardar silencio durante el resto de la sesión.

Las sociedades investigadas

La Audiencia Nacional centra buena parte de la investigación en dos sociedades vinculadas a Martínez: Análisis Relevante e Idella Consulenza Strategica. Ambas aparecen en distintos informes policiales y documentos incorporados al sumario como piezas relevantes para reconstruir el recorrido del dinero investigado.

El juez considera especialmente relevante el papel de Idella Consulenza Strategica, domiciliada en Alicante y relacionada, según la investigación, con una estructura empresarial creada en Dubái. Entre la documentación analizada figura un contrato fechado en enero de 2021 que vincularía a esa sociedad con Plus Ultra a cambio de una comisión equivalente al 1% del importe del rescate aprobado posteriormente por el Gobierno.

Los investigadores sostienen que parte de esos fondos podrían haberse canalizado a través de Emiratos Árabes Unidos, aunque la instrucción continúa abierta y todavía no existe una resolución judicial definitiva sobre el destino del dinero ni sobre la posible existencia de contraprestaciones irregulares.

El empresario Julio Martínez Martínez se ha acogido a su derecho a no declarar en la 'comisión Koldo' del Senado por estar siendo investigado. (Senado)

La UDEF también investiga movimientos económicos y patrimoniales atribuidos al empresario alicantino, incluidos fondos localizados en el extranjero y cantidades de dinero en efectivo halladas durante los registros practicados tras su detención. Algunas informaciones periodísticas señalaron que los agentes encontraron cientos de miles de euros en metálico en su domicilio.

El ‘caso Plus Ultra’ ha situado así en primera línea a un empresario que hasta hace pocos meses permanecía prácticamente fuera del foco mediático. Su nombre aparece ya ligado a la presunta estructura societaria y financiera que investiga la Audiencia Nacional alrededor del rescate de la aerolínea, pero también a la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, cuya relación personal y profesional con Martínez se ha convertido en uno de los principales ejes de la investigación judicial abierta en torno a la operación aprobada por la SEPI durante la pandemia.

Temas Relacionados

José Luis Rodríguez ZapateroCaso Plus UltraCorrupciónJuiciosJusticiaTribunales EspañaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Registro de la Propiedad debe aceptar el cambio de NIE a NIF tras la adquisición de nacionalidad española sin exigir inscripción previa en el Registro Civil

Una resolución administrativa reconoce el derecho de una ciudadana de Cádiz a actualizar su identificación fiscal tras recibir la ciudadanía

El Registro de la Propiedad debe aceptar el cambio de NIE a NIF tras la adquisición de nacionalidad española sin exigir inscripción previa en el Registro Civil

Gibraltar ya no es un paraíso fiscal: Hacienda saca al peñón de la lista de ‘jurisdicciones no cooperativas’ y mete a Rusia

El borrador de orden ministerial también retira de lista a Barbados, Dominica, Samoa, Seychelles y Trinidad y Tobago

Gibraltar ya no es un paraíso fiscal: Hacienda saca al peñón de la lista de ‘jurisdicciones no cooperativas’ y mete a Rusia

Los osos pardos cada vez se pasean más por los pueblos de la Cordillera Cantábrica y la culpa es de los humanos

Un estudio confirma que la presencia de osos está relacionada con la búsqueda de alimento

Los osos pardos cada vez se pasean más por los pueblos de la Cordillera Cantábrica y la culpa es de los humanos

‘Pasapalabra’ seguirá emitiendo ‘El Rosco’ pese a la sentencia del Supremo: “Tarda unas semanas en ratificarse”

El alto tribunal ha confirmado la resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona por la que se otorga la titularidad de la prueba final a MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.

‘Pasapalabra’ seguirá emitiendo ‘El Rosco’ pese a la sentencia del Supremo: “Tarda unas semanas en ratificarse”

Cómo hacer alioli de ajos asados y aceite de oliva: una receta más suave que no repite

El alioli tradicional se prepara con una emulsión en el mortero, aunque también se puede usar batidora para facilitar el proceso

Cómo hacer alioli de ajos asados y aceite de oliva: una receta más suave que no repite
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Registro de la Propiedad debe aceptar el cambio de NIE a NIF tras la adquisición de nacionalidad española sin exigir inscripción previa en el Registro Civil

El Registro de la Propiedad debe aceptar el cambio de NIE a NIF tras la adquisición de nacionalidad española sin exigir inscripción previa en el Registro Civil

La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias donde Zapatero recibió cerca de 490.000 euros de la consultora investigada en el ‘caso Plus Ultra’

Máximo Huerta reflexiona sobre el alzhéimer en su última novela: “El olvido y la demencia están inundándolo todo”

Así fueron los últimos minutos del vuelo Río-París que se estrelló en 2009 en el Atlántico: la cadena de errores que acabó con Air France y Airbus condenadas

Air France y Airbus, condenadas a pagar la multa máxima por la muerte de 228 personas en el accidente del vuelo Río-París de 2009

ECONOMÍA

Gibraltar ya no es un paraíso fiscal: Hacienda saca al peñón de la lista de ‘jurisdicciones no cooperativas’ y mete a Rusia

Gibraltar ya no es un paraíso fiscal: Hacienda saca al peñón de la lista de ‘jurisdicciones no cooperativas’ y mete a Rusia

Más de la mitad de trabajadores de la Unión Europea utiliza la IA para tareas laborales o personales y ahorran hasta 7,4 horas al mes

La construcción bate récord de empleo, pero la jubilación masiva de albañiles y la falta de jóvenes ponen en jaque al sector

Los motivos por los que pueden embargar tu casa y cómo evitarlo

Luz verde al mayor pacto de la vivienda en España: 7.000 millones para frenar la crisis inmobiliaria

DEPORTES

Enrique Riquelme oficializa su intención de presentarse a las elecciones del Real Madrid

Enrique Riquelme oficializa su intención de presentarse a las elecciones del Real Madrid

Así fue el día que la FIFA sancionó a Cabo Verde por alineación indebida y se quedó fuera del Mundial 2014 de Brasil

El camino de Rafa Jódar en Roland Garros: vuelve a evitar a Sinner hasta la final, pero podría cruzarse con Djokovic en semis o Davidovich en cuarta ronda

Carvajal organiza su cena de despedida del Real Madrid con toda la plantilla, trabajadores y cuerpo técnico, pero sin Arbeloa

La Plaza de Colón se convierte en el epicentro de España para seguir a la selección de Luis De la Fuente en el Mundial 2026