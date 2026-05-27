Diego Viale: “Lo que más se valora de un empleado es su compromiso y las ganas de aprender”

“Buscamos constituirnos en un recurso estratégico para nuestros clientes”, esa es la misión de Lesko que en Argentina desde hace más de cinco décadas trabaja en obras de servicios de infraestructura pública y privada.

Pero ¿cómo se logra esa estrategia? En el marco de los diálogos convocados por Ticmas para prerparar el documento “Educación y Empleabilidad: informe nacional sobre demanda laboral, formación y capacitación para la transformación productiva” para la CAF, Diego Viale, director de Lesko reflexionó sobre el rol educativo y el impacto en el mundo del trabajo.

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El tercer nivel, la educación y la demanda

A la hora de pensar en el primer problema que enfrenta como empresa de servicios de construcción --“consolidados en proyectos de expansión energética y aumento a la capacidad de transporte”--, Viale plantea que hay un faltante en la “mano de obra de tercer nivel”.

Y por tercer nivel se entiende: “La mano de obra con las manos, el oficio. Se han perdido muchísimo las partes técnicas, es muy difícil conseguir personas que tengan las habilidades que tenían antes. Hoy los chicos que salen de una escuela técnica no tienen esas habilidades porque el programa de educación está enfocado en otra dinámica".

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“Hoy no tenés buenos técnicos, ni hidráulicos, ni gasistas, ni electricistas, ni electromecánicos. Los terminás de formar vos en el empleo con todo lo que eso implica. Yo hace 22 años que estoy en la empresa, hoy estoy en el cargo de director y nosotros nos encargamos muchísimo en su momento de ir transmitiendo ese conocimiento de los más grandes hacia los más chicos”, aseguró.

Y alertó: “Hoy cuando vas a entrevistar a un chico que sale de una técnica no saben dibujar un circuito. No está el albañil, no está el que coloca los pisos y todavía seguimos pisando pisos... No pisamos computadoras, no es sólo pisar computadoras.”

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Diego Viale es director de Lesko

La industria que crece, la matriz que cambia<b> </b>

“Nosotros estamos trabajando en la parte petrolera, en la parte minera, en Vaca Muerta, estamos trabajando en el sur colocando aerogeneradores, está creciendo toda la parte de explotación, y donde ahí recaemos también en la parte de mano de obra. Es muy difícil conseguir un soldador especializado, o un empalmador, o cosas así, y ya el rango etario es muy grande. Vos no ves un empalmador hoy de línea que tenga menos de 40 años”, planteó y destacó que no es un tema que pueda resolver la IA.

Viale destacó el valor de las pasantías en las escuelas técnicas para “empezar a formarlos desde el minuto cero”; aunque planteó que la pandemia interrumpió muchos de esos programas.

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A la hora de pensar en cómo fue cambiando la matriz industrial nacional, Viale, con 22 años de experiencia en el rubro, destacó que los cambios principales se dieron a partir de la tecnología. “Cambiaron mucho las exigencias por parte de los clientes, cambiaron mucho las especificaciones técnicas que había con respecto de cómo se hacía, a cómo se hace. Pero básicamente no hemos logrado dar un salto de calidad. Por más que hablemos de tecnologías nuevas en la parte de lo que es alumbrado público y demás siempre apuntamos a la parte de lo que ve la gente y no de lo que no ve".

Y explicó: “Siempre hacemos todo lo que el vecino ve de la superficie para arriba, de lo que ve desde la superficie para abajo, es muy raro que las cosas cambien.Si hay una ahorro de potencia, si hay un tema de cambio en no tener que trabajar con materiales pesados como son los gases, pero después las estructuras siguen siendo las mismas. Entonces los cambios no son completos, son parciales.”. Y sentenció que “Hoy no hay oficios, están extintos”

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La entrevista se hizo en el marco del informe "Educación y Empleabilidad" de Ticmas y la CAF

La explosión minera y del gas

Para Viale, los nuevos proyectos del país requieren una nueva mirada donde la estrategia está no solo en la actualización de ciertas fuentes de energía, como ocurre con los motores de explosión, sino especialmente en lo que respecta a la red de comunicación y logística del país.

“Hay que mejorar todas las redes, hay que mejorar la red del país, y se está trabajando mucho en eso. Hoy hay proyectos privados o digamos mixtos, pero la dinámica va a ir por ahí. Va a haber mucha mano de obra en ese aspecto”, aseguró.

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Y señaló: “El Estado tiene que pensar que los planes de educación deben formar otro tipo de profesionales, no solamente la parte tecnológica. ¿Dónde está la parte real? Porque después no saben cómo funcionan las estructuras de trabajo”; e insistió con el rol de las empresas en las capacitaciones.

Viale además ejemplificó que la dificultad con el tema de oficios escala incluso a algo tan simple, pero complejo como es la limpieza: “Si no está limpio bien un quirófano, alguien se muere. Entonces, esto de enseñarle a la gente que su trabajo es valorado, es parte también de nuestra mirada. O sea, transmitirle que si vos vas a hacer bien tu trabajo y limpias bien en el quirófano, no va a haber una bacteria intrahospitalaria que pueda producir una muerte. Hay un trabajo conjunto de lo que hablábamos. Tanto de llevarle al empleado ese valor agregado y que se sienta parte de él".

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"Los planes de educación tienen que empezar a formar otro tipo de profesionales, no solamente la parte tecnológica, porque después no saben cómo funcionan las estructuras de trabajo", dice Viale

Lo más valorado

A la hora de reflexionar sobre qué habilidades se valoran en un empleado, Viale destacó: “Primero el compromiso, ante todo. Las ganas de aprender, que tiene mucha gente. Yo tengo muchas personas que trabajan conmigo hace muchos años que fueron capacitándose, fueron mejorando, fueron tratando de adaptarse a lo que fue cambiando.”

“Hoy el tema de estudiar y poder llevar a cabo innovaciones es fundamental en un empleado. Y amar el trabajo y que te guste lo que haces es algo que no tiene precio. Yo trabajo de lo que a mí me gusta”, señaló.

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“La inteligencia artificial va a generar mucha más rapidez en las soluciones, va a dejar gente sin trabajo también. Tendremos que reinventarnos a ver qué es lo que hacemos. También nos va a dar soluciones más activas para poder bajar costos en muchos aspectos. Y veo algo positivo. A mí me gusta que las cosas cambien”, indicó Diego Viale.

“Creo que hoy las personas que quedan fuera del mercado también tienen un tema de no poder adaptarse en muchos aspectos. En mi rubro, conseguir un albañil que sepa colocar un piso es más difícil que conseguir un ingeniero de la NASA”, sentenció.