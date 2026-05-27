Educación

Diego Viale: “Lo que más se valora de un empleado es su compromiso y las ganas de aprender”

El Director de Lesko, una compañía con más de 50 años de trayectoria en obras y servicios de alumbrado, señalización luminosa de tránsito y mantenimiento hospitalario y edificios públicos, formó parte del ciclo de conversaciones de Ticmas sobre educación y trabajo

Guardar
Google icon

“Buscamos constituirnos en un recurso estratégico para nuestros clientes”, esa es la misión de Lesko que en Argentina desde hace más de cinco décadas trabaja en obras de servicios de infraestructura pública y privada.

Pero ¿cómo se logra esa estrategia? En el marco de los diálogos convocados por Ticmas para prerparar el documento “Educación y Empleabilidad: informe nacional sobre demanda laboral, formación y capacitación para la transformación productiva” para la CAF, Diego Viale, director de Lesko reflexionó sobre el rol educativo y el impacto en el mundo del trabajo.

PUBLICIDAD

El tercer nivel, la educación y la demanda

A la hora de pensar en el primer problema que enfrenta como empresa de servicios de construcción --“consolidados en proyectos de expansión energética y aumento a la capacidad de transporte”--, Viale plantea que hay un faltante en la “mano de obra de tercer nivel”.

Y por tercer nivel se entiende: “La mano de obra con las manos, el oficio. Se han perdido muchísimo las partes técnicas, es muy difícil conseguir personas que tengan las habilidades que tenían antes. Hoy los chicos que salen de una escuela técnica no tienen esas habilidades porque el programa de educación está enfocado en otra dinámica".

PUBLICIDAD

“Hoy no tenés buenos técnicos, ni hidráulicos, ni gasistas, ni electricistas, ni electromecánicos. Los terminás de formar vos en el empleo con todo lo que eso implica. Yo hace 22 años que estoy en la empresa, hoy estoy en el cargo de director y nosotros nos encargamos muchísimo en su momento de ir transmitiendo ese conocimiento de los más grandes hacia los más chicos”, aseguró.

Y alertó: “Hoy cuando vas a entrevistar a un chico que sale de una técnica no saben dibujar un circuito. No está el albañil, no está el que coloca los pisos y todavía seguimos pisando pisos... No pisamos computadoras, no es sólo pisar computadoras.”

Ticmas #9 Diego Viale
Diego Viale es director de Lesko

La industria que crece, la matriz que cambia<b> </b>

“Nosotros estamos trabajando en la parte petrolera, en la parte minera, en Vaca Muerta, estamos trabajando en el sur colocando aerogeneradores, está creciendo toda la parte de explotación, y donde ahí recaemos también en la parte de mano de obra. Es muy difícil conseguir un soldador especializado, o un empalmador, o cosas así, y ya el rango etario es muy grande. Vos no ves un empalmador hoy de línea que tenga menos de 40 años”, planteó y destacó que no es un tema que pueda resolver la IA.

Viale destacó el valor de las pasantías en las escuelas técnicas para “empezar a formarlos desde el minuto cero”; aunque planteó que la pandemia interrumpió muchos de esos programas.

A la hora de pensar en cómo fue cambiando la matriz industrial nacional, Viale, con 22 años de experiencia en el rubro, destacó que los cambios principales se dieron a partir de la tecnología. “Cambiaron mucho las exigencias por parte de los clientes, cambiaron mucho las especificaciones técnicas que había con respecto de cómo se hacía, a cómo se hace. Pero básicamente no hemos logrado dar un salto de calidad. Por más que hablemos de tecnologías nuevas en la parte de lo que es alumbrado público y demás siempre apuntamos a la parte de lo que ve la gente y no de lo que no ve".

Y explicó: “Siempre hacemos todo lo que el vecino ve de la superficie para arriba, de lo que ve desde la superficie para abajo, es muy raro que las cosas cambien.Si hay una ahorro de potencia, si hay un tema de cambio en no tener que trabajar con materiales pesados como son los gases, pero después las estructuras siguen siendo las mismas. Entonces los cambios no son completos, son parciales.”. Y sentenció que “Hoy no hay oficios, están extintos”

Ticmas - Portada Educación y Empleabilidad .
La entrevista se hizo en el marco del informe "Educación y Empleabilidad" de Ticmas y la CAF

La explosión minera y del gas

Para Viale, los nuevos proyectos del país requieren una nueva mirada donde la estrategia está no solo en la actualización de ciertas fuentes de energía, como ocurre con los motores de explosión, sino especialmente en lo que respecta a la red de comunicación y logística del país.

“Hay que mejorar todas las redes, hay que mejorar la red del país, y se está trabajando mucho en eso. Hoy hay proyectos privados o digamos mixtos, pero la dinámica va a ir por ahí. Va a haber mucha mano de obra en ese aspecto”, aseguró.

Y señaló: “El Estado tiene que pensar que los planes de educación deben formar otro tipo de profesionales, no solamente la parte tecnológica. ¿Dónde está la parte real? Porque después no saben cómo funcionan las estructuras de trabajo”; e insistió con el rol de las empresas en las capacitaciones.

Viale además ejemplificó que la dificultad con el tema de oficios escala incluso a algo tan simple, pero complejo como es la limpieza: “Si no está limpio bien un quirófano, alguien se muere. Entonces, esto de enseñarle a la gente que su trabajo es valorado, es parte también de nuestra mirada. O sea, transmitirle que si vos vas a hacer bien tu trabajo y limpias bien en el quirófano, no va a haber una bacteria intrahospitalaria que pueda producir una muerte. Hay un trabajo conjunto de lo que hablábamos. Tanto de llevarle al empleado ese valor agregado y que se sienta parte de él".

Ticmas #9 Diego Viale
"Los planes de educación tienen que empezar a formar otro tipo de profesionales, no solamente la parte tecnológica, porque después no saben cómo funcionan las estructuras de trabajo", dice Viale

Lo más valorado

A la hora de reflexionar sobre qué habilidades se valoran en un empleado, Viale destacó: “Primero el compromiso, ante todo. Las ganas de aprender, que tiene mucha gente. Yo tengo muchas personas que trabajan conmigo hace muchos años que fueron capacitándose, fueron mejorando, fueron tratando de adaptarse a lo que fue cambiando.”

“Hoy el tema de estudiar y poder llevar a cabo innovaciones es fundamental en un empleado. Y amar el trabajo y que te guste lo que haces es algo que no tiene precio. Yo trabajo de lo que a mí me gusta”, señaló.

“La inteligencia artificial va a generar mucha más rapidez en las soluciones, va a dejar gente sin trabajo también. Tendremos que reinventarnos a ver qué es lo que hacemos. También nos va a dar soluciones más activas para poder bajar costos en muchos aspectos. Y veo algo positivo. A mí me gusta que las cosas cambien”, indicó Diego Viale.

“Creo que hoy las personas que quedan fuera del mercado también tienen un tema de no poder adaptarse en muchos aspectos. En mi rubro, conseguir un albañil que sepa colocar un piso es más difícil que conseguir un ingeniero de la NASA”, sentenció.

Temas Relacionados

Diego VialeLeskoTicmas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mariana Gutiérrez: “Son pocos los técnicos que se reciben en el país para la demanda que hay desde las empresas”

La gerenta de Personas y Cultura de Scania Argentina se sumó al ciclo de entrevistas propuestas por Ticmas para pensar el vínculo entre educación y trabajo ante un presente con demandas insatisfechas

Mariana Gutiérrez: “Son pocos los técnicos que se reciben en el país para la demanda que hay desde las empresas”

Con la intención de liderar el mercado latinoamericano de startups, el Tec de Monterrey inaugura su Hub de Innovación y Emprendimiento

El nuevo edificio abre sus puertas en el DistritoTec con una ambiciosa propuesta que mezcla startups, biotecnología, arte experimental y acceso abierto a la comunidad

Con la intención de liderar el mercado latinoamericano de startups, el Tec de Monterrey inaugura su Hub de Innovación y Emprendimiento

Multicampus Universitario de Suba iniciará clases el 3 de agosto de 2026: conozca el proceso y los requisitos de inscripción

Las instituciones participantes ofrecerán acompañamiento y acceso prioritario a jóvenes residentes y egresados de colegios locales, en el noroccidente de Bogotá.

Multicampus Universitario de Suba iniciará clases el 3 de agosto de 2026: conozca el proceso y los requisitos de inscripción

Florencia Giordano: “Necesitamos que la universidad entienda mejor cuál es la necesidad actual del mercado laboral”

La psicóloga y actual Superintendente de Adquisición de Talento en Barrick Gold Corporation-Veladero reflexionó sobre la educación y capacitación en un sector en plena expansión que enfrenta urgencias

Florencia Giordano: “Necesitamos que la universidad entienda mejor cuál es la necesidad actual del mercado laboral”

Silvestre Schindler: “La industria minera tiene un potencial gigante de generar en los próximos años miles de puestos de trabajo, incluso millones”

El Director de Integra Capital, un grupo líder de inversión privada enfocado en negocios para sectores clave de la economía global, formó parte de las conversaciones propuestas por Ticmas para pensar la educación en diálogo con la empleabilidad y el futuro

Silvestre Schindler: “La industria minera tiene un potencial gigante de generar en los próximos años miles de puestos de trabajo, incluso millones”

DEPORTES

La escandalosa pelea que protagonizó un magnate del deporte en la final de la Euroliga que recorre el mundo

La escandalosa pelea que protagonizó un magnate del deporte en la final de la Euroliga que recorre el mundo

Seis bajas de peso y la incógnita Juanfer Quintero: los convocados de Coudet para el duelo River Plate-Blooming por la Sudamericana

Franco Colapinto logró un sorprendente récord: por qué es el piloto “con más aguante” en la Fórmula 1

“Me hizo odiar estar ahí”: nuevas revelaciones de Di María sobre su relación con Van Gaal en Manchester United

Por qué Cristiano Ronaldo lidera la lista de los 10 deportistas que más dinero ganaron en 2026: el detalle en el que le gana Messi

TELESHOW

Nicolás Magaldi en “Lo de Pampita”: “Tuvimos un embarazo ectópico y sentí que perdía a mi mujer”

Nicolás Magaldi en “Lo de Pampita”: “Tuvimos un embarazo ectópico y sentí que perdía a mi mujer”

La confesión íntima de Milo J tras ganar el Gardel de Oro: “La música me salvó de no ser feliz”

La palabra de Gerardo Romano sobre su estado de salud: “No estoy internado”

Preocupación por la salud de Pata Villanueva tras ser internada: “Está fuera de peligro”

Lali Espósito, ganadora en los Premios Carlos Gardel 2026: “Nos hacen creer que decir lo que pensamos puede costarnos caro”

INFOBAE AMÉRICA

Israel confirmó la muerte de Mohammed Odeh, el nuevo líder militar del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Israel confirmó la muerte de Mohammed Odeh, el nuevo líder militar del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

¿Qué busca el papa León con sus esfuerzos en materia de IA? Mira a quién le da la mano

El costo de construir viviendas en República Dominicana sube 0,67% en abril, según la Dirección de Estadísticas Económicas

Autoridades de El Salvador desarticula intento de ingreso de presunto miembro de Barrio 18

El Salvador: Capturan a integrante de estructura criminal señalado por extorsión y venta de droga