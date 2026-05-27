“Me hizo odiar estar ahí”: nuevas revelaciones de Di María sobre su relación con Van Gaal en Manchester United

Ángel Di María no tuvo buena relación con Van Gaal durante su paso por Manchester United (Photo by Richard Lee/BPI/Shutterstock )

Ángel Di María culpó a Louis van Gaal de su paso fallido por el Manchester United y admitió que llegó a “odiar” su estadía en Old Trafford, según reveló en una entrevista con BBC Sport. El volante, campeón del mundo con Argentina, describió una relación deteriorada con el técnico neerlandés, que comenzó con reuniones donde el estratega le señalaba únicamente sus errores.

“Empezamos a tener muchas reuniones sobre todo lo que yo hacía mal en el campo. Nunca me mostró lo que hacía bien, solo lo negativo, una y otra vez. Al final me harté”, declaró el Fideo al medio británico.

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Di María llegó al United en agosto de 2014 procedente del Real Madrid con un contrato de cinco años y por 59,7 millones de libras (casi USD 76 millones), cifra que en ese momento constituyó un récord para el fútbol británico.

Di María tuvo un paso breve por Manchester United (Shutterstock)

El arranque fue prometedor: tres goles y cuatro asistencias en sus primeros seis partidos. Sin embargo, la relación con Van Gaal se deterioró rápidamente. El técnico lo utilizó en distintas posiciones -extremo por ambas bandas, mediapunta y mediocampista- sin encontrar, según su propia versión, un lugar donde el jugador rindiera como se le pedía.

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Van Gaal, consultado por BBC Sport en respuesta a declaraciones anteriores del argentino, aportó su propia perspectiva. El entrenador sostuvo que nunca pidió su incorporación al club y que consideró que el fichaje fue un error de la dirigencia. Además, argumentó que probó a Di María en múltiples posiciones sin poder encontrar una en la que fuera efectivo.

Fuera del campo, la situación tampoco fue favorable. Un intento de robo en su casa de Cheshire mientras estaba con su familia agravó el malestar. “Cuando todo eso pasa; cuando no estás jugando, cuando las cosas no te salen bien, cuando tenés problemas dentro del club, te termina afectando mucho. Me hizo odiar estar ahí”, señaló Di María en la entrevista con BBC Sport.

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El jugador trazó una comparación con un robo que sufrió posteriormente en París, ciudad donde, a diferencia de Manchester, decidió quedarse dos o tres años más porque, según sus propias palabras, “la vida allá era buena”.

Su esposa, Jorgelina Cardoso, también expresó su rechazo a la experiencia en Manchester. En declaraciones al Daily Mail en 2022, afirmó: “No me gustó para nada. La gente es toda rara. Caminás y no sabés si te van a matar. La comida es asquerosa”, y recordó que se opuso al traslado desde el principio.

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A partir de marzo de ese año, Van Gaal comenzó a dejar al argentino fuera del equipo titular. Para entonces, Di María había sufrido algunas lesiones menores y fue expulsado en un partido de la FA Cup ante el Arsenal.

Al término de la temporada, el jugador se negó a sumarse a la gira de pretemporada del club por Estados Unidos y permaneció en Rosario hasta que se concretó su traspaso al Paris Saint-Germain (PSG) por una cifra cercana a los 60 millones de dólares “Ya había dicho que quería irme y que no iba a volver al club”, explicó Di María.

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A pesar del balance negativo, el jugador reconoció que no se arrepiente de haber tomado la decisión de fichar por el United. “El fútbol, llegar a los estadios, el ambiente, el amor de los hinchas, no me arrepiento de nada”, afirmó. También recordó con nostalgia haber jugado junto a Wayne Rooney, a quien solía usar en videojuegos. Di María marcó cuatro goles en 33 apariciones con la camiseta del United.

El argentino regresó el año pasado al club de sus inicios, Rosario Central, donde actualmente continúa su carrera.

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