El último desafío de Ucrania es cómo lidiar con la esperanza

Fotografía: Eyevine

En algún lugar de Kiev, en un campo de entrenamiento militar, un grupo de adolescentes patriotas practica ejercicios militares bajo la atenta mirada de instructores del ejército. El más joven tiene 14 años. Vienen aquí cuatro o cinco veces por semana después de hacer la tarea y afirman con convicción estar listos para reemplazar a los caídos. “Nuestros hombres no son infinitos. Alguien tiene que sustituirlos”, dice Danylo, de 18 años, con sus ojos color esmeralda enmarcados por un pasamontañas caqui.

Al otro lado de la ciudad, un joven de 28 años mira fijamente las paredes de su refugio, confinado y aislado digitalmente desde que evitó el servicio militar obligatorio en febrero. Al comienzo de la guerra, Iván recaudó fondos para el ejército. Ahora, pálido por la falta de luz solar, rechaza la idea misma de una Ucrania independiente. Es uno de los aproximadamente 300.000 hombres ucranianos ausentes sin permiso.

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Las dos escenas están lo suficientemente cerca como para compartir el mismo código postal de Kiev. Pero describen dos guerras distintas: una en la que Ucrania empieza a obtener ventaja sobre Rusia, y otra en la que aún lucha por mantenerse a flote. El frente se está estabilizando, Europa está aportando fondos y el país se está consolidando como potencia de defensa, produciendo la tecnología de drones que el mundo necesita. Volodimir Zelensky se inclina por la idea de una guerra más larga, a medida que crece la certeza de que Rusia, con sus refinerías en llamas, su economía estancada y sus élites descontentas, se está volviendo más inestable.

Ucrania ha logrado algo extraordinario simplemente al conservar su soberanía. Pero la supervivencia por sí sola no es una victoria. Persisten serias dudas sobre sus reservas de hombres y recursos, y sobre qué tipo de país podrá surgir de esta guerra sin un final a la vista.

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Ucrania está ganando la guerra

Ucrania está ganando la guerra (REUTERS)

Según todos los indicadores convencionales, Ucrania ya debería haber perdido. Está plantando cara a un adversario con 4,5 veces su población, 28 veces su territorio y una economía 12 veces mayor que la suya. Esto ha requerido ingenio militar, social, económico y, en ocasiones, político.

Las noticias del frente son las más prometedoras en años. Los combates son encarnizados, pero los comandantes ucranianos creen que sus fuerzas, lideradas por drones, han encontrado la fórmula para frustrar la ofensiva terrestre de Vladimir Putin. Durante varios meses, han neutralizado a las tropas rusas a un ritmo mayor del que el Kremlin puede reemplazarlas. Rusia ha reducido el entrenamiento de sus supuestas unidades aerotransportadas de élite a tan solo diez días. Ucrania está causando la muerte o heridas graves a un promedio de 35.000 soldados rusos al mes. El objetivo es llegar a 50.000, el límite de la capacidad de entrenamiento de Rusia y el punto, según esperan los ucranianos, en el que la estrategia de Putin se desmorona.

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Rusia sigue lanzando cadáveres al fuego cruzado, pero con resultados cada vez menores. Lleva al menos dos años de retraso respecto a los plazos, ya de por sí reducidos, para la toma del resto del Donbás, el principal objetivo político del Sr. Putin. El general de brigada Pavlo Palisa, asesor presidencial ucraniano, afirma que el Kremlin ha ordenado nuevamente a su ejército que alcance las fronteras administrativas de las provincias del Donbás, esta vez para otoño. Sin embargo, descarta esta posibilidad. “No todo en el campo de batalla se mide en números. Tenemos ventaja en profesionalismo, velocidad, tecnología y moral”.

La creciente eficacia de las campañas de drones de largo alcance de Ucrania es crucial. Los ataques de alcance medio están causando estragos en las líneas de suministro rusas; los de largo alcance alcanzan objetivos estratégicos, desde instalaciones petroleras hasta fábricas de armas, a veces a más de mil kilómetros dentro de Rusia. Estados Unidos continúa proporcionando inteligencia crítica, a pesar de la tensa relación entre ambos países. Pero quizás el 95% de los sistemas de largo alcance son diseñados y fabricados por la floreciente industria de defensa ucraniana. El ejército está cosechando los frutos: una producción en auge, un flujo constante de armamento mejorado y una campaña metódica para destruir los radares y las defensas aéreas rusas, que no pueden reemplazarse rápidamente.

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Yevhen Karas, comandante del 413.º ​​Regimiento, afirma que alcanzar esos objetivos es ahora “tres veces más fácil” que antes. Su unidad ha liderado varias operaciones importantes, incluidos los ataques de marzo contra Silicon El, fabricante de microchips para misiles balísticos rusos. Predice una crisis en la defensa aérea rusa para otoño. Para entonces, la producción nacional de misiles balísticos de Ucrania debería estar en pleno auge, lo que causaría temor y vergüenza en Rusia. “La guerra no es un camino de rosas para Ucrania, pero la situación es mucho peor para Rusia, y se pondrá aún más difícil”.

Mientras tanto, en Europa, las élites políticas se dan cuenta cada vez más de que su seguridad está ligada a la resiliencia de Ucrania, al menos hasta que sus propias fuerzas armadas estén en mejores condiciones. Esto debería garantizar el apoyo macroeconómico en el futuro previsible. Viktor Orbán ya no puede obstaculizar la ayuda de la UE, tras haber perdido las elecciones húngaras en abril, y los 90.000 millones de euros en ayuda, largamente prometidos, están a punto de llegar. Llega justo a tiempo: el gobierno había estado emitiendo pagarés a algunos de sus trabajadores.

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El costo de la guerra

Imagen de archivo de una persona caminando por una calle sembrada de escombros tras un ataque nocturno ruso con misiles y drones en Kiev, Ucrania. 24 mayo 2026. REUTERS/Thomas Peter

A pesar de las prometedoras perspectivas de estos avances, una guerra librada principalmente en territorio ucraniano ha dejado la retaguardia desprotegida. La infraestructura crítica se está deteriorando. Las defensas aéreas, especialmente las antibalísticas, son peligrosamente precarias. Un enorme ataque con misiles y drones contra Kiev la noche del 23 de mayo impactó al menos 40 objetivos. Los drones rusos con visión en primera persona están socavando la vida civil en ciudades cercanas al frente, como Kherson, Zaporizhia y Kharkiv.

Este invierno, la capital estuvo a punto de sufrir un apagón total; en febrero, el sistema estuvo a un solo ataque coordinado del colapso, según fuentes internas. El suministro eléctrico se mantuvo gracias a la valentía de los trabajadores de emergencia. La economía, impulsada por el creciente sector de defensa, tuvo un buen desempeño dadas las dificultades. (La fuerza laboral de Ucrania, por ejemplo, se redujo de 17 millones antes de la guerra a unos 12 millones). Sin embargo, los apagones redujeron el crecimiento del PIB en aproximadamente 2,5 puntos porcentuales este año. Ahora se prevé un crecimiento del 1,5%.

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Taras Chmut, activista de la sociedad civil y ex asesor del Ministerio de Defensa, afirma que ahora le preocupa más la energía que el frente de batalla. La gente está cansada, pero la moral se mantiene firme. Una preparación inadecuada para el próximo año podría ponerla a prueba. «Las guerras no las libran los ejércitos, sino las sociedades. Si se derrumba la fe en nuestra capacidad para resistir la guerra, también se derrumbará la voluntad de luchar», declara Chmut. Una encuesta inédita sobre la opinión pública ucraniana, encargada por una ONG estadounidense , reveló que la sociedad se divide en tres bandos: los patriotas (46%), los moderados escépticos (36%) y los desmotivados (18%). Significativamente, los principales factores desmotivadores no son el trauma ni el agotamiento, sino la corrupción de las élites y la desconfianza en las instituciones.

Las injusticias percibidas en el servicio militar obligatorio están causando revuelo. La escasez de soldados en el ejército es menos grave que antes, y en el último año se han cumplido en gran medida los objetivos de reclutamiento. En el campo de batalla moderno, solo una pequeña fracción de los soldados entra en contacto directo con el enemigo; media docena de hombres pueden mantener una franja de 5 km. Pero para los pocos desafortunados destinados en lo profundo de la zona de combate, a menudo es un viaje sin retorno. El temor a tales despliegues, a veces utilizado para castigar a quienes son sorprendidos desertando, ha mermado la voluntad de servir.

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El ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, está impulsando un aumento en la remuneración de los soldados en primera línea y el reclutamiento internacional para atraer a más voluntarios. Por ahora, el servicio militar obligatorio es la norma, en gran parte violento. Ivan, el fugitivo del servicio militar, fue introducido a la fuerza en una furgoneta tras una persecución por los callejones de Kiev. Al igual que aproximadamente el 30% de los nuevos reclutas, se fugó durante el entrenamiento, en su caso tras pagar un soborno de 10.000 dólares. Ahora rara vez sale de su piso y nunca sin un bote de gas pimienta. En Odesa y Dnipro, donde las campañas de reclutamiento han sido más duras, una parte importante de los hombres en edad de ser reclutados se ha escondido.

La política interna supone un riesgo considerable para las perspectivas del país. Al comienzo de la guerra, la unidad nacional era casi total, al menos en público. Desde entonces, las presiones bélicas y los escándalos de corrupción han reavivado las divisiones; uno de ellos involucró unos 100 millones de dólares e implicó a miembros del círculo del presidente. Los escándalos provocaron las primeras protestas reales de la guerra y, en noviembre pasado, forzaron la dimisión del influyente número dos del Sr. Zelensky, Andriy Yermak. Fue nombrado formalmente sospechoso en mayo. El ambiente es febril, como en una campaña electoral sin la válvula de escape de las elecciones: una votación adecuada sería imposible en tiempos de guerra, aunque el Sr. Zelensky sigue planeándola.

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A pesar de su valentía y habilidad diplomática, el presidente es muy susceptible. En lugar de impulsar un gobierno integrado por personas de diversos talentos, según fuentes internas, ha derivado hacia un estilo de gobierno cada vez más distante y complejo. Su oficina controla gran parte del panorama mediático, incluidas las cuentas anónimas en redes sociales utilizadas para difamar a sus oponentes. Los investigadores anticorrupción han sido saboteados con contraprocesos. Vasyl Maliuk, ex jefe de inteligencia nacional, fue degradado tras negarse a colaborar en el acoso. Kyrylo Budanov, el poderoso jefe de inteligencia militar y opositor del Sr. Yermak, fue apartado con un ascenso a jefe de la oficina presidencial. “Zelensky no tolera a las personas fuertes”, se queja un alto funcionario de inteligencia. “Ha construido un culto a la lealtad en torno a sí mismo”.

Guerra sin fin

El fuego y el humo se elevan tras una explosión durante un ataque con misiles y drones rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 24 de mayo de 2026. REUTERS/Gleb Garanich

Durante un breve periodo a principios de este año, las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos parecían encaminarse hacia un acuerdo precario en el que Ucrania cediera parte del control del Donbás a cambio de dudosas garantías de seguridad. El Sr. Putin nunca aprobó una propuesta concreta, y la idea ya no se considera seriamente. El 22 de mayo, Estados Unidos anunció el fin de su participación en las negociaciones. Fuentes optimistas creen que las negociaciones podrían reanudarse este verano. Lo más probable es que los combates continúen hasta que Ucrania o Rusia cedan.

El punto de quiebre de Rusia es incierto. Algunas debilidades son visibles: creciente disidencia y una economía estancada, lastrada por las sanciones y las huelgas en Ucrania. El presupuesto estatal se ha salvado gracias a la guerra con Irán; los precios más altos del petróleo generarán ingresos inesperados de 60.000 millones de dólares en 2026. Pero no está claro cuánto tiempo podrá durar esta situación. “Nos hemos vuelto bastante parecidos, aunque nuestros riesgos son diferentes”, afirma un diplomático ucraniano. Establece un paralelismo con el colapso de Alemania en 1918 tras su prometedora ofensiva de primavera. “¿Quién colapsará primero, o qué pasará si ninguno de los dos lo hace? Eso es algo que nadie puede decir ahora mismo". Fuentes gubernamentales afirman que el Sr. Zelensky ha ordenado preparativos para otros dos o tres años de guerra. No hay ninguna razón convincente por la que Ucrania no pueda seguir luchando durante tanto tiempo. Sobrevivirá, aunque manchada por el militarismo y la corrupción en tiempos de guerra. Para algunos ucranianos, eso no es suficiente. “¿Por qué luchamos?“, pregunta Iván, ”si no somos mejores que Rusia, que solo se dedica a meter gente en furgonetas".

Sin embargo, la mayoría se muestra más optimista. Ucrania probablemente resurgirá como una democracia dañada pero funcional y una nueva potencia intermedia: más pobre, traumatizada, pero segura de su identidad. “Por muy mal que se vean las cosas, lo lograremos”, afirma la fuente de inteligencia de alto rango. “Tengo esta extraña sensación, esta confianza, de que, no sé, Dios ama a Ucrania”.

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