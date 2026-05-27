Seis bajas de peso y la incógnita Juanfer Quintero: los convocados de Coudet para el duelo River Plate-Blooming por la Sudamericana

Juan Fernando Quintero y Eduardo Chacho Coudet

River Plate enfrentará este miércoles a Blooming, de Bolivia, por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, desde las 21:30 en el estadio Monumental, con la clasificación a los octavos de final prácticamente asegurada pero con un plantel diezmado por lesiones y con la sombra de una posible salida de Juan Fernando Quintero.

El entrenador Eduardo Coudet presentó una lista de 24 convocados que refleja el desgaste acumulado de un semestre exigente. Quedaron fuera por lesión Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Aníbal Moreno, los tres presentes en la final del Torneo Apertura que el equipo de Núñez perdió ante Belgrano. Acuña arrastra una contractura en el isquiotibial derecho que lo obligó a pedir el cambio en aquella definición, mientras que Montiel continúa la recuperación de un desgarro en el cuádriceps izquierdo. Moreno, por su parte, había jugado infiltrado pese a un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha y no será arriesgado. A ese trío se suman las bajas previstas de Sebastián Driussi y Matías Viña, más la de Paulo Díaz, quien tampoco fue citado.

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Los convocados de River Plate para jugar ante Blooming en el Monumental

El nombre que concentra mayor atención es el de Quintero. El mediocampista colombiano no figura entre los convocados y viajará a Colombia para sumarse a la preparación de la selección dirigida por Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026. Desde el club aclararon que el parte médico que mencionaba una sinovitis en su rodilla izquierda fue un error, y que el jugador no tiene ninguna lesión. La decisión de preservarlo alimentó las versiones sobre una salida en el próximo mercado de pases.

Su representante, Rodrigo Riep, reconoció en diálogo con DSports Radio que el enganche prioriza recuperar protagonismo: “Dónde él sea feliz, allí será”, dijo, y añadió que Quintero apunta a disputar una nueva Copa del Mundo. “Estamos hablando de una persona que, si Dios quiere, jugará tres Mundiales”, sostuvo Riep.

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Distintos equipos de la Major League Soccer (MLS) siguen la situación del colombiano desde hace semanas. Portland Timbers aparece como el principal interesado, aunque Chicago Fire y FC Cincinnati también son mencionados como posibles destinos. Quintero tiene contrato con River hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión de USD 3 millones, cifra que podría facilitar una negociación. River desembolsó cerca de USD 2,5 millones para liberarlo del América de Cali cuando inició su segundo ciclo en el club.

Para cubrir las bajas, Coudet recurrirá a juveniles que ya tuvieron participación en su ciclo. El equipo probable es: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. Franco Armani quedará como suplente, posición que ocupa desde que Beltrán se consolidó como titular en la competencia internacional. Entre los convocados también aparecen Kendry Páez, Giuliano Galoppo y el joven Jonathan Spiff.

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Desde lo deportivo, River llega como líder del Grupo H con 11 puntos. Su escolta, Carabobo, tiene nueve unidades y visita a Red Bull Bragantino —con siete— en Brasil, lo que le otorga al Millonario amplias posibilidades de terminar primero. Con un empate le alcanza para asegurar el pase directo a octavos; una derrota lo podría relegar al segundo lugar y obligarlo a jugar los dieciseisavos de final ante un tercero de la Copa Libertadores. Blooming, en tanto, llega al partido con apenas un punto en los cinco encuentros disputados en esta fase de grupos.

El árbitro del partido será el peruano Roberto Pérez. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+.

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