Lotes de joyas, relojes y agendas: esto es todo lo que había en la caja fuerte y en el despacho de Zapatero

16 lotes de joyas, relojes y piezas de oro y 17 agendas: esto es todo lo que había en la caja fuerte y el despacho de Zapatero. (Infobae España)

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entró en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el pasado martes 19 de mayo. A las 8.17 de la mañana, la secretaria del exlíder socialista y una de las investigadas, Gertrudis Alcázar, abrió la puerta de la oficina,—compuesta por cinco despachos y tres habitaciones vacías— para dar comienzo al registro. , en uno de los despachos los agentes localizaron una caja fuerte con 16 lotes de joyas, formados por anillos, collares, pulseras, pendientes, relojes y otras piezas de valor.

Como reveló la propia secretaria, la caja fuerte provenía de la vivienda de exlíder del Ejecutivo entre 2004 y 2011 y su mujer, Sonsoles, y se encontraba en el segundo despacho de vivienda. Según esta, los enseres eran correspondientes a la herencia y a regalos de viajes. Además, en el despacho que compartían la secretaria Gertrudis y la empleada Judith Wells, también se intervinieron 17 agendas del expresidente Zapatero y 18 carpetas con documentación de diferentes empresas, pendrives y teléfonos. En el despacho número tres, corresponde al de Zapatero, el acta asegura que no hay “nada digno de reseñar”.

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