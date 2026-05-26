Anotaciones sobre la liberación de presos en Venezuela o la repatriación de Edmundo González: todas las claves de la agenda del amigo de Zapatero intervenida por la UDEF

Anotaciones sobre la liberación de presos en Venezuela o la repatriación de Edmundo González: todas las anotaciones del amigo de Zapatero en su agenda intervenida por la UDEF (Montaje Infobae España)

Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y administrador principal de la consultora Análisis Relevante, una de las empresas que está en el epicentro del caso Plus Ultra, guardaba en su domicilio una agenda de color negro en la que contenía anotaciones sobre la posible intervención en la liberación de presos en Venezuela o la intervención de agentes del servicio de inteligencia español (CNI), con lo que parece “corresponder con la repatriación de Edmundo González″, tal y como dicta parte del sumario del caso Plus Ultra.

La agenda, de color negro y con la serigrafía ‘PLUS ULTRA, LÍNEAS AÉREAS’, fue intervenida por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante el registro de su domicilio de Martínez Martínez el pasado 11 de diciembre. Según el análisis incorporado al sumario, las anotaciones manuscritas “trascienden notablemente del ámbito de influencia o de las relaciones institucionales que pudiera ostentar un empresario”, al proyectarse “sobre asuntos de Estado de máximo nivel”.

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Entre las páginas analizadas aparecen referencias a la situación política venezolana tras la investidura de Nicolás Maduro en enero de 2025. “Gente quiere Paz, comunidad internacional frío. USA muy duro”, escribió. En otra de las páginas se plasma “o que parece corresponder con una propuesta de reforma integral estatal que se denomina como ‘PLAN 2′“, en la que se mencionan ”propuesta de reforma constitucional" con una duración de cuatro años, “aministía”, “plazo de reforma un año”, “elecciones tras (locales y gob)”.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, considera que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra' es "la punta del iceberg" de "una enorme trama de corrupción" que necesita del Gobierno para funcionar, y ha pedido elecciones anticipadas. (Fuente: Congreso)

Los investigadores destacan especialmente varias anotaciones relacionadas con presos políticos venezolanos y con la Embajada argentina en Caracas, donde permanecieron asilados varios opositores al chavismo. En la libreta aparecen nombres como Enrique Márquez, que podría referirse al preso político venezolano y exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; “Yerno: Hace mucho daño al Gobierno”, que podría ser el yerno del líder opositor de gobierno de Venezuela, Edmundo González; Rocío San Miguel, abogada y activista de derechos humanos; Leocenis García, detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a finales de 2024; o Rafael Ramírez, antiguo ministro de Hugo Chávez enfrentado posteriormente a Maduro.

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Uno de los apuntes que más llama la atención de los agentes figura en la página 28 de la libreta. Allí puede leerse: “¿Cómo sería la propuesta? Incluir los 2 del CNI”, junto a otra frase: “Que EG se venga”. La UDEF interpreta estas anotaciones como una posible referencia a la intervención de agentes del servicio de inteligencia español en relación con la salida de Venezuela y posterior llegada a España del líder opositor Edmundo González, quien permanece en Madrid desde septiembre de 2024.

El contenido de la agenda también incluye numerosas referencias a operaciones petroleras, explotación minera y estructuras financieras vinculadas al aparato económico del chavismo. Entre las anotaciones aparecen menciones directas a PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A), Petrocedeño y Petro San Félix —sociedades ligadas a la petrolera estatal venezolana— así como referencias a la Corporación Venezolana de Minería (CVM), al ministro de Desarrollo Minero Ecológico Héctor Silva y a CARBOZULIA, empresa pública dedicada a la explotación de carbón.

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Según el análisis de la UDEF, varias de las notas describen posibles circuitos comerciales y logísticos destinados a mover crudo, carbón y oro venezolano fuera de los canales habituales de control internacional. En distintas páginas de la agenda figuran expresiones como “Cabotaje interno tras Orinoco”, “Carbón-Huawei” -anotaciones que pudieran corresponder con la celebración de la 91 Cumbre Global de Eficiencia Energética en Dubai, donde participó la tecnológica- “Trader China” o “Emiratos”, que los investigadores relacionan con operaciones de transporte y comercialización de materias primas a través de terceros países para esquivar las sanciones impuestas al régimen de Maduro.

Julio Martínez, el expresidente Zapatero y Sergio Sánchez (Montaje Infobae)

También consideran relevantes las anotaciones relativas al negocio del oro. En la agenda aparecen frases como “Trading gold - % - fees”, interpretadas por la Policía como posibles referencias al cobro de comisiones y porcentajes derivados de operaciones de intermediación con metales preciosos. Junto a ello, otra nota señala que “Bandes debe estar disimulado”, en aparente alusión al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), entidad estatal que habría sido utilizada, según la hipótesis policial, para canalizar pagos o movimientos financieros de forma opaca.

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Además. en una de las páginas aparece la anotación “fuel oil - Nicaragua - 100.000 barriles”, mientras que en otra se menciona “Cabotaje interno”, término que los investigadores vinculan a movimientos de crudo dentro de la red fluvial del Orinoco antes de su salida hacia destinos internacionales.

La conclusión plasmada por la UDEF en el sumario es que Julio Martínez Martínez habría actuado “como representante operativo” en reuniones “del más alto nivel”, desempeñando un papel un papel de “lugarteniente principal y figura visible” de la red de influencias liderada por el expresidente del Gobierno.

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