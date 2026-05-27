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Silvia Severino, psicóloga, sobre las personas que se enfadan fácilmente: “La ira es su forma de decir que algo les importa demasiado”

Las personas con problemas para gestionar emociones suelen ser más impulsivas e irritables

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Un hombre con problemas de gestión emocional (Magnific)
Un hombre con problemas de gestión emocional (Magnific)

Hay personas que parecen vivir al borde de la explosión: se irritan rápido, responden con intensidad y, en ocasiones, convierten una discusión cotidiana en un conflicto desproporcionado. Durante años, se las ha etiquetado como temperamentales, problemáticas o incapaces de controlar sus emociones. Sin embargo, cada vez más especialistas en salud mental insisten en que detrás de esos estallidos suele haber algo más complejo que un simple mal carácter: una acumulación de emociones, frustraciones y silencios sostenidos durante demasiado tiempo.

La rapidez con la que alguien se enfada no siempre habla de agresividad. A menudo revela sensibilidad extrema, dificultad para expresar el dolor de manera calmada o una percepción constante de sentirse ignorado. De hecho, muchas personas aprenden a callar hasta que ya no pueden más. Entonces llega la explosión, visible para todos, aunque invisible haya sido todo lo anterior. La ira, en esos casos, deja de ser únicamente una reacción impulsiva y se convierte en una señal de desgaste emocional.

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La psicóloga Silvia Severino, en un vídeo publicado en TikTok (@silviaseverinopsico), desmonta algunos de los prejuicios habituales sobre quienes se enfadan con facilidad. “No son conflictivas, son intensas”, afirma. Según explica, estas personas “sienten todo al máximo y la ira es su forma de decir que algo les importa demasiado como para dejarlo pasar”. La idea conecta con una visión más amplia de la gestión emocional: el enfado no siempre nace de la hostilidad, sino también de la implicación afectiva y de la dificultad para relativizar aquello que duele.

El mensaje de Severino pone el foco en algo que suele pasar desapercibido: la acumulación silenciosa de malestar. “No explotan sin razón. Explotan después de haber aguantado demasiado en silencio”, sostiene la psicóloga. La frase resume una experiencia común en muchas relaciones personales y laborales. Hay personas que evitan el conflicto durante semanas o meses, que minimizan lo que les molesta o que intentan adaptarse constantemente a los demás. Pero el esfuerzo por mantener la calma tiene un límite.

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Problemas de gestión emocional

En psicología, esta dinámica suele relacionarse con dificultades para expresar necesidades emocionales de manera gradual. En lugar de comunicar pequeñas molestias en el momento en que aparecen, algunas personas las acumulan hasta sentirse sobrepasadas. El resultado es desproporcionado, aunque para quien lo vive tiene una lógica interna muy clara. Lo que para otros es un comentario sin importancia, para alguien emocionalmente saturado puede convertirse en la confirmación definitiva de sentirse poco escuchado o poco valorado.

Otro de los aspectos que destaca Severino es la manera en que estas personas se alejan cuando el daño emocional es profundo. “Si las lastimas de verdad, no gritan, desaparecen”, asegura. Y añade: “Ese silencio es mucho más definitivo que cualquier discusión”. La reflexión apunta a una conducta frecuente en personas intensas emocionalmente: cuando sienten que una relación ha cruzado un límite irreversible, dejan de pelear. No porque el dolor sea menor, sino porque consideran agotada cualquier posibilidad de reparación.

Lejos de romantizar la ira, los psicólogos recuerdan que aprender a gestionar el enfado sigue siendo fundamental para mantener relaciones sanas. Pero también advierten del riesgo de simplificar las emociones humanas bajo etiquetas como “problemático” o “tóxico”. En muchos casos, detrás de una reacción intensa existe una historia de silencios prolongados, expectativas frustradas o necesidad de reconocimiento emocional, aunque ello no justifica descargar la ira con los demás.

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