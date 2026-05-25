El rastro del dinero del caso Plus Ultra: Julio Martínez “canalizaba los fondos de las influencias” y Zapatero y su entorno “serían los principales beneficiarios”

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. De fondo, el registro en su despacho y el flujo del dinero según la UDEF.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, un oficio en el que imputa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el liderazgo de una red organizada dedicada al tráfico de influencias que habría facilitado la concesión de los 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) otorgó en 2021 a la aerolínea a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

Según el oficio policial, los directivos de Plus Ultra recurrieron a dos vías de influencia para acceder a la ayuda pública: la denominada “vía Ábalos” y la “vía Zapatero”. La investigación concluye que fue esta segunda la que “toma preponderancia y logra la consecución de los objetivos perseguidos” por la aerolínea. El documento describe la existencia de “una red organizada dedicada al ejercicio de influencias a partir de los contactos ostentados por Rodríguez Zapatero”, en la que los clientes abonarían cantidades a la estructura a cambio de las gestiones realizadas.

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La estructura de la red

La UDEF traza una jerarquía de tres niveles. En el vértice, el propio Zapatero, quien ejercería un “liderazgo no visible formalmente” pero acreditado a través de conversaciones intervenidas y documentación analizada. El segundo escalón lo ocupa Julio Martínez Martínez, identificado como interlocutor con los clientes, ejecutor de órdenes directas del expresidente y titular formal del entramado societario cuyo objeto sería “la canalización de los fondos abonados por los clientes”. En el tercer nivel figura María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de la oficina de Zapatero, descrita como responsable de las gestiones diarias y de dotar de “cobertura formal” a la documentación que sustentaba los pagos.

El flujo de los fondos en el caso Zapatero, según un esquema de la UDEF remitido al juez.

Las comunicaciones intervenidas ilustran la naturaleza del mecanismo. En una conversación del 18 de mayo de 2020, Roberto Roselli, directivo de Plus Ultra, explicaba a un interlocutor el funcionamiento de la estructura: “Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por vendrá la mordida”. El término “finance boutique” aparece de forma recurrente en las diligencias para referirse a la red. En otra conversación, del 30 de abril de 2020, Rodolfo Reyes, presidente de la aerolínea, preguntaba a su interlocutor: “¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero… tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento?”

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El papel de Zapatero

El informe policial sostiene que Zapatero no ejecutaba directamente las acciones, sino que las canalizaba a través de sus lugartenientes. Su liderazgo se acredita, según la UDEF, por tres vías: la remisión a Martínez Martínez de archivos Excel con los clientes de la sociedad Análisis Relevante; las instrucciones dictadas para la constitución de una sociedad en el extranjero en una reunión celebrada en el restaurante Portonovo; y la dinámica operativa reflejada en conversaciones como la que describe que “Julio habló con ZP 11 min. Le explicó todo”.

El contacto entre Plus Ultra y la red se produjo en mayo de 2020, cuando el vicepresidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, habló directamente con Zapatero. Días después, el propio Martínez Sola informaba a Reyes de que había recibido una llamada de Martínez Martínez -referido habitualmente como “el tocayo”- y que este le había facilitado el contacto del vicepresidente del Banco Santander en España, Juan Manuel Cendoya. La solicitud de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) no prosperó, pero quedó documentada en una carta de intenciones en la que los directivos de Plus Ultra escribían: “Siguiendo instrucciones del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, nos ponemos en contacto con usted, solicitando su ayuda para la obtención de un crédito ICO para nuestra compañía”.

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José Luis Rodríguez Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa, en el patio del Congreso de los Diputados. (EFE)

El expediente en la SEPI

La investigación detalla cómo, tras agotarse la vía bancaria, la red orientó sus esfuerzos hacia la obtención de ayudas del FASEE. El mismo día en que el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que creó el fondo, el 4 de julio de 2020, Martínez Sola trasladaba a Reyes que el “Grupo Zapatero” ya estaba al tanto: “Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen). El martes, comemos Roberto y yo con Julio Martínez.” Reyes respondía: “Solo pedimos el 5% de lo que den a Iberia y Europa.”

La red habría concertado una reunión en el Ministerio de Transportes el 22 de julio de 2020 con el secretario de Estado Pedro Saura García y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer Moreno. Tras el encuentro, Roselli informaba: “Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por ‘altas’ recomendaciones. El papel del ministerio será únicamente ‘hablar’ bien de las compañías, que en nuestro caso lo tenemos asegurado.” Reyes respondió escuetamente: “Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás.”

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El 26 de febrero de 2021, días antes de que el Consejo Gestor del FASEE se reuniera para adoptar su decisión, Martínez Martínez ya felicitaba a Reyes por la inminente obtención de la ayuda: “Ya en los últimos días para conseguir el préstamo de la SEPI, muy previsiblemente será en el Consejo de Ministros del día 9 de Marzo. Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo. De esta excelente labor he sido informado y felicitado por la propia SEPI.” La UDEF considera que este mensaje acredita “un conocimiento previo y extra procedimental del sentido de la resolución”. El Consejo Gestor no se reuniría hasta el 2 de marzo y el Consejo de Ministros no aprobaría la ayuda hasta el 9 de marzo.

El empresario Julio Martínez, ante la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado (Carlos Luján/Europa Press)

El flujo de fondos

Los pagos entre Plus Ultra y la red se canalizaron formalmente a través de contratos de asesoría suscritos con Análisis Relevante, la sociedad de Martínez Martínez. El primer pago, de 6.050 euros, se produjo el 5 de noviembre de 2020, un día después de que Roselli relatara en una conversación una reunión con “el tipo de la SEPI” en la que “el contacto” había participado “clandestinamente”. En total, Plus Ultra habría abonado a Análisis Relevante 301.290 euros entre octubre de 2020 y septiembre de 2021.

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El informe policial traza el recorrido posterior de esos fondos: Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros directamente a Zapatero entre julio de 2020 y junio de 2025, y otros 239.755 euros a la sociedad Whathefav S.L., cuyas administradoras son las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. A estas cantidades se suman los flujos procedentes de otras entidades vinculadas a la red: el grupo Thinking Heads habría abonado a Zapatero 681.318 euros, y la organización Gate Center, de la que el expresidente preside el consejo asesor, otros 352.980 euros.

La UDEF detectó también que en febrero de 2024, Zapatero y su esposa, María Sonsoles Espinosa, adquirieron un inmueble en Madrid por 580.000 euros con una hipoteca del Banco Santander de 500.000 euros. En enero de 2025, ese préstamo fue cancelado anticipadamente mediante una transferencia de 498.000 euros.

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El expresidente del Gobierno, imputado por tres delitos de corrupción por la Audiencia Nacional.

Los contratos como cobertura formal

Un elemento central de la investigación es la caracterización de los contratos de asesoría como instrumentos para justificar pagos que, a juicio de la UDEF, no respondían a servicios reales. El análisis de correos electrónicos entre Alcázar Jiménez -“Gertru”- y Cristóbal Cano Quiles, director de administración de Martínez Martínez, revela que los conceptos y los importes de las facturas se acordaban a posteriori. En un correo del 29 de marzo de 2022, Alcázar preguntaba a Cano si debía incrementar los importes de las facturas: “Ok o si tengo que poner más importe. Con lo que me digas el lunes te envío la firmada.”

La propuesta de actuación que la UDEF eleva al juez incluye, además de los registros en el domicilio y la oficina de Zapatero, diligencias de entrada y registro en la sede de Whathefav, en la gestoría Softgestor y en el domicilio social de Inteligencia Prospectiva S.L., sociedad a la que la policía atribuye la función de introducir fondos en España desde el extranjero. La operación policial estaba prevista para las 6:00 horas del 19 de mayo de 2026. La UDEF solicita también el bloqueo de cuentas bancarias de Zapatero, sus hijas y las sociedades investigadas, con un tope de embargo de 490.780 euros sobre las cuentas personales del expresidente.

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