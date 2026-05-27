El comisario que acompañó a Koldo y Ábalos en el ‘Delcygate’ aparece ahora vinculado por la UDEF a una red de favores y negocios ilícitos del entorno de Zapatero

Jesús María Gómez Martín, José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos, Delcy Rodríguez y Koldo García (Montaje Infobae)

El nombre de Jesús María Gómez Martín, el comisario de Barajas que estuvo a pie de pista durante la llegada de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020, ha emergido ahora en el sumario del ‘caso Plus Ultra’ vinculado a una supuesta cadena de favores, gratificaciones y gestiones relacionadas con “negocios con procedencia ilícita” en el aeródromo madrileño de Cuatro Vientos. Así consta en varios autos judiciales incorporados a la causa, a los que ha tenido acceso Infobae, donde la investigación sitúa al actual jefe superior de Policía de Canarias dentro del círculo de relaciones que orbitaba alrededor del empresario venezolano Danilo Diazgranados y del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La referencia al comisario aparece en conversaciones de WhatsApp intervenidas por la Policía al abogado Miguel Palomero, considerado por los investigadores uno de los enlaces utilizados para articular contactos políticos, empresariales y administrativos vinculados al rescate de Plus Ultra. Los mensajes, incorporados al Auto 365/2026 del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y posteriormente remitidos a la Audiencia Nacional, describen cómo Diazgranados utilizaba a Palomero para gestionar “sus asuntos económicos en España, incluidos favores y gratificaciones, entre otros al Comisario de Barajas Jesús María Gómez Martín”.

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La investigación da un paso más y conecta directamente el nombre del mando policial con operaciones desarrolladas en otro aeropuerto madrileño. Según recoge literalmente el sumario, “con la intermediación del Comisario Jesús María Gómez Martín, habría facilitado que en el aeropuerto de Cuatro Vientos, Madrid, se realizaran negocios con procedencia ilícita”.

Ese fragmento aparece además ligado a una conversación fechada el 4 de mayo de 2021 en la que los investigadores sitúan a Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. El auto añade que de ahí surge “la sugerencia en la conversación de 4 de mayo de 2021, con Koldo García Izaguirre, mano derecha del ministro de Transportes y obras públicas”.

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Los chats del grupo “DANILO-ESPAÑA”

La aparición de Gómez Martín en el sumario no se produce de forma aislada. Su nombre aparece dentro de una batería de conversaciones intervenidas a Miguel Palomero durante un registro practicado el 24 de octubre de 2024. Los investigadores analizan especialmente un chat denominado “DANILO-ESPAÑA”, donde aparecen referencias constantes al empresario venezolano Danilo Diazgranados Manglano, a Julio Martínez Martínez —considerado uno de los hombres de confianza de Zapatero dentro de la trama— y a una figura identificada como “Zorro”, “Z” o “ZZZZ”. Según la investigación, detrás de esos alias se encontraría el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El auto judicial sostiene que Díazgranados mantenía “una relación personal y económica con alguien denominado ‘Zorro’ o ‘Z’ o ‘ZZZZ’, quien ha sido identificado como José Luis Rodríguez Zapatero”.

El jefe superior de Policía de Canarias y excomisario del Aeropuerto de Barajas, Jesús María Gómez Martín, comparece en la Comisión de Investigación por el ‘caso Koldo’ en el Senado (Fernando Sánchez / Europa Press)

La documentación judicial añade que esas conversaciones “ponen en evidencia actos concretos a lo largo de varios años que sugieren la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por parte de una organización jerarquizada, organizada y con vocación de permanencia”.

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Dentro de esa estructura, la UDEF interpreta que Gómez Martín habría actuado como una figura útil para determinadas gestiones vinculadas al tránsito aeroportuario y a operaciones desarrolladas en Cuatro Vientos. El sumario no concreta cuáles eran exactamente esos “negocios con procedencia ilícita”, aunque sí vincula el nombre del comisario a favores, intermediaciones y contactos gestionados desde el entorno empresarial investigado.

La investigación también destaca que, durante los registros practicados en la sede de Plus Ultra, los agentes localizaron una tarjeta de visita a nombre de Jesús María Gómez Martín con un número manuscrito en el anverso, extremo que el auto incorpora como uno de los indicios documentales de la relación entre algunos de los investigados y el mando policial.

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Ábalos, Koldo y la red de influencias

Las conversaciones analizadas por la Policía conectan además toda esta operativa con el entorno político del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. En otro de los chats incorporados al sumario, fechado el 23 de marzo de 2020, uno de los investigados plantea directamente “tocar a Ábalos” para avanzar en determinadas gestiones relacionadas con Plus Ultra. Semanas después, el 4 de mayo de 2020, Miguel Palomero asegura haber hecho un “approach a la mano derecha del ministro”, expresión que la UDEF identifica directamente con Koldo García Izaguirre.

Los investigadores sostienen que esos mensajes reflejan la existencia de una auténtica “cadena de favores y gratificaciones” dentro del entramado investigado, incluyendo referencias a funcionarios públicos, mandos policiales y personas con capacidad de influencia política o administrativa.

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El sumario incorpora además otra conversación especialmente sensible fechada el 30 de diciembre de 2020. Según el auto judicial, el empresario peruano Felipe Baca, también investigado en la causa, encargó a Palomero repartir cantidades de dinero con la finalidad de “cuidar a jueces, policías y funcionarios”.

El juez José Luis Calama ha decidido aplazar al 17 y 18 de junio la declaración como investigado José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', que estaba prevista para el día 2 pero que el abogado del expresidente del Gobierno había pedido posponer para poder estudiar toda la causa, según han indicado fuentes jurídicas. (Fuente: Senado/Europa Press)

La UDEF considera que el conjunto de conversaciones intervenidas permite inferir “delitos de tráfico de influencias relacionados con funcionarios públicos”, así como otras actuaciones vinculadas al “tránsito aeroportuario” y a “regalos a personas que ostentan posiciones de poder”.

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El comisario del ‘Delcygate’

La aparición del nombre de Gómez Martín en el sumario resulta especialmente delicada por su papel durante el conocido episodio de Delcy Rodríguez en Barajas. En enero de 2020, siendo comisario del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, participó en la gestión de la llegada de la entonces vicepresidenta venezolana pese a las sanciones europeas que pesaban sobre ella.

El propio Gómez Martín relató posteriormente en el Senado, durante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’, que acompañó a Koldo García a pie de pista aquella noche mientras José Luis Ábalos subía al avión de Delcy Rodríguez. En esa comparecencia aseguró además que nunca vio a Víctor de Aldama en el aeropuerto y que su función se limitó a permanecer junto a Koldo durante la operación.

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Ahora, años después de aquel episodio en Barajas, el sumario del ‘caso Plus Ultra’ vuelve a colocar su nombre dentro de una investigación judicial que analiza pagos, favores, influencias políticas y posibles negocios ilícitos desarrollados alrededor del entorno empresarial y venezolano vinculado a la trama.