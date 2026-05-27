Mariana Gutiérrez: “Son pocos los técnicos que se reciben en el país para la demanda que hay desde las empresas”

“El desafío de conseguir y retener talento y mano de obra calificada”; esa es la tarea de Mariana Gutierrez quien desde su rol de gestión de personas en Scania Argentina busca lograr cubrir las demandas del sector ante una oferta que no siempre acompaña.

La conversación forma parte del ciclo convocado por la solución educativa Ticmas que realizó el “Informe nacional sobre demanda laboral, formación y capacitación para la transformación productiva” para la CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

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Un país en movimiento

“Nosotros con nuestros productos de Scania llegamos y tenemos sucursales alrededor de todo el país y tenemos un negocio donde hay clientes que transportamos tanto en nuestros vehículos como en nuestros buses y también tenemos motores marinos y motores eléctricos. Entonces, realmente estamos a lo largo y ancho del país, veo dinamismo en todos lados, tenemos una industria minera muy fuerte en NOA, en toda la región de Cuyo también, en San Juan. Tenemos todo lo que es los transportes de carga general que se mueven por todo el país, tanto para llevar desde cargas peligrosas hasta el consumo masivo”, graficó Gutierrez.

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Y planteó: “Argentina tiene ciclos. Por ahí en un momento está más fuerte la minería, que todavía tiene un potencial enorme para desplegar, pero en otro momento se reactiva el agro y entonces ahí también veo ese dinamismo. La verdad es que siento que tenemos que aprovechar todo este largo y ancho que tenemos del país y permanecer así diversificando para poder capturar todas las oportunidades que tenemos de negocio.”

“Hace 50 años que estamos en el país; en el caso de Scania, al trabajar con grandes flotas, con clientes que no son el consumidor final, sino que son grandes empresas de flotas, vemos que la relación es de largo plazo y es la relación que hace avanzar a la Argentina desde nuestro negocio, por eso la construimos muy muy fuerte en nuestros lazos. Desde mi punto de vista es un poquito por ahí, veo dinamismo y veo esas oportunidades de negocio que hay que estar atentos, a veces están en un lado, a veces en otro, pero hay que aprovecharlas siempre.”, reflexionó.

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Mariana Gutiérrez, gerenta de Personas y Cultura de Scania Argentina

La búsqueda del talento técnico

“El talento técnico calificado, que son quienes reparan nuestros vehículos, nuestros buses y nuestros motores en los talleres, a lo largo y ancho del país. Ese es un lugar de empleabilidad que para nosotros es un gran desafío, es un gran desafío para la industria automotriz, es un gran desafío para Scania en Argentina, pero también me animo a decir que es un gran desafío a nivel mundial. En nuestra casa matriz en Suecia, desde ahí ya hay proyectos también transversales de cómo atraemos, formamos y retenemos a los técnicos, al personal que necesitamos para nuestras operaciones”, aseguró Gutierrez.

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“Tenemos varios programas donde nos gusta ser no sólo parte de la demanda y de la necesidad, sino también de la solución. Entonces, como para ser parte de la solución en una industria que además está en transformación permanente, cada vez son más las tecnologías que vemos aplicadas en el día a día para estos técnicos que tienen que estar formados y a la vanguardia, también cada vez se busca más eficiencia y la sustentabilidad”, explicó.

Y agregó: “en el caso de Scania, nuestro propósito es liderar el cambio hacia el transporte más sustentable. Entonces, necesitamos que esos técnicos no sólo estén bien formados, sino en constante aprendizaje y formación. En los últimos cinco años, 193 técnicos y técnicas pasaron por nuestros talleres, hicieron una práctica profesionalizante. Es un programa en el cual se suman chicos o chicas que están en el último año de la secundaria o en carreras terciarias, también técnicas, y pueden hacer una pasantía.” De esta forma, crean un puente a partir de alianzas con instituciones educativas a lo largo de Argentina para crear los “técnicos del futuro”.

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Valores como parte de la construcción de un trabajador

“Nuestros valores son tanto atender al cliente primero, el respeto, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la mejora continua. Esos son nuestros cinco valores en los cuales también los vamos a entrevistar para ver si tienen ese potencial y después lo vamos a desarrollar”, explicó Gutierrez sobre la forma en que ayudan a jóvenes a profesionalizarse.

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Y relató: “En la etapa de formación los chicos siempre se sorprenden porque por ahí en las escuelas están acostumbrados a trabajar con los motores o con la parte teórica y cuando vienen, en nuestro caso encima es en gran escala, entonces se encuentran con motores que son gigantes y ellos me lo transmiten siempre. Todo lo que traigo de la escuela lo puedo aplicar y acá lo empiezo a aplicar y aprender mucho más.”

Pero Gutierrez también asegura que cuesta mucho conseguir mano de obra profesional y calificada; más allá de las formaciones y capacitaciones que puedan hacer desde Scania: “no quiero decir mal los números pero sé que casi 400 mil chicos son los que se inscriben en las escuelas técnicas o terciarias del país y los que terminan egresando por ahí son más entre 70 y 80 mil. Entonces la verdad es que si nos queremos repartir a toda esa gente con la demanda que hay de todas las industrias, es poca.”

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Sobre el perfil más difícil de conseguir, Gutierrez destaca que se trata de los “técnicos electromecánicos. Antes se valoraba mucho la mecánica, hoy todos los componentes son tan tecnológicos que lo que son técnicos en electricidad, en electrónica, son altamente valorados para nosotros.” Y destacó que también se trata de escuchar a los jóvenes: “los chicos traen cosas hermosas, entonces ese valor único que cada persona puede aportar lo queremos capturar; aprendemos mucho.”

Sobre la educación técnica

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“Lo que ellos nos dicen es que la base que traen de la escuela es muy valiosa. Yo se los pregunto de manera directa, le digo, ¿lo que viste en la escuela lo estás aplicando acá? ¿Te sirve? Porque me parece que el mejor termómetro que puedo tener es ellos mismos. Todos me confirman que sí, que les sirve mucho”, aseguró.

Y subrayó: “También me dicen que hay un montón más para aprender con esto de que la tecnología nos mueve la vara todos los días. Pero bueno, traen una base valiosa y tenemos que seguir explotándola. Hay más espacio, hay más espacio para llevar cuestiones del negocio al sistema de educación y viceversa.”

Además destacó el esfuerzo de los profesores “en estar capacitados, en formarse, en buscar esta última información para transmitirle a los chicos, que es la que nosotros después en el negocio es la básica que vemos todos los días.”

Más allá de la mirada optimista, Mariana Gutierrez señaló: “son pocos los técnicos que se reciben en el país para la demanda que hay desde las empresas. Entonces, por eso mi primera invitación es a cualquiera de los chicos o chicas que puedan estar escuchando este podcast que se sumen porque van a encontrar espacios donde puedan desplegarse.” y celebró que más allá del avance de la inteligencia artificial “lo técnico tiene un espacio muy grande todavía para seguir albergando profesionales.”

“Hoy no sabemos con lo que nos vamos a encontrar mañana. Entonces si no sé lo que me voy a encontrar mañana tengo que tener la mayor cantidad de herramientas posibles para saber cuáles voy a poder usar para dar respuesta al mañana. Entonces creo que lo que más veo en el talento es que tenemos que estar lo más aggiornados con usos de tecnologías, con tecnologías que todavía no sabemos que van a existir y que las vamos a tener que aplicar.”, reflexionó.