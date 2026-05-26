Zapatero recibió más de 313.200 euros en transferencias de tres sociedades chinas: estas son las empresas y a qué se dedican

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ingresó más de 313.200 euros en transferencias por parte de tres empresas con capital en China o vinculadas a este país entre 2020 y 2025, según uno de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en los que se ha basado el juez de la Audiencia Nacional para citar al exlíder socialista como imputado en el ‘caso Plus Ultra’.

Según los informes a los que ha tenido acceso Infobae, Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa, habrían recibido en una cuenta conjunta más de 2,6 millones de euros en 134 transferencias de hasta 11 sociedades con capital en España y en otros países, como Emiratos Árabes Unidos o Perú.

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La UDEF señala que estas transferencias procederían “del pago de facturas por la prestación de servicios profesionales derivados de la actividad actual del expresidente, centrada en la participación en conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico, así como actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico”.

A la cantidad mencionada, habría que sumarle, además, los fondos que esa misma cuenta recibió directamente de la sociedad principal de la trama, Análisis Relevante, que le transfirió otros 445.200 euros en ese mismo periodo.

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Transferencias procedentes de tres empresas chinas

Según la investigación de la UDEF, Zapatero recibió en esos cinco años miles de euros de tres empresas vinculadas a China.

En concreto, la UDEF ha detectado 27 transferencias por un total de 159.034 euros procedentes de Chinalink Asia Holdings Limited (un fondo de capital privado dedicado a la inversión en sectores tecnológicos o de energía), así como un pago de 49.758 euros de Yuewee International Trade Limited, empresa radicada en Hong Kong especializada en importaciones y exportaciones.

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Por último, el expresidente socialista percibió 104.410 euros remitidos desde Mimo Advisors, empresa española cuyo administrador único es el ciudadano de origen chino Yangjingzi Zhou y que estuvo vinculada al grupo Acento Asia, que ofrecía servicios de consultoría estratégica.

13/04/2026 Fachada de la Audiencia Nacional, a 13 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). A. Pérez Meca - Europa Press

Pese a que el conjunto de ingresos percibidos por parte de estas sociedades procede supuestamente del pago por “prestación de servicios profesionales” de Zapatero, el informe no detalla el concepto concreto de cada transferencia de forma individualizada, algo que levanta sospechas entre los agentes encargados de la investigación.

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Fuentes cercanas al expresidente del Gobierno aseguraron a El País que la mayoría de estos pagos obedecen a conferencias realizadas en China.

El presunto papel de Zapatero en la venta de petróleo venezolano a China

La investigación de la Audiencia Nacional apunta a que Zapatero habría ocupado un papel relevante como intermediario en la compraventa de crudo procedente de Venezuela, facilitando contactos entre la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, y empresas interesadas, entre las que figuran grupos vinculados a China.

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Así, según un informe de la UDEF al que ha tenido acceso Infobae, el alcance de las gestiones del expresidente español excedía la labor diplomática o representativa y se habría articulado a través de una estructura compleja, donde las empresas potencialmente compradoras debían canalizar sus propuestas mediante el entorno de Zapatero. En algunos casos, se requería el envío de cartas de intención dirigidas directamente a su oficina para acceder a cargamentos de crudo.

Ejemplo de ello es una carta de intenciones enviada por la International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd., empresa supuestamente vinculada a la formación gobernante en el país asiático, a la “Oficina del presidente Zapatero” a fecha del 30 de octubre de 2023. En ella se ofrecían contratos vinculados al petróleo venezolano.

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Esta carta estaba fechada dos semanas después de que Zapatero acudiera a Pekín invitado por el Partido Comunista Chino, donde mantuvo reuniones con diferentes líderes. Tras este viaje, el expresidente español fue nombrado intermediario para la compra de petróleo venezolano por parte del Partido Comunista Chino.