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Las revistas del corazón esta semana: Christian Gálvez y Patricia Pardo hablan sobre la religión y Ana Obregón se va de boda

Este miércoles, 27 de mayo, también es protagonista del kiosco Paloma Lago, que reaparece en una entrevista más de un año después de denunciar una agresión

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Las revistas del corazón del 27 de mayo de 2026.
Las revistas del corazón del 27 de mayo de 2026.

Este es el último miércoles del mes de mayo y las revistas llegan cargadas de actualidad antes de dar la bienvenida al próximo mes, con el que comenzará el verano. Una de las protagonistas es Lolita Flores, de quien se hacen eco ¡HOLA! y Lecturas a raíz de su paso por El Hormiguero, donde la actriz no solo habló de sus nuevos proyectos, también contó como está organizado el mausoleo de su familia y como planificado que quiere que sea su entierro.

También encontramos el regreso de Paloma Lago, quien regresa al foco público tras 16 meses “de silencio”. Y en otras cabecera esta a quién durante años fuera su cuñada como Ana Obregón, que ha reaparecido públicamente en la boda de su sobrina María García Obregón.

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Una de las cabeceras más llamativas es la de Diez minutos que cuenta con una entrevista a Christian Gálvez y Patricia Pardo, que hablan de forma abierta de su fe religiosa.

‘¡HOLA!’

Portada de la revista '¡HOLA!'.
Portada de la revista '¡HOLA!'.

Paloma Lago es la protagonista de hola que le dedica a su portada la presentadora como a quien regresa al foco público dieciséis meses después de denunciar la agresión que sufrió punto en este tiempo, la televisiva se ha centrado en su proceso judicial, y ahora que tiene un poco más de fuerza se ha querido dar un paso adelante para explicar cómo ha sido todo el proceso y cómo se encuentra.

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En la misma portada, en la parte inferior, encontramos a Rafa Nadal como a quien ha concedido una entrevista tras la publicación de su docuserie.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas'.
Portada de la revista 'Lecturas'.

El festival de cine de Cannes llega hasta la portada de Lecturas, pues Penélope Cruz recibió en él la mayor ovación de su vida gracias a su nueva película con Los Javis. El regreso de Mercedes Milá a la televisión, pues tendrá un programa en TVE y la oficialización de la relación entre Brad Pitt y la española Inés de Ramón son otros de los temas principales de esta cabecera.

La portada no termina ahí y es que también le dedica un especial a la visita de España del Papa León XIV, de quien cuenta el recorrido que hará.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana'.
Portada de la revista 'Semana'.

La familia Obregón se ha ido de boda, concretamente a la de Marta García Obregón, sobrina de Ana. Una ceremonia religiosa que tuvo lugar en la Granja de San Idelfonso de Madrid y que permitió que la actriz se pusiera sus mejores galas.

En otro orden de cosas, Semana cede un espacio a Sara Carbonero en su reaparición pública tras la muerte de su madre, un acto en el que Infobae estuvo presente. Cierran esta portada otras dos noticias de actualidad: la detención del hijo de Isak Andic como presunto culpable de su muerte y una exclusiva sobre Pepa Flores, conocida artísticamente como Marisol, por su estado de salud.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos'.
Portada de la revista 'Diez Minutos'.

Christian Gálvez y Patricia Pardo tienen muchas cosas en común, y una de ellas es la religión. La pareja protagoniza esta cabecera, que recoge sus últimas declaraciones ante la visita del Papa León XIV, en la cual estarán presentes pues serán los presentadores del evento en Madrid del día 8 de junio.

También encontramos a Bárbara Rey, quien aparece en unas fotografías exclusivas disfrutando de las playas de Marbella. En una situación similar se pude ver a Laura Escanes y su novio, que comparten pasión en la playa. Y para, cerrar, Sara Carbonero, que confesó en su última aparición que pese a no encontrarse bien anímicamente “por mis hijos tengo que aparentar que estoy bien”.

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