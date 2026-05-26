El sumario de 4.000 folios del caso Plus Ultra por el que se imputa a Zapatero: ningún mensaje directo suyo pero muchas conversaciones que apuntan a su liderazgo en la trama

En la imagen, José Luis Rodríguez Zapatero. De fondo, uno de los 4.000 folios del sumario del juez Calama. (Montaje Infobae)

A las 12.30 de este lunes los españoles estaban pendientes de la lista de convocados de la Selección española para el mundial. Pero ese no iba a ser el único acontecimiento del día. Los periodistas esperábamos el sumario completo de la investigación del juez José Luis Calama sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Se hizo de rogar y a media tarde llegó: ocho tomos y cerca de 4.000 páginas que el magistrado de la Audiencia Nacional ha entregado a las partes implicadas en el caso Plus Ultra por el que ha sido imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Se le acusa de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

El resumen de estos miles de folios sería lo que ya se conoció hace justo una semana: a Zapatero se le acusa de liderar una "trama organizada de tráfico de influencias" para obtener “beneficios económicos”. En concreto lo hizo, supuestamente, intermediando entre las instituciones públicas y la aerolínea Plus Ultra para que ésta consiguiera ayudas. Esta es la tesis que defiende el sumario. Plus Ultra fue rescatada con dinero público de la SEPI en marzo de 2021 y recibió 53 millones de euros. Según la investigación, y tal como publicó la UDEF el sábado por la noche, Zapatero estuvo detrás y se benefició de ello.

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El sumario cuenta con las diligencias previas y con los informes completos que se han ido publicando. A continuación, destacaremos algunos de los puntos más importantes. No obstante, cabe destacar una cuestión: no hay pruebas claras contra Zapatero, sino indicios. El expresidente socialista no ha dejado rastro, por lo que el propio informe habla de un liderazgo invisible, aunque acreditado en las conversaciones intervenidas. Lo hacía por él su supuesto “testaferro”: Julio Martínez Martínez, empresario y “receptor y ejecutor de órdenes” de Zapatero, según la UDEF y del cual este lunes se conoció que tenía repartidos por toda su casa 286.000 euros en efectivo sin declarar.

Según uno de los documentos que este lunes entregaba el juez Calama, Julio Martínez “canalizaba los fondos de las influencias” y Zapatero y su entorno “serían los principales beneficiarios”. La estructura de esta red sería la siguiente: en la cúspide, el propio Zapatero. En segundo lugar estaría Julio Martínez Martínez, identificado como interlocutor con los clientes, ejecutor de órdenes directas del expresidente. En el tercer nivel figura María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de la oficina de Zapatero, descrita como responsable de las gestiones diarias y de dotar de “cobertura formal” a la documentación que sustentaba los pagos.

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“Zapatero manda aquí”

En total, los agentes de la Policía Nacional y el juez instructor José Luis Calama han rastreado hasta 40 empresas, centenares de transacciones de dinero y 60 personas para tratar de averiguar si existió un trato de favor en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Y aquí está una de las claves que busca el juez para justificar su imputación, en la intención: si el expresidente ejerció presión a la SEPI. En todo caso, Zapatero ha negado rotundamente haber participado directa o indirectamente en el rescate.

Su versión chocaría con las últimas conversaciones recopiladas en el sumario, que constatarían la cercanía entre los directivos de la aerolínea y el entorno de Zapatero. Una de ellas haría referencia a un desplazamiento de Zapatero a Venezuela para “vigilar las elecciones”, comentado entre el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el máximo accionista de la compañía, Rodolfo Reyes: “El tocayo y Zapatero rumbo a CCS [Caracas]. Van a vigilar la limpieza de las elecciones. Jajajaja”. En otra conversación de WhatsApp descubierta en el sumario íntegro sobre el rescate de la aerolínea, Martínez Sola y Reyes afirmarían que “Zapatero manda aquí”.

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El papel de Análisis Relevante

Los agentes de la Policía Nacional sospechan que el presidente del Gobierno jugó un papel principal en esta trama, ejerciendo como el verdadero directivo en una de las empresas clave de la trama: Análisis Relevante. Esta empresa, propiedad del amigo de Zapatero detenido el pasado mes de diciembre, Julio Martínez Martínez —mencionado anteriormente como su supuesto testaferro—, habría actuado como brazo ejecutor. Sobre el papel, esta compañía se dedicaba a realizar informes de consultoría mensuales para varias empresas, entre ellas, Plus Ultra. Análisis Relevante llegó a pagar al expresidente por la realización de varios informes, aunque Zapatero afirmó que nunca supo quién era el destinatario final.

La Policía Nacional accedió a una caja fuerte en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro ordenado por la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Plus Ultra' y en el que estaba presente su secretaria personal, Gertrudis Alcázar. (Fuente: Europa Press/Senado)

Para los agentes, la firma era el “instrumento financiero” para ocultar el rastro del dinero del rescate. Y Zapatero, lejos de ser un colaborador ocasional, era quien determinaba los clientes, según la UDEF.

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Los investigadores apoyan su hipótesis en una conversación entre Martínez Martínez y Zapatero, en la que el expresidente remitió dos listados que detallarían qué empresas debían recibir los informes mensuales a cambio de cantidades generosas, según el contrato. También se detallan destinatarios desconocidos de los que no se sabe por qué recibieron el pago ni cuál fue el contrato correspondiente. Los archivos reciben el nombre de “LISTA AR OK.xlsx” y “DIRECCIONES EMAIL JM xlsx”, donde se detalla una lista de directivos, empresas y direcciones de correo que coincidirían, en su mayor parte, con la adoptada finalmente por la consultora.

La UDEF describe el flujo operacional y señaló a Sergio Sánchez Benítez, exdirector de Comunicación del CNI y directivo de Movistar+ como el verdadero autor de los informes, que serían posteriormente maquetados por What the Fav, la empresa de las hijas de Zapatero que actuaría como “elemento finalista” de la trama. Veamos qué quiere decir esto.

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Las hijas de Zapatero “no aportaban valor propio”

Entre 2020 y 2024, Whathefav emitió facturas a Análisis Relevante bajo el concepto genérico “servicios agencia”, sin ningún detalle más. La instrucción considera que esa ausencia de concreción, unida a la reiteración de los documentos, revela una falta de correspondencia entre la actividad declarada y la actividad desarrollada.

Fachada de la oficina de la empresa What The Fav, perteneciente a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa (Montaje Infobae con imágenes de Carlos Luján / Europa Press y captura de Youtube e Instagram)

El auto traza un circuito circular de fondos en el que Inteligencia Prospectiva (una de las sociedades investigadas que no tenía actividad real pero que movió más de 2,6 millones de euros entre 2020 y 2025 y que transfirió 561.440 euros a Whathefav) inyectaba dinero tanto en Análisis Relevante como en la empresa de las hijas del expresidente. Y Análisis Relevante transfería cantidades a Rodríguez Zapatero —490.780 euros entre 2020 y 2025 a la cuenta que comparte con su esposa, María Sonsoles Espinosa Díaz— y a Whathefav; y Whathefav, a su vez, canalizaba pagos hacia las cuentas personales de las hijas.

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Esto es lo que el juez opina de estos movimientos:“ Esta secuencia evidencia que Whathefav SL interviene en la fase final de la cadena operativa, sin aportar un valor técnico propio, lo que resulta incoherente con una lógica empresarial ordinaria y apunta a una estructura artificiosa orientada a justificar pagos”. Un indicio más contra Zapatero.

La casa de Zapatero como punto “neurálgico” de la trama y las joyas del despacho

La Policía Nacional apunta al despacho de Zapatero como el centro de operaciones de la trama y la Audiencia Nacional llevó a cabo registros para tratar de hallar documentos sensibles que alimentasen su hipótesis. A la espera, todavía, de una prueba que incrimine directamente al expresidente fuera de terceros.

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Allí se encontró una caja fuerte con diversas joyas que, según defendió la secretaria personal de Zapatero, Gertrudis Alcázar, serían de la vivienda de Zapatero y su esposa, fruto de una herencia y regalos de viajes. Los agentes también han revisado agendas, libretas, dinero en efectivo y el teléfono de la secretaria del expresidente con la esperanza de hallar conversaciones donde él esté implicado.

16 lotes de joyas, relojes y piezas de oro y 17 agendas: esto es todo lo que había en la caja fuerte y el despacho de Zapatero. (Infobae España)

De acuerdo con la UDEF, los asuntos verdaderamente sensibles podrían haberse gestionado en la casa de Zapatero, la cual consideran “el centro neurálgico”. El juez Calama ha rechazado por el momento llevar a cabo un registro en esta propiedad, pero el informe lo deja claro: en la casa se daban las instrucciones de mayor “sensibilidad” mientras la oficina de Ferraz era el “centro de dirección operativo” de la trama, según los investigadores.

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