En la casa de Zapatero se daban las instrucciones de mayor “sensibilidad” mientras la oficina de Ferraz era el “centro de dirección operativo” de la trama, según los investigadores

Despacho de Zapatero (Montaje: Infobae España)

El despacho que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tiene en la calle Ferraz número 35 de Madrid, enfrente de la sede del Partido Socialista, no funcionaba solo como una oficina, sino que, según los investigadores de la UDEF, era un “centro de dirección operativo” desde el que José Luis Rodríguez Zapatero canalizaba las directrices estratégicas de su presunta red de tráfico de influencias a través de un correo que gestionaba su secretaria.

Así consta en el auto del juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Infobae. En el documento se recogen las pesquisas llevadas a cabo por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional en el marco de la operación del caso Plus Ultra, que investiga la concesión de una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea por parte de la SEPI.

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El local, ubicado en el primer piso izquierda de ese edificio, no era, a juicio de los investigadores, un mero despacho administrativo, sino que operaba como “un núcleo de recepción y emisión de instrucciones”. Desde allí, según el auto, se emitían instrucciones de forma sistemática a través de los equipos informáticos del personal al servicio del expresidente, principalmente a través de la cuenta de correo electrónico presidentezapatero@presidentezapatero.com. La figura central en esa transmisión de órdenes era María Gertrudis Alcázar Jiménez, conocida en los correos como “Gertru”, empleada administrativa de Zapatero y quien, según los agentes de la UDEF, era la usuaria de esa dirección.

Sin embargo, las instrucciones más sensibles parece ser que no se tomaban allí. Del análisis de los correos que han podido hacer hasta ahora los agentes se desprende que la emisión de facturas de la trama no aparece vinculada de forma directa a la realización de servicios, sino que se articula con carácter posterior y mediante la coordinación de las partes implicadas.

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Según detalla el auti, los agentes han detectado que se consulta la adaptación a conveniencia de las facturas, los conceptos a consignar o incluso los importes de las mismas. Estas instrucciones “parecen no impartirse en su totalidad en los espacios formales de actividad, esto es la antecitada oficina, sino que también podrían ejecutarse en el marco de la esfera personal, ya que, a tenor del contenido de los correos electrónicos analizados, se infiere que no todas las instrucciones se formalizan por correo electrónico y, por tanto, se estarían usando canales de comunicación alternativos para la transmisión de las mismas”.

Esa estructura dual de funcionamiento que se produciría entre el espacio profesional y el ámbito domiciliario se deduce del patrón logístico observado en la recepción de envíos y la emisión de facturas en las que consta el domicilio de Zapatero. En lo atinente a la recepción de envíos, consta tanto el envío de cajas de vino a su domicilio particular como en la emisión de facturass vinculadas a la operativa investigada (las facturas emitidas por Zapatero a la sociedad Análisis Relevante) en las que figura su domicilio particular.

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El domicilio se perfila, por lo tanto, como “un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilida”. Esto tiene sentido, según el juez, porque “desplazar” el núcleo de planificación y dirección del ámbito de la oficina al entorno de su domicilio permitiría disponer “de mayor reserva y control de la información”.

El auto recoge que también se deduce de la dinámica operativa observada -el uso de la oficina como canal formal de comunicación a través de ‘Gertru’, la interposición de terceros, así como la movilidad constante de Zapatero – que existía “una estructura funcional distribuida, no circunscribiéndose ese ámbito en un único espacio, sino que se fraguaría de forma complementaria en la oficina y en su domicilio.”

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