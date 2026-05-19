El juez del ‘caso Plus Ultra’ sitúa a Zapatero en el “vértice” de una red de influencias internacional en operaciones de divisas, oro y petróleo

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado (Eduardo Parra - Europa Press)

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el “vértice” de una presunta red internacional de influencias vinculada a operaciones de divisas, oro, petróleo y ayudas públicas. Así lo recoge el auto del magistrado que investiga el denominado ‘caso Plus Ultra’ al que ha tenido acceso Infobae, una resolución de 88 páginas que describe una estructura “organizada y estable” dedicada, según la investigación, al ejercicio ilícito de influencias ante administraciones españolas y extranjeras mediante sociedades instrumentales, contratos simulados y operaciones financieras opacas.

La resolución judicial supone un salto cualitativo en la causa abierta alrededor del rescate público de Plus Ultra, la aerolínea que recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas aprobado durante la pandemia. El auto no se limita a analizar aquella ayuda pública, también dibuja una estructura mucho más amplia con ramificaciones internacionales y una operativa económica sostenida, según Calama sobre redes de influencia política y empresarial.

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Las primeras páginas del documento dejan clara la tesis de la Audiencia Nacional. “Las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha permiten afirmar la existencia de una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero”, sostiene el magistrado. Esa red, añade, estaba orientada a “la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros”.

El documento describe una organización articulada a través de un “entramado societario complejo”, integrado por empresas que, según la investigación, carecían en muchos casos de actividad económica real y servían para canalizar fondos, emitir facturas y redistribuir pagos entre los distintos miembros de la estructura.

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El despacho de Ferraz como “centro de coordinación”

Uno de los elementos más llamativos de la resolución es la importancia que el juez atribuye al despacho profesional de Zapatero en la calle Ferraz de Madrid. El juez asegura que desde su oficina de Ferraz, definida literalmente como el “centro de coordinación de la red”, “se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria”.

La investigación sostiene que el expresidente ejercía el control estratégico de la estructura evitando exponerse directamente en las operaciones más delicadas. El juez considera que su liderazgo se apoyaba fundamentalmente en su agenda de contactos políticos y empresariales y en la capacidad de intermediación desarrollada tras abandonar La Moncloa.

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El auto identifica a varios colaboradores cercanos que habrían participado en la gestión operativa de la red. Entre ellos aparecen Julio Martínez Martínez, señalado como responsable de la captación de clientes y de la gestión de encargos; María Gertrudis Alcázar, encargada presuntamente de la documentación; y Cristóbal Cano, relacionado con el entramado societario y la facturación.

Divisas, petróleo y sociedades en Dubái

La causa incorpora referencias constantes a operaciones internacionales de gran volumen económico. El magistrado habla expresamente de la “intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al ‘petcoke’, oro, compraventa de acciones o divisas”.

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La investigación sostiene que la red operaba tanto en España como en el extranjero y mantenía contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos. Según el juez, el objetivo de esas relaciones era facilitar operaciones comerciales e influir en decisiones administrativas de alto nivel.

Dentro de esa estructura aparecen sociedades como Análisis Relevante, Whathefav, Sofgestor, Inteligencia Prospectiva, Voli Analítica o Idella Consulenza Strategica. El auto atribuye a todas ellas distintos papeles dentro de una operativa diseñada para mover fondos y otorgar apariencia legal a pagos y contratos.

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La resolución pone especial atención sobre sociedades radicadas en Dubái. Según el juez, la red impulsó la creación de empresas offshore para canalizar operaciones y desviar fondos fuera de España. El auto sostiene que, siguiendo instrucciones de Zapatero, se constituyeron sociedades como Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco.

La Audiencia Nacional considera además que Idella Consulenza Strategica habría sido utilizada como vehículo central para trasladar al extranjero fondos derivados de contratos vinculados a Plus Ultra, evitando su percepción en España mediante sociedades radicadas en la zona franca de Dubái.

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La presión para lograr el rescate de Plus Ultra

El auto reconstruye con detalle los contactos mantenidos durante los primeros meses de la pandemia para intentar acceder a ayudas públicas y créditos ICO. La investigación recoge mensajes y conversaciones intervenidas entre directivos de Plus Ultra y miembros del entorno de Zapatero en los que aparecen referencias a José Luis Ábalos, Koldo García y responsables del Ministerio de Transportes.

Según el juez, el acercamiento a Zapatero se produjo desde el principio como una vía para desbloquear apoyos institucionales. Las conversaciones incluidas en el auto muestran cómo distintos interlocutores hablan de “llegar a Zapatero”, “tocar a Ábalos” o recurrir a la “mano derecha” del entonces ministro para facilitar el acceso a ayudas públicas. La resolución incorpora incluso una carta dirigida al Banco Santander en mayo de 2020 en la que, “siguiendo instrucciones del presidente José Luis Rodríguez Zapatero”, se solicitaba apoyo financiero para Plus Ultra.

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El juez sostiene que la red utilizaba sociedades instrumentales y contratos de asesoramiento supuestamente ficticios para canalizar pagos relacionados con esas gestiones. El auto afirma que los fondos terminaban redistribuyéndose hacia el entorno del expresidente mediante diferentes sociedades mercantiles.

La investigación también pone el foco en Whathefav SL, empresa en la que aparecen como administradoras formales las hijas de Zapatero. Según el magistrado, actuaba como “sociedad finalista”, recibiendo fondos de clientes y de otras mercantiles vinculadas a la operativa investigada.

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El auto concluye que existen indicios suficientes para atribuir a Zapatero un papel de liderazgo efectivo dentro de una estructura dedicada al tráfico de influencias, la obtención de decisiones administrativas favorables y el encubrimiento de pagos mediante documentación y contratos simulados.