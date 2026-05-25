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Simón Verhoeven, el empresario neerlandés con dos lingotes de oro que usó tres sociedades pantalla para conceder préstamos a Plus Ultra

Anticorrupción sitúa al empresario en una presunta red internacional de blanqueo con conexiones en España, Suiza y Venezuela

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con un avión de la compañía Plus Ultra de fondo (Montaje Infobae)
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con un avión de la compañía Plus Ultra de fondo (Montaje Infobae)

El sumario del caso Plus Ultra revelado este lunes continúa aportando nueva información de una trama que lleva investigándose desde 2021. La documentación remitida por las autoridades de Francia y Suiza y ahora incorporada a las diligencias judiciales sitúa al empresario neerlandés Simón Leendert Verhoeven como una de las piezas clave de una presunta estructura internacional de blanqueo de capitales con conexiones en España, Venezuela y Suiza. Según la Fiscalía Anticorrupción, el empresario utilizó al menos tres sociedades para conceder préstamos a la aerolínea Plus Ultra, con un presunto rol de “gestor ejecutivo” vinculado a la gestión operativa de sociedades pantallas y de cuentas bancarias en Suiza.

En concreto, la denuncia con fecha del 21 de octubre de 2024 sostiene que las sociedades Allpa Wira Trading UK, Wailea Invest LTD y Valerian Corporation formalizaron contratos de préstamo con la compañía aérea. El propio Verhoeven, nacido en Países Bajos en 1959 pero residente en Santa María del Camí de Mallorca, declaró ante la Fiscalía de Ginebra que esos préstamos “fueron íntegramente reembolsados por Plus Ultra”, aunque, según recoge Anticorrupción, sin aportar más datos sobre cuándo y cómo se llevaron a cabo. El 17 de marzo de este año, el magistrado José Luis Calama, que instruye la causa, emitió una orden internacional de detención por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, anuncia que ha solicitado en la Audiencia Nacional la prisión provisional para José Luis Rodríguez Zapatero y la declaración como testigos de Pedro Sánchez y sus ministros por el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

En ese mismo escrito, Calama le define como uno de los “gestores” de “una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales”, junto al peruano Luis Felipe Baca, de la que Rodolfo Reyes, mayor accionista de Plus Ultra, es presunto cliente.

“La organización controla muy importantes cantidades de dinero, entremezclando cantidades en metálico de distintas procedencias ilícitas, que invierte en bolsa, según investigación de la Fiscalía francesa (PNF) y que reintegra ‘limpia’ a sus ‘clientes’. Esto implica desdibujar el origen del dinero, mezclando cantidades ilícitas de diversa procedencia, haciendo inversiones y teniendo siempre a disposición cantidades en metálico que entregar a los ‘clientes’ actuando como un ‘pseudobanco’, apunta el escritor firmado por Calama.

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Relojes de alta gama, joyas con forma de felino y dos lingotes de oro

La magnitud de los fondos manejados por esta estructura y su poder adquisitivo quedaron patentes tras la diligencia de entrada y registro ejecutada por los agentes de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales (UDEF), el 24 de octubre de 2024. El operativo tuvo lugar en el domicilio de Verhoeven, situado en el municipio mallorquín de Santa María del Camí.

En el interior de la vivienda, los investigadores hallaron dos lingotes de color dorado, uno de 100 gramos y otro de 50 gramos, junto a un extenso arsenal de alta relojería, compuesto por piezas exclusivas de marcas como Patek Philippe, Omega Speedmaster, Breguet, Gerald Genta, Christophe Claret, Montblanc y Longines.

El lujo se extendía también a una peculiar colección de joyería de diseño. Los agentes decomisaron una gargantilla dorada rosa con forma de felino, así como un anillo con la forma del cuerpo completo de este animal, unos pendientes con forma de cabeza de felino y un colgante a juego. El joyero intervenido se completaba con una pulsera plateada con piedras verdes y un conjunto de otros nueve anillos de distintos diseños. Entre los escasos documentos físicos que los agentes decidieron confiscar en el chalet mallorquín destaca una factura por importe de 43.560 euros en concepto de honorarios, con fecha de julio de 2024, emitida a favor de Kaimana Capital. Esta mercantil fue constituida y es administrada por el abogado madrileño Miguel Palomero de Juan, otro de los principales denunciados por Anticorrupción en esta causa.

*Debido a la magnitud del auto, esta es una noticia en constante actualización.

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