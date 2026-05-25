Última hora de la imputación de Zapatero y el caso Plus Ultra, en directo: el Gobierno y los socios aguardan el sumario del juez Calama

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama levantó el secreto de sumario del caso Plus Ultra el martes 19 de mayo y citó como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para declarar el 2 de junio. En un auto de 85 páginas, el magistrado lo sitúa como “núcleo decisor y estratégico” de una presunta estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias orientada a obtener decisiones favorables de la Administración para la aerolínea, beneficiaria en 2021 de un rescate público de 53 millones de euros.

Calama imputa a Zapatero tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, con posible extensión al blanqueo de capitales. Según el auto, él y su entorno habrían percibido cerca de 1,95 millones de euros: 1,52 millones para el expresidente y 423.779 euros para sus hijas Laura y Alba, a través de la empresa de comunicación Whathefav S.L., descrita como “canalizador financiero de la red”. Agentes de la UDEF registraron ese mismo día su oficina en la calle Ferraz de Madrid.

La causa no se detiene ahí. El juez Calama mantiene bajo secreto una pieza separada por un nuevo presunto delito de tráfico de influencias que amplía el foco más allá del rescate de la aerolínea. La UDEF investiga si empresas del entramado pagaron para acceder a funcionarios públicos, con ramificaciones internacionales que incluyen el rastreo de cuentas en el extranjero. Esta nueva línea, aún incipiente, podría deparar novedades en las próximas horas.