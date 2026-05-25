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Última hora de la imputación de Zapatero y el caso Plus Ultra, en directo: el Gobierno y los socios aguardan el sumario del juez Calama

Una catarata de hallazgos de la UDEF apunta al expresidente del Gobierno en una causa que puede tumbar a Pedro Sánchez: los socios empiezan a caerse

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama levantó el secreto de sumario del caso Plus Ultra el martes 19 de mayo y citó como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para declarar el 2 de junio. En un auto de 85 páginas, el magistrado lo sitúa como “núcleo decisor y estratégico” de una presunta estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias orientada a obtener decisiones favorables de la Administración para la aerolínea, beneficiaria en 2021 de un rescate público de 53 millones de euros.

Calama imputa a Zapatero tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, con posible extensión al blanqueo de capitales. Según el auto, él y su entorno habrían percibido cerca de 1,95 millones de euros: 1,52 millones para el expresidente y 423.779 euros para sus hijas Laura y Alba, a través de la empresa de comunicación Whathefav S.L., descrita como “canalizador financiero de la red”. Agentes de la UDEF registraron ese mismo día su oficina en la calle Ferraz de Madrid.

La causa no se detiene ahí. El juez Calama mantiene bajo secreto una pieza separada por un nuevo presunto delito de tráfico de influencias que amplía el foco más allá del rescate de la aerolínea. La UDEF investiga si empresas del entramado pagaron para acceder a funcionarios públicos, con ramificaciones internacionales que incluyen el rastreo de cuentas en el extranjero. Esta nueva línea, aún incipiente, podría deparar novedades en las próximas horas.

05:05 hsHoy

El PNV hace tambalear la legislatura

Aitor Esteban, presidente del PNV. (Europa Press)
Aitor Esteban, presidente del PNV. (Europa Press)

Aitor Esteban fue claro este domingo. Hasta la fecha, el PNV era el socio más sólido del PSOE, y fue clave para la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez. El caso Zapatero, otra gota más en el vaso, parece estar agotando la confianza de los nacionalistas: “Sería irresponsable que Sánchez siguiera más allá de 2026 sin rumbo, sin Presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada. Y el caso Zapatero lo complica aún más”, sentenció.

Algunos de los socios del Gobierno, el PNV el más determinante, cuestionan que la legislatura pueda continuar.
04:39 hsHoy

Los clientes de Análisis Relevante, la pieza clave en la trama del rescate a Plus Ultra: una empresa de Florentino Pérez, Huawei y Quirón

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, apunta a esta empresa como “instrumento financiero” para ocultar el destino de las comisiones por el rescate a Plus Ultra

Agentes de la Policía Nacional salen de la oficina de Zapatero en Ferraz, a 19 de mayo de 2026, en Madrid. (Matias Chiofalo/Europa Press)
Agentes de la Policía Nacional salen de la oficina de Zapatero en Ferraz, a 19 de mayo de 2026, en Madrid. (Matias Chiofalo/Europa Press)

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sitúan en Análisis Relevante la clave en la investigación sobre el polémico rescate de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. La empresa que perteneció a Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero detenido el pasado 11 de septiembre, habría sido utilizada como “instrumento financiero” para simular servicios de asesoría y ocultar el destino del dinero del rescate.

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04:30 hsHoy

Plus Ultra inaugura su nueva ruta Madrid-Buenos Aires la misma semana en que la Audiencia Nacional imputa a Zapatero por su presunta implicación en el rescate

El vuelo inaugural a Argentina coincide con el giro más importante del ‘caso Plus Ultra’ desde la aprobación de las ayudas públicas de 53 millones de euros concedidas durante la pandemia

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con un avión de la compañía Plus Ultra de fondo (Montaje Infobae)
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con un avión de la compañía Plus Ultra de fondo (Montaje Infobae)

La aerolínea española Plus Ultra ha inaugurado este fin de semana su nueva ruta regular entre Madrid y Buenos Aires en una de las semanas más delicadas de su historia. Apenas cinco días antes del vuelo inaugural, la Audiencia Nacional acordaba la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en la trama investigada alrededor del rescate público concedido a la compañía durante la pandemia.

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04:10 hsHoy

El caso Plus Ultra complica todavía más la legislatura de Pedro Sánchez y harta a sus socios, pero evitan hablar de moción de censura: “Aquí no vale todo”

Ni PNV ni Junts se inclinan por unirse a una moción de censura impulsada por PP y apoyada por Vox, pero piden al presidente no extender la legislatura más allá de 2026 si continúa la parálisis legislativa

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa en Moncloa. (Reuters/Violeta Santos Moura)
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa en Moncloa. (Reuters/Violeta Santos Moura)

El caso que investiga el rescate a Plus Ultra sacude el final de la legislatura y fía su futuro en las explicaciones que dé el expresidente del Gobierno, José Luis Zapatero, en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio.

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