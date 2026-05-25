Última hora de la imputación de Zapatero y el caso Plus Ultra, en directo: el Gobierno y los socios aguardan el sumario del juez Calama

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama levantó el secreto de sumario del caso Plus Ultra el martes 19 de mayo y citó como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para declarar el 2 de junio. En un auto de 85 páginas, el magistrado lo sitúa como “núcleo decisor y estratégico” de una presunta estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias orientada a obtener decisiones favorables de la Administración para la aerolínea, beneficiaria en 2021 de un rescate público de 53 millones de euros.
Calama imputa a Zapatero tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, con posible extensión al blanqueo de capitales. Según el auto, él y su entorno habrían percibido cerca de 1,95 millones de euros: 1,52 millones para el expresidente y 423.779 euros para sus hijas Laura y Alba, a través de la empresa de comunicación Whathefav S.L., descrita como “canalizador financiero de la red”. Agentes de la UDEF registraron ese mismo día su oficina en la calle Ferraz de Madrid.
La causa no se detiene ahí. El juez Calama mantiene bajo secreto una pieza separada por un nuevo presunto delito de tráfico de influencias que amplía el foco más allá del rescate de la aerolínea. La UDEF investiga si empresas del entramado pagaron para acceder a funcionarios públicos, con ramificaciones internacionales que incluyen el rastreo de cuentas en el extranjero. Esta nueva línea, aún incipiente, podría deparar novedades en las próximas horas.
El PNV hace tambalear la legislatura
Aitor Esteban fue claro este domingo. Hasta la fecha, el PNV era el socio más sólido del PSOE, y fue clave para la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez. El caso Zapatero, otra gota más en el vaso, parece estar agotando la confianza de los nacionalistas: “Sería irresponsable que Sánchez siguiera más allá de 2026 sin rumbo, sin Presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada. Y el caso Zapatero lo complica aún más”, sentenció.
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sitúan en Análisis Relevante la clave en la investigación sobre el polémico rescate de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. La empresa que perteneció a Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero detenido el pasado 11 de septiembre, habría sido utilizada como “instrumento financiero” para simular servicios de asesoría y ocultar el destino del dinero del rescate.
La aerolínea española Plus Ultra ha inaugurado este fin de semana su nueva ruta regular entre Madrid y Buenos Aires en una de las semanas más delicadas de su historia. Apenas cinco días antes del vuelo inaugural, la Audiencia Nacional acordaba la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en la trama investigada alrededor del rescate público concedido a la compañía durante la pandemia.
El caso que investiga el rescate a Plus Ultra sacude el final de la legislatura y fía su futuro en las explicaciones que dé el expresidente del Gobierno, José Luis Zapatero, en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio.