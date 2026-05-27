Los bancos se ‘pelean’ por tu nómina y ofrecen hasta 1.200 euros, pero el regalo sale caro si no se lee la letra pequeña

Un hombre realiza una transacción en un cajero automático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién da más? La clásica frase de las subastas ha encontrado una ‘segunda vida’ en el sector bancario. En un contexto de feroz competencia por captar la nómina de nuevos clientes —incluso arrebatándolos a otras entidades—, los bancos han convertido los regalos en su principal herramienta comercial, con ofertas que van desde dinero en efectivo, que puede alcanzar 1.200 euros, hasta televisores y otros obsequios. Sin embargo, estas promociones pueden resultar menos atractivas de lo que parecen si no se revisa con atención la letra pequeña que las acompaña.

“Detrás de estas promesas, ya sean en forma de dinero o de regalos, existen una serie de factores a tener en cuenta que, a la larga, pueden incluso llegar a perjudicar al usuario”, apunta Antonio Gallardo, experto financiero de Banqmi.

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En la misma línea, Cristina Casillas, experta en finanzas personales de HelpMyCash, advierte que “es clave fijarse en la letra pequeña, los requisitos reales y qué banco ofrece la promoción más transparente, rentable y con menos complicaciones”.

Por ello, antes de elegir una entidad para domiciliar la nómina, los usuarios deben analizar con detalle qué tipo de incentivo van a recibir, qué implicaciones tiene y qué compromisos adquieren con el banco, especialmente en lo relativo al tiempo de permanencia o al importe mínimo de la nómina. De no cumplir estas condiciones, el regalo puede resultar caro.

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Condiciones de los bancos

La principal exigencia de las entidades para acceder a estas promociones es la domiciliación de la nómina, cuyo importe suele oscilar entre los 600 y los 1.200 euros, en función del banco. En algunos casos, también se admite la domiciliación de la pensión, la prestación por desempleo o transferencias regulares en condiciones similares.

Puede darse la circunstancia de que el cliente pierda su empleo antes de finalizar el periodo de permanencia. En ese caso, “el banco puede considerar que has incumplido las condiciones de la promoción y aplicarte una penalización o puede aceptar la prestación por desempleo como sustituta de la nómina y mantener la promoción”, explica Casillas.

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Además de la nómina, algunas entidades exigen una vinculación adicional, como domiciliar recibos, hacer compras con tarjetas y una permanencia que oscila entre los 12 y los 48 meses.

Durante ese periodo, el cliente debe cumplir todas las condiciones firmadas. “Si por cualquier razón dejas de hacerlo, deberás hacer frente a una penalización económica. El importe del castigo variará en función del valor del regalo recibido y del tiempo que falte hasta el fin de la permanencia”, señalan desde HelpMyCash.

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Cash y televisiones

El dinero en efectivo sigue siendo el principal reclamo que utilizan los bancos para captar nóminas. Su gran ventaja, según Antonio Gallardo, es que permite comparar fácilmente las ofertas: “El euro se compara con el euro, así que si un banco nos da 200 euros por domiciliar la nómina y otro 500, optaremos por la segunda opción”, señala.

Otro de los incentivos más habituales en la actualidad son las televisiones. “Este tipo de obsequios permite a los bancos ofrecer algo diferente al efectivo y que, además, los clientes suelen querer. Es difícil que una persona rechace un televisor”, reconoce el experto financiero de Banqmi.

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En ese contexto, los expertos recomiendan aprovechar estas promociones, pero con prudencia. En especial, aconsejan no comprometerse a permanencias superiores a dos años, ya que “es probable que surjan nuevas promociones de bancos que te convengan más”, apunta Casillas.

Ojo con la fiscalidad y las comisiones

Otro aspecto clave que muchos usuarios pasan por alto es la fiscalidad de estos incentivos. Deben tributar como rendimientos del capital mobiliario. Si el valor del obsequio no supera los 6.000 euros, se aplica una retención del 19%. En algunos casos, los bancos asumen o descuentan directamente este coste del importe promocionado. Por ello, es fundamental comprobar si la cantidad anunciada es bruta o neta.

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Además, conviene analizar si la cuenta contratada incluye comisiones de mantenimiento, administración o transferencias, ya que estos costes pueden reducir el beneficio del incentivo. En este sentido, los expertos coinciden en que las cuentas nómina sin comisiones son la opción más recomendable. “La clave para encontrar el mejor banco está en comparar las ofertas”, concluye Gallardo.