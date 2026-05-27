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Israel confirmó la muerte de Mohammed Odeh, el nuevo líder militar del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó que el comandante murió en un ataque ejecutado del martes. El dirigente había sido designado la semana pasada como jefe de las Brigadas Ezzedine Al-Qassam tras la muerte de su antecesor, Ezzedine Al-Haddad, abatido por fuerzas israelíes el 15 de mayo

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El ministro de Defensa de Israel confirmó la muerte de Mohammed Odeh, el nuevo líder militar de Hamas en Gaza (FDI vía X)
El ministro de Defensa de Israel confirmó la muerte de Mohammed Odeh, el nuevo líder militar de Hamas en Gaza (FDI vía X)

El Ejército israelí y el ministro de Defensa, Israel Katz, confirmaron este miércoles en un comunicado publicado en X la muerte de Mohammed Odeh, nuevo comandante del ala militar de Hamas en Gaza, tras un ataque israelí en la ciudad. Katz afirmó además que Israel avanzará en sus objetivos de expulsar a Hamas del poder e impulsar un plan de “migración voluntaria” desde la Franja.

“El cuarto comandante del ala militar de la organización terrorista Hamás en Gaza fue eliminado ayer y enviado a reunirse con sus socios en las profundidades del infierno”, escribió Katz en una publicación en X.

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Mohammed Odeh había sido designado la semana pasada como jefe de las Brigadas Ezzedine Al-Qassam, brazo armado de Hamas, después de la muerte de su antecesor, Ezzedine Al-Haddad, abatido por Israel el 15 de mayo en Gaza.

Según informes procedentes de Gaza vinculados a Hamas, Odeh murió junto con su esposa y sus hijos.

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Katz elogió a las Fuerzas de Defensa de Israel y al Shin Bet por lo que definió como una “ejecución brillante” y reiteró los objetivos israelíes contra Hamas. “Nos comprometimos a eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre y así se hará: todos son merecedores de la muerte en cualquier lugar”, afirmó el ministro israelí.

Según informes procedentes de Gaza vinculados a Hamas, Odeh murió junto con su esposa y sus hijos (REUTERS)
Según informes procedentes de Gaza vinculados a Hamas, Odeh murió junto con su esposa y sus hijos (REUTERS)

También sostuvo: “Nos comprometimos a que Hamás no controle civil ni militarmente en Gaza y así será, y también el plan de emigración voluntaria de Gaza se implementará: todo en el momento y de la manera correcta”.

Horas antes de la confirmación de Katz, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa habían informado sobre un ataque contra Odeh, aunque sin precisar entonces el resultado de la operación.

“Hemos llevado a cabo un ataque en Gaza contra Mohammed Odeh, el nuevo comandante del ala militar de la organización terrorista Hamas y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre”, señalaron Netanyahu y Katz en un comunicado difundido por el gobierno israelí.

El comunicado indicó que Odeh se desempeñó como jefe de inteligencia de Hamas durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y lo responsabilizó por “el asesinato, secuestro y lesiones de numerosos civiles israelíes y soldados”. “Llegaremos a todos”, escribió Netanyahu en Telegram, según Reuters.

El ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023 dejó 1.221 muertos en territorio israelí, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

“Hemos llevado a cabo un ataque en Gaza contra Mohammed Odeh, el nuevo comandante del ala militar de la organización terrorista Hamas y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre”, señalaron Netanyahu y Katz en un comunicado difundido por el gobierno israelí (EP)
“Hemos llevado a cabo un ataque en Gaza contra Mohammed Odeh, el nuevo comandante del ala militar de la organización terrorista Hamas y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre”, señalaron Netanyahu y Katz en un comunicado difundido por el gobierno israelí (EP)

Desde entonces, Israel ejecutó una campaña militar en Gaza y operaciones contra dirigentes políticos y militares de Hamas en el enclave y en otros países de la región.

Entre los dirigentes muertos en ataques israelíes figuran el ex jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh; Yahya Sinwar, considerado uno de los principales organizadores del ataque del 7 de octubre; y Mohammed Deif, histórico comandante del brazo armado del grupo.

Las operaciones israelíes también alcanzaron a integrantes de Hamas en Líbano y a comandantes de Hezbollah respaldados por Irán, incluido el ex líder del grupo, Hassan Nasrallah.

Fuentes médicas en Gaza informaron a EFE que las tropas israelíes lanzaron tres misiles contra un edificio residencial del barrio de Rimal, en el oeste de la ciudad de Gaza. Según esas fuentes, una mujer murió y siete personas resultaron heridas, entre ellas dos niñas, trasladadas al hospital Shifa.

La agencia de defensa civil de Gaza, administrada por Hamas, también confirmó la muerte de una mujer en el mismo barrio. Posteriormente, un helicóptero israelí atacó un vehículo en la zona, mientras helicópteros, drones de vigilancia y aeronaves de combate sobrevolaban la ciudad, según constató EFE.

El Ejército israelí no respondió a las consultas de EFE sobre si los ataques tenían como objetivo específico a Odeh.

(Con información de agencias)

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