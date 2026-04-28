Como hacer la tarta Saint Honoré: la receta de un pastel hecho con profiteroles que es típico de Francia

La gastronomía española es de lo más completa y deliciosa, pero esto no impide que, en ocasiones, merezca la pena echar la vista hacia otros países, como Francia. Y es que el país galo también tiene recetas de lo más exquisitas, sobre todo, de repostería. Ejemplo de ello es la tarta Saint Honoré, un pastel que tiene a los profiteroles como los grandes protagonistas. Este postre es un éxito asegurado por los ingredientes que lo componen y porque puede prepararse de forma fácil en casa.
Crujiente, cremosa y espectacular. Así es la tarta Saint Honoré, un clásico de la repostería francesa que conquista con su combinación de texturas y su elegante presentación. Cada bocado mezcla el dulzor de la nata, el delicado sabor de la crema pastelera y el irresistible toque caramelizado.
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Esta tarta recibe su nombre en honor a Honorato de Amiens, patrón de los panaderos y pasteleros en Francia. Tradicionalmente, se disfruta como postre festivo y brilla en las vitrinas de las mejores pastelerías. Su base de hojaldre y profiteroles rellenos convierten la Saint Honoré en una opción perfecta para celebraciones y ocasiones especiales.
Receta de tarta Saint Honoré
La tarta Saint Honoré es un postre compuesto por una base de hojaldre, coronada con profiteroles rellenos de crema pastelera y nata, y decorada con caramelo crujiente. La técnica principal es la elaboración de la pasta choux y el montaje con crema y caramelo, que exige precisión y mimo para lograr su espectacular aspecto y sabor.
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Tiempo de preparación
El tiempo total de preparación es de 2 horas, que se distribuyen de la siguiente forma:
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- Preparación: 1 hora y 15 minutos
- Cocción: 45 minutos
Ingredientes
- 1 lámina de hojaldre
- 80 ml de agua
- 40 g de mantequilla
- 50 g de harina
- 2 huevos (para la pasta choux)
- 500 ml de leche entera
- 4 yemas de huevo (para la crema pastelera)
- 120 g de azúcar
- 40 g de maicena
- 1 vaina de vainilla
- 250 ml de nata líquida para montar (mínimo 35 % MG)
- 50 g de azúcar glas (para la nata)
- 100 g de azúcar (para el caramelo)
- 1 pizca de sal
Cómo hacer tarta Saint Honoré, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 ºC. Extiende la lámina de hojaldre sobre una bandeja y pincha la superficie con un tenedor.
- Hornea el hojaldre durante 15 minutos, hasta que esté dorado y crujiente. Deja enfriar.
- Prepara la pasta choux: pon el agua, la mantequilla y la sal en un cazo. Cuando hierva, añade la harina de golpe y remueve hasta formar una masa que se despegue de las paredes.
- Retira del fuego y añade los huevos uno a uno, mezclando bien tras cada adición.
- Forma los profiteroles con una manga pastelera y colócalos sobre papel vegetal. Hornea 20 minutos, hasta que estén dorados. Deja enfriar.
- Haz la crema pastelera: calienta la leche con la vainilla. Bate las yemas con el azúcar y la maicena. Vierte la leche caliente sobre la mezcla de yemas, remueve y vuelve al fuego hasta que espese. Reserva y deja enfriar.
- Rellena los profiteroles con crema pastelera usando una manga pastelera.
- Monta la nata con el azúcar glas hasta que esté firme.
- Coloca los profiteroles en el borde de la base de hojaldre, fijándolos con caramelo líquido.
- Rellena el centro con más crema pastelera y nata montada. Decora la superficie con rosetones de nata y caramelo.
- Deja enfriar en la nevera al menos 1 hora antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 8 a 10 porciones.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 380 kcal aprox.
- Grasas: 21 g
- Hidratos de carbono: 39 g
- Proteínas: 7 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se puede conservar en la nevera hasta 2 días, bien tapada para evitar que el hojaldre pierda su textura. No es recomendable congelarla.
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