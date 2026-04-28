España

Como hacer la tarta Saint Honoré: la receta de un pastel hecho con profiteroles que es típico de Francia

La base de hojaldre, acompañada de la cema pastelera y el relleno lo convierten en un postre ideal para preparar en casa con ingredientes deliciosos y sorprender a los invitados

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La gastronomía española es de lo más completa y deliciosa, pero esto no impide que, en ocasiones, merezca la pena echar la vista hacia otros países, como Francia. Y es que el país galo también tiene recetas de lo más exquisitas, sobre todo, de repostería. Ejemplo de ello es la tarta Saint Honoré, un pastel que tiene a los profiteroles como los grandes protagonistas. Este postre es un éxito asegurado por los ingredientes que lo componen y porque puede prepararse de forma fácil en casa.

Crujiente, cremosa y espectacular. Así es la tarta Saint Honoré, un clásico de la repostería francesa que conquista con su combinación de texturas y su elegante presentación. Cada bocado mezcla el dulzor de la nata, el delicado sabor de la crema pastelera y el irresistible toque caramelizado.

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Esta tarta recibe su nombre en honor a Honorato de Amiens, patrón de los panaderos y pasteleros en Francia. Tradicionalmente, se disfruta como postre festivo y brilla en las vitrinas de las mejores pastelerías. Su base de hojaldre y profiteroles rellenos convierten la Saint Honoré en una opción perfecta para celebraciones y ocasiones especiales.

Receta de tarta Saint Honoré

Tarta Saint Honoré redonda con base de hojaldre, coronada con profiteroles glaseados, crema batida, hilos de azúcar dorados y media fresa roja.
Tarta Saint Honoré. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta Saint Honoré es un postre compuesto por una base de hojaldre, coronada con profiteroles rellenos de crema pastelera y nata, y decorada con caramelo crujiente. La técnica principal es la elaboración de la pasta choux y el montaje con crema y caramelo, que exige precisión y mimo para lograr su espectacular aspecto y sabor.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 2 horas, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación: 1 hora y 15 minutos
  • Cocción: 45 minutos

Ingredientes

  • 1 lámina de hojaldre
  • 80 ml de agua
  • 40 g de mantequilla
  • 50 g de harina
  • 2 huevos (para la pasta choux)
  • 500 ml de leche entera
  • 4 yemas de huevo (para la crema pastelera)
  • 120 g de azúcar
  • 40 g de maicena
  • 1 vaina de vainilla
  • 250 ml de nata líquida para montar (mínimo 35 % MG)
  • 50 g de azúcar glas (para la nata)
  • 100 g de azúcar (para el caramelo)
  • 1 pizca de sal

Cómo hacer tarta Saint Honoré, paso a paso

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los profiteroles​ son una receta tradicional francesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Precalienta el horno a 200 ºC. Extiende la lámina de hojaldre sobre una bandeja y pincha la superficie con un tenedor.
  2. Hornea el hojaldre durante 15 minutos, hasta que esté dorado y crujiente. Deja enfriar.
  3. Prepara la pasta choux: pon el agua, la mantequilla y la sal en un cazo. Cuando hierva, añade la harina de golpe y remueve hasta formar una masa que se despegue de las paredes.
  4. Retira del fuego y añade los huevos uno a uno, mezclando bien tras cada adición.
  5. Forma los profiteroles con una manga pastelera y colócalos sobre papel vegetal. Hornea 20 minutos, hasta que estén dorados. Deja enfriar.
  6. Haz la crema pastelera: calienta la leche con la vainilla. Bate las yemas con el azúcar y la maicena. Vierte la leche caliente sobre la mezcla de yemas, remueve y vuelve al fuego hasta que espese. Reserva y deja enfriar.
  7. Rellena los profiteroles con crema pastelera usando una manga pastelera.
  8. Monta la nata con el azúcar glas hasta que esté firme.
  9. Coloca los profiteroles en el borde de la base de hojaldre, fijándolos con caramelo líquido.
  10. Rellena el centro con más crema pastelera y nata montada. Decora la superficie con rosetones de nata y caramelo.
  11. Deja enfriar en la nevera al menos 1 hora antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 8 a 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 380 kcal aprox.
  • Grasas: 21 g
  • Hidratos de carbono: 39 g
  • Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en la nevera hasta 2 días, bien tapada para evitar que el hojaldre pierda su textura. No es recomendable congelarla.

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