El postre de café con solo cuatro ingredientes que puedes preparar en menos de 15 minutos

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Con la llegada del calor y las altas temperaturas, los dulces frescos empiezan a convertirse en un imprescindible en las cartas de los restaurantes, en las pastelerías y en los hogares. El postre cremoso de café es una opción ideal para quienes quieran poner el broche de oro a una comida o cena. Y es que con solo cuatro ingredientes y en menos de 15 minutos es posible obtener una crema dulce, suave y con aroma. Su textura sedosa y su sabor equilibrado entre el dulzor y el toque amargo hacen que cada cucharada sea puro placer.

Este postre tiene raíces caseras y es un clásico improvisado en muchas cocinas de España, especialmente en reuniones familiares. El cacao en polvo, aunque es opcional, realza la experiencia para los más chocolateros. Marida a la perfección con un café solo o un licor dulce.

Receta de postre cremoso de café

Postre cremoso de café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El postre cremoso de café se prepara mezclando leche, azúcar, maicena y café soluble, cocinando todo a fuego medio hasta que espese. La clave está en conseguir una textura cremosa similar a unas natillas, pero con el carácter y color del café. El cacao en polvo puede espolvorearse al final para darle un toque extra.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 15 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación: 5 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

500 ml de leche entera

80 g de azúcar

2 cucharadas soperas de maicena (aprox. 20 g)

2 cucharaditas de café soluble (o 1 taza de café muy fuerte)

Cacao en polvo para espolvorear (opcional)

Cómo hacer postre cremoso de café, paso a paso

Café tostado sin moler (Freepik)

Disolver la maicena en 100 ml de leche fría hasta que no queden grumos. Calentar en un cazo el resto de la leche junto con el azúcar y el café soluble. Remover hasta que el café y el azúcar estén completamente disueltos. Cuando la mezcla esté caliente (sin hervir), añadir la maicena disuelta sin dejar de remover. Cocinar a fuego medio-bajo, removiendo constantemente con varillas hasta que la crema espese y tenga textura sedosa. Retirar del fuego y verter en vasitos o cuencos individuales. Dejar templar y meter en la nevera al menos 2 horas antes de servir. Justo antes de servir, espolvorear cacao en polvo por encima si se desea un toque especial.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 170 kcal aprox.

Hidratos de carbono: 27 g

Proteínas: 5 g

Grasas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva perfectamente en la nevera durante 3 días, cubierto con film para evitar que forme costra.