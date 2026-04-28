Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

Un grupo de personas durante una manifestación organizada por el grupo ultra Núcleo Nacional en contra de la regulación masiva de migrantes, a 7 de febrero de 2026. (Mateo Lanzuela / Europa Press)

Los jóvenes viran su ideología, su forma de pensar y de preocuparse por el entono que les rodea. Más de dos tercios de los jóvenes en España han expresado insatisfacción con el funcionamiento de la democracia y la mitad considera que, en ocasiones, es necesaria una actitud más autoritaria para preservar la paz social, incluso si ello implica limitar ciertas libertades, según se desprende del último informe elaborado por la Fundación SM.

El estudio ‘Jóvenes Españoles 2026’, realizado a partir de encuestas a más de 5.000 personas de entre 15 y 29 años, revela que para los jóvenes la salud, la familia y el bienestar económico constituyen las principales prioridades. En concreto, un 75 % otorga máxima importancia a la salud, un 71,8 % a la familia, un 59,7 % a ganar dinero, y un 56,2 % al tiempo libre y el ocio. Esta tendencia indica que actualmente los valores individuales predominan sobre los ideales sociales o políticos, según datos del estudio.

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Las estadísticas muestran un notable descenso de los ideales vinculados al compromiso medioambiental, la igualdad social y la igualdad de género, cuestiones que han dejado de ocupar un papel central en las inquietudes juveniles hasta perder presencia en favor del objetivo de mejorar la situación económica personal. El investigador Juan González-Anleo puntualiza que “aumenta el ganar dinero como algo más relevante y obsesivo, mientras se abandonan ideales de igualdad social y de género, y sobre medio ambiente”.

Qué dice el informe sobre la percepción política y la confianza en la democracia entre los jóvenes

El reciente análisis constata que esta inclinación hacia lo individual viene acompañada de una reducción paralela en la valoración del trabajo y la educación como valores determinantes. Además, la percepción sobre la inmigración ha experimentado cambios significativos: si en 2005 el 78 % de los jóvenes pensaba que los inmigrantes “quitan el trabajo”, este porcentaje ha descendido al 43 % en 2025. No obstante, cerca de la mitad sigue considerando que el colectivo migrante resulta necesario a nivel económico.

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Según recoge la Fundación SM en su estudio, la desconfianza en la política se ha incrementado notablemente; casi siete de cada diez expresa poca o ninguna satisfacción con la democracia. El apoyo al sistema democrático, que superaba el 80 % en 2019 (de acuerdo con datos del CIS), ahora ronda el 60 %. Paralelamente, florece la simpatía hacia medidas autoritarias: en torno a la mitad aboga por “más mano dura”, aunque se traduzca en un sacrificio de las libertades con el objetivo de mantener la paz social. El informe precisa que esta posición es aún más pronunciada entre quienes se sitúan en los extremos de la derecha ideológica.

Retroceso en igualdad y auge del individualismo

El informe resalta un retroceso en la percepción de la igualdad y en el apoyo al feminismo. El 66 % considera que algunas mujeres buscan privilegios en nombre de la igualdad, el 60 % opina que se sirven de su atractivo para influir en los hombres y el 54 % cree que suelen exagerar el machismo en comentarios inocentes. Además, cuatro de cada diez justifica conductas de control de la pareja, sostiene que el hombre debe ser el principal sustento económico y que la mujer necesita protección masculina.

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La familia sigue constituyendo el principal soporte emocional y económico para la juventud, lo que se vincula con las dificultades de emancipación. Las amistades, igualmente, permanecen como un pilar afectivo. En palabras de la coordinadora del informe, Ariadna Pérez, “es una juventud que se apoya mucho en su círculo cercano para llevar a cabo su proyecto de vida”.

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El apartado de espiritualidad y valores personales también presenta cambios. El 38,4 % de los encuestados concede “bastante o mucha importancia” a la religión en su vida. El porcentaje de jóvenes que se identifican como católicos —practicantes o no— sube del 31,6 % en 2020 al 45 % en 2025, lo que contrasta con el descenso de las posiciones agnósticas y no creyentes. Además, las identidades religiosas se vuelven flexibles y combinan creencias de distintas tradiciones: entre los católicos practicantes, el 60 % dice creer en el karma, casi la mitad en la reencarnación, el 44 % en las artes mágicas, el 40 % en las energías curativas y el 37 % en la predicción del futuro.

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En el ámbito de la felicidad y las expectativas vitales, los datos avalan la tesis de que los jóvenes priorizan el bienestar material. Según el informe, tener un buen trabajo (20,24 %), disponer de vivienda propia (14,3 %) y acumular mucho dinero (14,13 %) son los tres factores clave para considerarse felices, muy por delante de divertirse (10,45 %) o ayudar a los demás (3,24 %).