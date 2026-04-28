España

Álvaro Morata se queda con las dos empresas que compartía con Alice Campello, con activos de más de 16 millones de euros, al cesarla de ambas tras su ruptura

Hace unas semanas, el futbolista cesó a su expareja de Tamora 2011 SL y ha culminado su ruptura empresarial al quedarse también con Tamora Housing Investments SL

Guardar
Álvaro Morata y Alice Campello, en imagen de archivo (Europa Press)
Álvaro Morata y Alice Campello, en imagen de archivo (Europa Press)

El reciente cese de Alice Campello como administradora solidaria de Tamora Housing Investments SL supone un nuevo paso en la redefinición del patrimonio empresarial de Álvaro Morata tras su separación, semanas después de cesarla también de su empresa principal. El futbolista ha pasado a ser el único administrador de la sociedad, eliminando así la fórmula de gestión conjunta que ambos mantenían en esta compañía, según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Este mes, Alice Campello ha quedado fuera del órgano de administración tanto de Tamora Housing Investments SL como de Tamora 2011 SL, la principal patrimonial de Morata en España, propietaria a su vez de la primera. El cese de Campello en Tamora 2011 SL se formalizó el pasado 15 de abril, fecha en que la empresaria italiana dejó de ocupar un puesto al que había accedido en 2023 en sustitución del padre de Álvaro Morata.

PUBLICIDAD

En ese ejercicio, Tamora 2011 SL reportó activos por valor de 13,9 millones de euros, un patrimonio neto de 10,7 millones y beneficios anuales de 2,59 millones. Hasta la reciente modificación, la administración de Tamora Housing Investments SL todavía estaba compartida entre Morata y Campello, bajo la modalidad de administradores solidarios.

Álvaro Morata y Alice Campello, en imagen de archivo (Europa Press)
Álvaro Morata y Alice Campello, en imagen de archivo (Europa Press)

Alice Campello sale de las empresas de Morata

Tras el último acuerdo publicado por el BORME, ambos han dejado de ostentar dicha condición, y Morata figura ahora como administrador único. Este movimiento otorga al delantero el control exclusivo sobre otra pieza clave de su estructura patrimonial, dentro de una estrategia que ha ido delimitando los intereses societarios entre ambos tras su ruptura sentimental.

PUBLICIDAD

Tamora Housing Investments SL cerró 2024 con 3,67 millones de euros en activos, principalmente en inversiones inmobiliarias, un patrimonio neto de 3,61 millones y una deuda residual de 56.848 euros. La sociedad generó una facturación de 152.771 euros y un beneficio de 20.177 euros, cifra inferior a los 65.205 euros obtenidos el año anterior.

El reajuste en la gestión de estas sociedades coincide con el proceso de separación de la pareja y refuerza la tendencia iniciada por Morata de desvincular progresivamente a Alice Campello de la toma de decisiones en las empresas patrimoniales asociadas a su entorno económico.

El Ayuntamiento de Pozuelo multa con 22.000 euros a Álvaro Morata y a Alice Campello por talar árboles sin permiso en su lujosa mansión de La Finca.

La situación de Alice Campello

Sin embargo, la empresaria italiana mantiene una proyección autónoma en el ámbito mercantil. Alice Campello dirige su propia matriz, Alice Campello Holding SL, que en 2024 alcanzó activos por 687.396 euros, patrimonio neto de 386.747 euros y beneficios de 39.172 euros, con ingresos anuales de 803.014 euros.

Sus inversiones directas en el grupo suman 262.188 euros y sus activos financieros ascienden a 166.060 euros. Además, su firma cosmética Masqmai logró aproximadamente cinco millones en ventas en España durante 2024, y ese mismo año Campello vendió la mayor parte de Akala Studio, su empresa de moda, a un inversor externo para potenciar su expansión.

Álvaro Morata y Alice Campello viven ahora una etapa vital muy diferente al contexto familiar que habían construido junto a sus cuatro hijos: Leonardo, Alessandro, Edoardo y Bella. Poco a poco, están reorganizando sus vidas más allá de lo personal para poder pasar página tras su mediática separación.

Temas Relacionados

Álvaro MorataAlice CampelloGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 29 de abril: Salva toma una decisión importante en su relación con Mabel

La serie diaria de Antena 3 retoma la normalidad tras la muerte de Pelayo y el affair de Pablo

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 29 de abril: Salva toma una decisión importante en su relación con Mabel

José Andrés, chef español: “Para un pollo muy jugoso lo dejo marinando toda la noche con vino tinto, un poquito de ajo, apio, zanahoria, cebolla y chalota”

El cocinero asturiano compartió su receta de pollo al vino tinto en uno de sus programas emitidos en RTVE

José Andrés, chef español: “Para un pollo muy jugoso lo dejo marinando toda la noche con vino tinto, un poquito de ajo, apio, zanahoria, cebolla y chalota”

Este es el método más efectivo para fortalecer tu cuerpo a partir de los 40 años

Un doctor asegura que esta rutina es una de las mejores formas de cuidar tu salud física

Este es el método más efectivo para fortalecer tu cuerpo a partir de los 40 años

El secreto inmunológico de las personas que llegan a los 100 años, según un estudio

En personas con edades avanzadas se reduce el riesgo de padecer cáncer

El secreto inmunológico de las personas que llegan a los 100 años, según un estudio

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

El mensaje irónico del PSE-EE sobre el optimismo de Aitor Esteban en torno al nuevo Estatuto eleva la tensión entre socios

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

ECONOMÍA

El municipio de Camargo (Cantabria) ahorrará un millón de euros en los próximos diez años al instalar placas solares en sus edificios públicos

El municipio de Camargo (Cantabria) ahorrará un millón de euros en los próximos diez años al instalar placas solares en sus edificios públicos

Así es la nueva ley de prevención laboral por la que las empresas tendrán que evaluar la salud mental: “Es un cambio radical”

El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento este año en el 2,2% pese a la guerra en Oriente Medio pero avisa: los precios seguirán subiendo

Un albañil sufre un accidente laboral en su primer día de trabajo sin estar dado de alta en la Seguridad Social, pide indemnización y le despiden: la Justicia absuelve a la empresa

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

DEPORTES

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda