Álvaro Morata se queda con las dos empresas que compartía con Alice Campello, con activos de más de 16 millones de euros, al cesarla de ambas tras su ruptura

Álvaro Morata y Alice Campello, en imagen de archivo (Europa Press)

El reciente cese de Alice Campello como administradora solidaria de Tamora Housing Investments SL supone un nuevo paso en la redefinición del patrimonio empresarial de Álvaro Morata tras su separación, semanas después de cesarla también de su empresa principal. El futbolista ha pasado a ser el único administrador de la sociedad, eliminando así la fórmula de gestión conjunta que ambos mantenían en esta compañía, según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Este mes, Alice Campello ha quedado fuera del órgano de administración tanto de Tamora Housing Investments SL como de Tamora 2011 SL, la principal patrimonial de Morata en España, propietaria a su vez de la primera. El cese de Campello en Tamora 2011 SL se formalizó el pasado 15 de abril, fecha en que la empresaria italiana dejó de ocupar un puesto al que había accedido en 2023 en sustitución del padre de Álvaro Morata.

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En ese ejercicio, Tamora 2011 SL reportó activos por valor de 13,9 millones de euros, un patrimonio neto de 10,7 millones y beneficios anuales de 2,59 millones. Hasta la reciente modificación, la administración de Tamora Housing Investments SL todavía estaba compartida entre Morata y Campello, bajo la modalidad de administradores solidarios.

Álvaro Morata y Alice Campello, en imagen de archivo (Europa Press)

Alice Campello sale de las empresas de Morata

Tras el último acuerdo publicado por el BORME, ambos han dejado de ostentar dicha condición, y Morata figura ahora como administrador único. Este movimiento otorga al delantero el control exclusivo sobre otra pieza clave de su estructura patrimonial, dentro de una estrategia que ha ido delimitando los intereses societarios entre ambos tras su ruptura sentimental.

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Tamora Housing Investments SL cerró 2024 con 3,67 millones de euros en activos, principalmente en inversiones inmobiliarias, un patrimonio neto de 3,61 millones y una deuda residual de 56.848 euros. La sociedad generó una facturación de 152.771 euros y un beneficio de 20.177 euros, cifra inferior a los 65.205 euros obtenidos el año anterior.

El reajuste en la gestión de estas sociedades coincide con el proceso de separación de la pareja y refuerza la tendencia iniciada por Morata de desvincular progresivamente a Alice Campello de la toma de decisiones en las empresas patrimoniales asociadas a su entorno económico.

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La situación de Alice Campello

Sin embargo, la empresaria italiana mantiene una proyección autónoma en el ámbito mercantil. Alice Campello dirige su propia matriz, Alice Campello Holding SL, que en 2024 alcanzó activos por 687.396 euros, patrimonio neto de 386.747 euros y beneficios de 39.172 euros, con ingresos anuales de 803.014 euros.

Sus inversiones directas en el grupo suman 262.188 euros y sus activos financieros ascienden a 166.060 euros. Además, su firma cosmética Masqmai logró aproximadamente cinco millones en ventas en España durante 2024, y ese mismo año Campello vendió la mayor parte de Akala Studio, su empresa de moda, a un inversor externo para potenciar su expansión.

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Álvaro Morata y Alice Campello viven ahora una etapa vital muy diferente al contexto familiar que habían construido junto a sus cuatro hijos: Leonardo, Alessandro, Edoardo y Bella. Poco a poco, están reorganizando sus vidas más allá de lo personal para poder pasar página tras su mediática separación.