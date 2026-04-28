España

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

El desempleo aumenta en 231.500 personas hasta 2,7 millones de parados, aunque en el conjunto del último año se suman 527.600 ocupados, según el INE

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Un camarero en un bar de Cádiz capital (Joaquín Corchero / Europa Press)
Un camarero en un bar de Cádiz capital (Joaquín Corchero / Europa Press)

El número de ocupados en España cayó en 170.300 personas en el primer trimestre del año, hasta situarse en 22.293.000 trabajadores, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese a este descenso trimestral, el empleo registra un aumento de 527.600 personas en los últimos doce meses.

El paro, por otro lado, subió en 231.500 personas hasta colocar la tasa de desempleo en el 10,83%, con 2.708.600 parados. Estas cifras reflejan un aumento del 9,3% en el número de parados en el que ha sido el peor primer trimestre desde 2013 en este sentido, mientras que el total de ocupados cayó un 0,7% respecto al trimestre anterior, la caída más pronunciada desde la pandemia.

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El cierre de la campaña navideña y la pérdida de 228.400 empleos en el sector servicios empujaron a la baja la estadística entre enero y marzo, pese a que la industria, la construcción y la agricultura incrementaron sus tasas de ocupación. La cifra de parados, por su parte, registró aumentos de 162.100 en el sector servicios, 13.000 en industria y 9.500 en agricultura, según la Encuesta de Población Activa del INE.

(Noticia en ampliación)

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