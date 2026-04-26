El vestido de gitana más surrealista de la Feria de Abril: Gloria Camila se enfunda un cojín y un nórdico de Ikea

Gloria Camila Ortega (IMAGEN DE ARCHIVO).

En un entorno donde la tradición marca el ritmo y cada detalle parece responder a un código establecido, Gloria Camila volvió a demostrar que la Feria de Abril también puede ser un espacio para la experimentación. Su última aparición en El Real no solo ha captado la atención por su estética, sino por el concepto que hay detrás: una reinterpretación de la moda flamenca desde la sostenibilidad y la creatividad más inesperada.

Lejos de optar por un diseño clásico, la hija de Rocío Jurado ha apostado por una propuesta que rompe con lo convencional. Si en su primer look de la semana ya había emocionado al incorporar tejidos vinculados al legado de su madre, en esta ocasión ha dado un giro radical con un estilismo concebido a partir de materiales domésticos. Una idea que, en otras circunstancias, podría parecer anecdótica, pero que aquí adquiere una dimensión completamente distinta.

El conjunto ha sido desarrollado por jóvenes creadoras de la Escuela Superior de Moda de Sevilla, que han llevado a la práctica un ejercicio de reciclaje creativo —o upcycling— en uno de los contextos más exigentes del vestir español. La clave del proyecto reside precisamente en ese contraste: trasladar objetos cotidianos de Ikea, pensados para el hogar, a un terreno tan simbólico como el traje de flamenca.

Gloria Camila en un video subido a redes sociales (INSTAGRAM).

Uno de los elementos más llamativos es la chaquetilla, una pieza que reinterpreta la clásica torerita desde una óptica completamente nueva. Su origen sorprende: está confeccionada a partir de un cojín estampado, transformado mediante patronaje en una prenda estructurada, de mangas tres cuartos y cuello ligeramente elevado. El tejido, con motivos florales en tonos suaves sobre fondo gris azulado, aporta un aire delicado que contrasta con su procedencia original. Los pequeños detalles, como los borlones en la parte frontal, refuerzan ese diálogo entre lo decorativo y lo funcional.

El vestido, eje central del estilismo, sigue esa misma línea conceptual. Elaborado a partir de una funda nórdica, mantiene la silueta tradicional de la moda flamenca: cuerpo ajustado, caída definida hasta la cadera y apertura en volantes desde la rodilla. Sin mangas y con una estructura limpia, el diseño consigue equilibrar fidelidad a la tradición y espíritu innovador. El tono, en continuidad con la chaquetilla, unifica el conjunto sin restarle protagonismo a la textura y al movimiento.

Menos visible, pero igual de importante, es el trabajo realizado en las enaguas. En este caso, se han utilizado estores plisados para generar el volumen interno que da forma al vestido. Se trata de una de las partes más complejas del proceso, ya que implica adaptar materiales rígidos —pensados para otra función— a una estructura flexible que permita el movimiento característico del traje de flamenca.

Gloria Camila en un video subido a redes sociales (INSTAGRAM).

Una artista emergente

Detrás de esta propuesta hay también una historia personal. Las diseñadoras, vinculadas a la firma emergente De Paula, han construido su proyecto creativo a partir de un aprendizaje cercano y familiar. Su interés por la costura nació en casa, observando el trabajo de su padre con la máquina de coser, una influencia que hoy se refleja incluso en el nombre de la marca, tomado de su segundo apellido. Ese origen humilde y autodidacta se traduce ahora en una mirada fresca sobre la moda.

El salto desde ese entorno doméstico hasta un escaparate como la Feria no ha sido casual. El diseño forma parte de un reto vinculado a la sostenibilidad que proponía trabajar exclusivamente con materiales de uso cotidiano: cortinas, tejidos sintéticos, ropa de cama o accesorios del hogar. Elementos que, por su composición, plantean dificultades técnicas añadidas, pero que en este caso han sido resueltas con notable ingenio.

Gloria Camila, que cuenta con formación en moda, ha sido clave en la proyección del diseño. “Yo que he estudiado moda os apoyo y os valoro muchísimo”, expresó al presentar el conjunto, dejando claro su respaldo a las jóvenes creadoras. Su elección de estilismo ha sido deliberadamente sobria: cabello recogido, maquillaje discreto y una flor en tonos coordinados, permitiendo que el traje acapare toda la atención.