Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El tenista italiano Jannik Sinner durante el partido ante Cameron Norrie (REUTERS/Isabel Infantes)

Sinner no falla. Hizo lo necesario para llevarse el duelo. Derechas certeras y un potente saque fueron todo lo que necesitó el italiano para doblegar al tenista inglés Cameron Norrie. El transalpino arrasó con tenis al inglés a pesar de la aparente molestia en su pierna que le llevó incluso a cojear durante el duelo. Nada podía detenerle. Tenía claro cuál era su objetivo y estaba dispuesto a hacer lo necesario para alcanzarlo. Con dos roturas selló el primer set para encaminar el partido. En el segundo, volvió a romper a su rival pero éste le devolvió el golpe. Cerca estuvieron de decidir la manga en el tie-break, pero Sinner metió una marcha más para romper a su rival y sellar el duelo con su servicio. Jannik ya está en cuartos de final del Mutua Madrid Open, donde podría cruzarse con Rafa Jódar si el español gana su partido ante Kopriva.

El italiano y el inglés aterrizaban en la pista central para estrenar la tierra madrileña durante la jornada del martes. Fue el primer partido del día en la Manolo Santana, con el líider de ranking acaparando la atención de los madrugadores aficionados que acudieron a la Caja Mágica. Tras un estreno cuestionable ante Benjamin Bonzi, donde se vio obligado a levantar un partido que comenzó en contra desde el primer set; brilló para aplastar a Elmer Moller con un 2-0 digno del número uno del mundo y aterrizar en octavos de final, donde le esperaba Norrie.

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El primer juego pasó sin que Jannik tuviera opciones de réplica. El potente saque de Norrie le permitió firmar su servicio con varios aces. Tampoco hubo dudas con el primer saque del italiano, que no tardó en cerrarlo para después registrar la primera rotura del partido devolviendo una dejada imposible que le mandó su rival. Consiguió certificar la ventaja con su saque y amplió a un más la distancia entre ambos con una nueva rotura. Con la primera manga encaminada, tan solo necesitaba sellar sus servicios para poner la primera piedra. Y lo hizo.

El tenista italiano Jannik Sinner tras ganar a Cameron Norrie (REUTERS/Isabel Infantes)

Con el duelo encaminado para el italiano, tan solo necesitaba repetir la gesta para sellar el duelo. La rotura se hizo esperar, pero llegó. Fue durante el tercer servicio de Norrie, donde Sinner consiguió llevar el juego al 40-40 para romper a su rival y encaminar el set. Lo que no se esperaba es que el inglés de devolviera el golpe, llegando incluso a dejarse a cero. Cameron todavía tenía mucho que decir en el partido y lo evidenció con dicha rotura.

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Sinner sella su pase a cuartos

El duelo fue avanzando sin que ninguno de los dos fuera capaz de volver a romper a su rival. Con 5-5 en el marcador, parecía que sería en el tie-break donde se decidiría la manga. Estaba en juego que el partido pusiera el punto y final en la muerte súbita o se extendiera hasta el tercer set. En ese momento, Sinner metió una marcha más para evitarlo.

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El italiano rompió justo a tiempo a su rival para dejar visto para sentencia el set y sellar el partido con su servicio. Con un apurado 7-5, Jannik firmó la victoria para certificar su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open. Allí podría cruzarse con Rafa Jódar, que durante la tarde de este martes se mide a Kopriva. De momento, el italiano sigue avanzando en la capital española, cada vez más cerca de duelo final.

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