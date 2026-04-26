Cinco recetas saludables para llevar en el táper esta semana: fáciles de hacer y con ingredientes de temporada

Cinco recetas aptas para táper y saludables para llevar a la oficina esta semana

Comer de táper puede considerarse uno de los grandes dramas gastronómicos del siglo XXI. Comida recalentada, en muchas ocasiones descuidada hasta la última hora, con mezclas improvisadas que acaban convirtiendo el momento de la comida en una gran decepción culinaria. Pero no tiene por qué ser así. Este rato puede ser también un pequeño momento de descanso y disfrute, si nos organizamos con tiempo y planeamos cuidadosamente un menú semanal con recetas saludables al mismo tiempo que ‘disfrutables’.

En este artículo, recopilamos cinco recetas a base de ingredientes variados y de temporada, que podemos repartir en táperes para, o bien llevarlos con nosotros allá donde vayamos, ya sea al trabajo o a la universidad, o bien guardarlos en nuestra nevera a modo de batch cooking. Estos platos, que podemos cocinar con unos días de antelación, aguantan con solvencia el recalentado, por lo que nos ayudarán a disfrutar de una comida rica y decente incluso después de una inevitable visita al microondas.

Receta de pasta alfredo con pollo a la plancha

Salsa alfredo para pasta (Freepik)

La salsa Alfredo, procedente de la cocina italoamericana, es un condimento cremoso y lleno de sabor que combina nata líquida, mantequilla y queso parmesano. Hoy la utilizaremos para acompañar un plato de pasta que completamos, además, con una ración de pechuga a la plancha para añadir una dosis de proteína.

Ingredientes

400 g de pasta (fettuccine o tagliatelle)

Agua y sal para cocer

200 ml de crema de leche (nata para cocinar)

50 g de mantequilla

80 g de queso parmesano rallado

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

2 pechugas de pollo

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Preparación

Calentar abundante agua con sal en una olla. Cuando hierva, agregar la pasta y cocer el tiempo indicado en el envase hasta que esté al dente. Escurrir y reservar. En una sartén grande, derretir la mantequilla a fuego bajo. Incorporar la crema de leche o nata y mezclar. Añadir el queso parmesano rallado, mezclar hasta que se funda y la salsa espese. Salpimentar y agregar nuez moscada si se desea. Mantener caliente. Salpimentar las pechugas de pollo por ambos lados. Calentar una sartén o plancha con un poco de aceite de oliva. Cocinar las pechugas a fuego medio-alto hasta dorar cada lado y que estén bien cocidas, entre 5 y 7 minutos por lado según el grosor. Cortar en tiras. Incorporar la pasta escurrida a la sartén con la salsa Alfredo y mezclar para que quede bien cubierta. Servir la pasta en platos y colocar las tiras de pollo por encima.

Receta de ternera a la jardinera

Receta de ternera a la jardinera (Freepik)

En este guiso, la carne de ternera, cortada en trozos, se dora y se cocina lentamente junto a una mezcla de verduras y salsa de tomate. Es una receta tremendamente sencilla, cuya única dificultad reside en tener la paciencia necesaria para que esta carne se vuelva tierna y jugosa.

Ingredientes

1 kilo de carne de ternera en trozos

1 bote de guisantes (aprox. 200 g escurridos)

1 cebolla grande

2 zanahorias medianas

1 lata de tomate triturado

Caldo de carne

Sal

Pimienta

Aceite de oliva virgen extra

Harina (para rebozar la carne)

1 hoja de laurel

Preparación

Seca la carne con papel y salpimienta los trozos. Pásalos por harina y sacude el exceso. Calienta aceite de oliva en una cazuela amplia a fuego medio-alto. Dora la carne por tandas, evitando amontonar. Reserva. En la misma cazuela, añade la cebolla picada y las zanahorias en rodajas. Sofríe hasta que la cebolla esté blanda. Incorpora la carne dorada y la hoja de laurel. Añade el tomate triturado. Remueve y deja que se fría unos minutos para que pierda acidez. Cubre con caldo de carne (o agua con Bovril) hasta casi cubrir los ingredientes. Lleva a ebullición y baja el fuego. Tapa y cocina a fuego lento durante 1 hora y 15 minutos. Remueve de vez en cuando y añade más caldo si es necesario. Cuando la carne esté tierna, agrega los guisantes bien escurridos. Cocina 10 minutos más destapado para que la salsa reduzca. Rectifica de sal y pimienta. Retira la hoja de laurel y sirve caliente.

Receta de guisantes frescos con huevo y jamón

Receta de guisantes frescos con huevo (Flickr)

Este plato se compone de guisantes frescos salteados en sartén junto a jamón o chorizo, cubiertos con huevos cuajados al momento. El resultado es un plato completo, rico y saludable, perfecto para sacarle partido a los guisantes frescos que la primavera trae a nuestro mercado. También podemos replicar esta receta en cualquier otro momento del año con versiones congeladas o en conserva.

Ingredientes

200 g de guisantes frescos

4 huevos

50 g de jamón serrano o chorizo (al gusto)

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Preparación

Calienta el aceite en la sartén y añade los guisantes, el jamón o chorizo picado y rehoga durante 3-4 minutos. Haz 4 huecos en la mezcla y casca los huevos directamente encima. Baja el fuego y tapa la sartén. Vigila el punto de cocción de los huevos para que la yema quede cremosa. Cuando la clara empiece a cuajarse, retira del fuego. Añade sal solo al final para evitar que los huevos se resequen. Sirve de inmediato, acompañado de pan crujiente.

Receta de caballa al horno con pimientos

Caballa al horno con pimientos.‎ (Wikimedia)

Para esta deliciosa y ligera receta, hornearemos piezas enteras o lomos de caballa sobre una cama de pimientos y cebolla, todo rociado con aceite de oliva y un toque de ajo. Es una receta sencilla, donde la técnica principal es el asado en horno, conservando la jugosidad del pescado y aportando dulzor gracias a los pimientos.

Ingredientes

2 caballas grandes, limpias y abiertas en lomos

2 pimientos rojos

1 pimiento verde

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra molida al gusto

Zumo de 1/2 limón

Preparación

Precalienta el horno a 200 ºC. Lava los pimientos y la cebolla. Corta los pimientos en tiras y la cebolla en juliana fina. Pela y lamina los ajos. Coloca una base de cebolla y pimientos en una bandeja de horno. Añade los ajos por encima. Riega con 4 cucharadas de aceite de oliva y mezcla bien. Sazona con sal y pimienta. Hornea las verduras durante 15 minutos. Saca la bandeja y coloca los lomos de caballa (con la piel hacia abajo) sobre los pimientos. Salpimienta y rocía con el resto del aceite y el zumo de limón.Hornea 12-15 minutos más, hasta que la caballa esté jugosa pero hecha. No cocines en exceso para evitar que se seque. Sirve inmediatamente, aprovechando los jugos del asado como salsa.

Receta de pastel de verduras y pollo

Tarta salada de pollo y verduras con base de hojaldre (Adobe Stock)

Esta tarta salada se elabora con masa quebrada, que puede ser casera o comprada, rellena de pechuga de pollo cocida, verduras variadas y una mezcla de huevos y nata que le da una textura suave y cremosa. Se hornea hasta que cuaja y la superficie se corona con una riquísima capa dorada.

Ingredientes

Para la masa quebrada:

1 yema de huevo

200 g de harina

90 g de mantequilla

1 cucharada de aceite de oliva suave

1 vaso pequeño de agua fría

Para el pastel:

Mantequilla para el molde

1 pechuga de pollo cocida

1 pimiento rojo asado

200 g de brócoli o puerros

2 lonchas de bacón o 1 de jamón de York

50 g de queso gruyère rallado

250 ml de nata líquida para cocinar

4 huevos

1 vaso grande de leche fría

Sal

Preparación

Preparar la masa quebrada: En un bol, mezcla la harina con una pizca de sal y la mantequilla en trocitos. Añade la yema y el aceite. Incorpora el agua poco a poco, amasa bien y forma una bola. Deja reposar en la nevera al menos 4 horas. Estirar la masa: Saca la masa, estírala con el rodillo y forra un molde engrasado con mantequilla. Recorta el exceso y pincha el fondo con un tenedor. Prehornear la base: Hornea la base a 180°C durante 10 minutos. Saca, pincela con clara de huevo y hornea 5 minutos más. Preparar el relleno: Cuece la pechuga de pollo y desmenúzala. Rehoga los puerros o el brócoli en mantequilla. Corta el pimiento asado y el bacón en trocitos. Montar el pastel: Dispón el bacón sobre la base. Añade el pollo, los puerros o brócoli y el pimiento. Bate los huevos con sal, añade la nata y la leche. Espolvorea el queso rallado y vierte la mezcla sobre el relleno. Hornear: Lleva al horno a 180°C unos 35-40 minutos, hasta que el pastel esté cuajado y dorado. Vigila que no se queme la superficie. Deja reposar 10 minutos antes de desmoldar y servir.