Receta de tarta de almendras asturiana: un postre crujiente y jugoso con pocos ingredientes y fácil de hacer

Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

Si hay un postre que marca la tradición repostera de Asturias, esa es la tarta de almendras. Crujiente por fuera y, al mismo tiempo, de lo más jugosa por dentro, basta con utilizar pocos ingredientes para obtener un dulce con el que poner el broche de oro a una comida o cena. Y es que su textura y sabor es irresistible, lo que lo convierten en una de las señas de identidad de la tradición gastronómica de esta región del norte de España. A ello se une que se hace en menos de una hora y de forma sencilla.

El irresistible aroma de la almendra tostada y la textura jugosa de esta tarta asturiana conquistan cada mesa en la que aparece. Este postre, de sabor delicado y presencia rústica, es un clásico que evoca celebraciones y tardes de sobremesa en el norte de España.

Más allá de su sabor, la tarta de almendras es símbolo de hospitalidad en Asturias. Se suele acompañar de un vino dulce, café o un licor, y su receta se transmite de generación en generación, guardando la esencia de la repostería tradicional asturiana.

Receta de tarta de almendras asturiana

Tarta de almendras asturiana. (Adobestock)

La tarta de almendras asturiana es un bizcocho denso en el que la almendra molida es protagonista absoluta. Se elabora mezclando huevos, azúcar y almendra, logrando una textura húmeda y un sabor intenso. Su técnica principal consiste en batir bien los huevos y mezclar con almendra molida, sin apenas harina, para lograr su característica jugosidad.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 55 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación: 15 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

250 g de almendra molida (cruda y pelada)

250 g de azúcar

5 huevos

Ralladura de 1 limón

1 cucharadita de canela en polvo (opcional)

Mantequilla para el molde

Azúcar glas para decorar

Cómo hacer tarta de almendras asturiana, paso a paso

Tarta de almendras. (Freepik)

Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo. Engrasa un molde redondo con mantequilla y espolvorea ligeramente con harina. En un bol, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla blanquee. Añade la ralladura de limón y la canela. Mezcla suavemente. Incorpora la almendra molida poco a poco, integrando con movimientos envolventes. Vierte la masa en el molde y nivela la superficie. Hornea durante 40 minutos. Pincha con un palillo en el centro para comprobar que sale limpio. Saca la tarta del horno y deja enfriar completamente antes de desmoldar. Espolvorea con azúcar glas antes de servir. No desmoldes en caliente para evitar que se rompa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 320 kcal aprox.

Proteínas: 8 g

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 30 g

Azúcares: 27 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La tarta se conserva en nevera, bien tapada, durante 4-5 días. Puede congelarse en porciones envueltas en film, hasta 2 meses.