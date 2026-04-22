La opción de tarta de queso más saludable: una receta típica de Alemania con más proteínas y menos azúcares que la versión tradicional

Käsekuchen o Quarkkuchen. Es así como se conoce a la tarta de queso tradicional alemana, una de las versiones más saludables del clásico postre que es un imprescindible en la carta de los restaurantes y en la repostería de España. Esta opción, a diferencia de otros pasteles semejantes, no utiliza galleta para la base. A ello se une que la receta es fácil y rápida de hacer y permite obtener un dulce de lo más cremoso. Además, son necesarios pocos ingredientes y el principal es el quark, el queso fresco batido típico del norte de Europa, que es bajo en grasas y rico en proteínas.
La Käsekuchen es mucho más que una simple tarta de queso alemana: es pura suavidad y un bocado que seduce con su textura cremosa y su aroma a vainilla. Cada porción es un equilibrio perfecto entre lo esponjoso y lo fundente, ideal para los amantes de los postres clásicos europeos.
Este pastel tiene sus raíces en Alemania, donde es protagonista de meriendas y celebraciones familiares. Se disfruta tanto solo como acompañado de café, y su versión más tradicional incluye quark o requesón, aunque existen variantes por todo el país. Su versatilidad y sabor la han llevado a ser un imprescindible en la repostería centroeuropea.
Receta de tarta de queso saludable
La Käsekuchen es una tarta de queso horneada, hecha principalmente con requesón, huevos, azúcar y una base sencilla de harina y mantequilla. Su técnica fundamental es batir bien todos los ingredientes para lograr una mezcla homogénea y hornearla hasta que cuaje, manteniendo su textura ligera y aireada.
Tiempo de preparación
El tempo total de preparación es de 1 hora, que se distribuye de la siguiente forma:
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 45 minutos
Ingredientes
- 500 g de requesón (puedes usar quark si lo encuentras)
- 200 g de azúcar
- 4 huevos
- 2 yogures naturales
- 4 medidas de yogur de harina
- 3 medidas de yogur de leche
- 1 sobre de levadura en polvo
- 1 cucharadita de canela en polvo
- Mantequilla y harina para el molde
Cómo hacer tarta de queso saludable, paso a paso
- Precalienta el horno a 190 ºC.
- Bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla doble su volumen.
- Añade los yogures y la canela, bate de nuevo.
- Tamiza la levadura junto a la harina e incorpórala poco a poco.
- Añade el requesón y la leche, y mezcla todo hasta conseguir una crema uniforme.
- Engrasa un molde con mantequilla y espolvorea harina para evitar que se pegue.
- Vierte la mezcla en el molde.
- Hornea durante 45 minutos. No abras el horno antes de tiempo para evitar que la tarta se hunda.
- Pincha el centro con una aguja para comprobar si está lista; debe salir limpia.
- Deja enfriar completamente en el molde antes de desmoldar. Sirve fría para que mantenga su estructura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Unas 8 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 290 kcal
- Proteínas: 11 g
- Grasas: 8 g
- Hidratos de carbono: 38 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se conserva en la nevera, bien tapada, hasta 3 días. No la congeles para evitar que pierda textura.