La opción de tarta de queso más saludable: una receta típica de Alemania con más proteínas y menos azúcares que la versión tradicional

La tarta de queso de La Viña elaborada por una vasca que ha conquistado a los londinenses: “En casa tengo cuatro neveras y dos hornos”

Käsekuchen o Quarkkuchen. Es así como se conoce a la tarta de queso tradicional alemana, una de las versiones más saludables del clásico postre que es un imprescindible en la carta de los restaurantes y en la repostería de España. Esta opción, a diferencia de otros pasteles semejantes, no utiliza galleta para la base. A ello se une que la receta es fácil y rápida de hacer y permite obtener un dulce de lo más cremoso. Además, son necesarios pocos ingredientes y el principal es el quark, el queso fresco batido típico del norte de Europa, que es bajo en grasas y rico en proteínas.

La Käsekuchen es mucho más que una simple tarta de queso alemana: es pura suavidad y un bocado que seduce con su textura cremosa y su aroma a vainilla. Cada porción es un equilibrio perfecto entre lo esponjoso y lo fundente, ideal para los amantes de los postres clásicos europeos.

Este pastel tiene sus raíces en Alemania, donde es protagonista de meriendas y celebraciones familiares. Se disfruta tanto solo como acompañado de café, y su versión más tradicional incluye quark o requesón, aunque existen variantes por todo el país. Su versatilidad y sabor la han llevado a ser un imprescindible en la repostería centroeuropea.

Receta de tarta de queso saludable

Käsekuchen o Quarkkuchen es una tarta de queso tradicional de Alemania. (Adobe Stock)

La Käsekuchen es una tarta de queso horneada, hecha principalmente con requesón, huevos, azúcar y una base sencilla de harina y mantequilla. Su técnica fundamental es batir bien todos los ingredientes para lograr una mezcla homogénea y hornearla hasta que cuaje, manteniendo su textura ligera y aireada.

Tiempo de preparación

El tempo total de preparación es de 1 hora, que se distribuye de la siguiente forma:

Preparación: 15 minutos

Cocción: 45 minutos

Ingredientes

500 g de requesón (puedes usar quark si lo encuentras)

200 g de azúcar

4 huevos

2 yogures naturales

4 medidas de yogur de harina

3 medidas de yogur de leche

1 sobre de levadura en polvo

1 cucharadita de canela en polvo

Mantequilla y harina para el molde

Cómo hacer tarta de queso saludable, paso a paso

Queso fresco batido. (Freepik)

Precalienta el horno a 190 ºC. Bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla doble su volumen. Añade los yogures y la canela, bate de nuevo. Tamiza la levadura junto a la harina e incorpórala poco a poco. Añade el requesón y la leche, y mezcla todo hasta conseguir una crema uniforme. Engrasa un molde con mantequilla y espolvorea harina para evitar que se pegue. Vierte la mezcla en el molde. Hornea durante 45 minutos. No abras el horno antes de tiempo para evitar que la tarta se hunda. Pincha el centro con una aguja para comprobar si está lista; debe salir limpia. Deja enfriar completamente en el molde antes de desmoldar. Sirve fría para que mantenga su estructura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Unas 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 290 kcal

Proteínas: 11 g

Grasas: 8 g

Hidratos de carbono: 38 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera, bien tapada, hasta 3 días. No la congeles para evitar que pierda textura.