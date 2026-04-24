Receta de tarta de yogur y frutos secos: un postre cremoso y crujiente que es perfecto para primavera

Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

Un postre que es cremoso y, al mismo tiempo, crujiente, suele ser todo un acierto y una forma perfecta para endulzar un desayuno o merienda, o para poner el broche de oro a una comida o cena. Esta es, precisamente, la seña de identidad de la tarta de yogur y frutos secos, cuya frescura y sabor deliciosos hace que sea ideal para primavera. A ello se une que puede hacerse con pocos ingredientes y de forma fácil y rápida. Y es que esta es una de esas recetas que conquista a todos los paladares.

En muchas casas de España, este tipo de tartas se preparan como postre de domingo o para compartir en reuniones familiares. Los frutos secos, clásicos de la repostería mediterránea, aportan carácter y energía, y maridan de maravilla con un café suave o un vino dulce.

Receta de tarta de yogur y frutos secos

Tarta de yogur y frutos secos. (Adobe Stock)

La tarta de yogur y frutos secos se elabora a partir de una base tipo bizcocho enriquecida con yogur natural y la mezcla de frutos secos troceados, que aportan textura y sabor. La técnica principal es el batido y horneado, logrando un resultado jugoso y muy fácil de preparar.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 55 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación: 10 minutos

Cocción: 45 minutos

Ingredientes

1 yogur natural (125 g)

3 huevos

1 medida de yogur de aceite de oliva suave

2 medidas de yogur de azúcar

3 medidas de yogur de harina de trigo

1 sobre de levadura química (16 g)

80 g de nueces (o mezcla de frutos secos: almendras, avellanas, pistachos)

Ralladura de 1 limón

Mantequilla para el molde

Cómo hacer tarta de yogur y frutos secos, paso a paso

Los frutos secos le dan un toque crujiente a la tarta de yogur y frutos secos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo. Engrasa un molde redondo (20-22 cm) con mantequilla. Vierte el yogur en un bol grande. Usa el vaso vacío como medida para el resto de ingredientes. Añade los huevos y el azúcar. Bate hasta que la mezcla esté espumosa. Incorpora el aceite y la ralladura de limón. Mezcla bien. Tamiza la harina junto con la levadura y agrégalas poco a poco, mezclando hasta obtener una masa homogénea. Añade los frutos secos troceados y mezcla suavemente para repartirlos por toda la masa. Vierte la mezcla en el molde engrasado y alisa la superficie. Hornea durante 40-45 minutos. Comprueba el punto pinchando con un palillo: debe salir limpio. Saca la tarta del horno, deja enfriar 10 minutos y desmolda sobre una rejilla. No la desmoldes en caliente para evitar que se rompa. Una vez fría, puedes espolvorear con azúcar glas o añadir más frutos secos por encima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 250 kcal aprox.

Proteínas: 6 g

Hidratos de carbono: 30 g

Grasas: 12 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva perfectamente 3 días en la nevera dentro de un recipiente hermético. A temperatura ambiente, aguanta 1-2 días en un lugar fresco y seco. Puedes congelarla en porciones envueltas en film.