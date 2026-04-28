Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 29 de abril: Salva toma una decisión importante en su relación con Mabel

Salva y Mabel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La semana avanza con intensidad en Sueños de libertad, que encara nuevos episodios marcados por las consecuencias de uno de los acontecimientos más determinantes de los últimos días: la muerte de Pelayo. Este suceso ha sacudido los cimientos de la familia De la Reina y ha abierto una etapa cargada de tensiones, secretos y decisiones que están redefiniendo las relaciones entre sus protagonistas.

El episodio del miércoles se entiende mejor a la luz de lo ocurrido en los días previos, donde cada personaje ha ido enfrentándose, a su manera, al impacto emocional de la pérdida. La delicada situación de Pablo ha generado una profunda preocupación, especialmente en Nieves, cuya angustia se ha convertido en uno de los motores emocionales del relato. En paralelo, el entorno familiar ha vuelto a resquebrajarse cuando Digna ha decidido enfrentarse a Damián para exigirle explicaciones por el despido de Paula, reabriendo heridas que parecían cerradas.

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Pablo Salazar y Damián De la Reina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

A este contexto se suma el intento de Miguel por recomponer su vínculo con su padre en un momento especialmente frágil. Ese acercamiento ha coincidido con un ejercicio de autocrítica por parte de Damián, que ha reconocido errores del pasado, mostrando una faceta más vulnerable. Mientras tanto, otras tramas han ido ganando peso: los movimientos estratégicos de Gorito y Álvaro han comenzado a tomar forma, anticipando posibles conflictos, y el regreso de Carmen a la colonia ha añadido nuevas capas a la historia. Además, la promesa de Darío de ayudar a Marta en la búsqueda de Fina ha abierto una línea narrativa clave.

El episodio del martes profundizó aún más en estos conflictos. Digna tomó una decisión importante al readmitir a Paula, aunque bajo condiciones que podrían complicar su futuro inmediato. En otro frente, Gabriel intentó retomar el control sobre Julia, pero se encontró con una respuesta firme que marca un punto de inflexión en su relación. También fue un capítulo especialmente intenso para Nieves, que compartió con Miguel una confesión dolorosa que amenaza con alterar su relación.

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Los vínculos personales siguieron evolucionando: Paula y Tasio trataron de aclarar su situación, mientras que Miguel sorprendió con una petición inesperada a su padre. Por su parte, Begoña optó por tomar distancia respecto a Eduardo, evidenciando un cambio en sus prioridades. En medio de todo esto, Marta comenzó a vislumbrar una posible pista que podría acercarla al paradero de Fina.

Beatriz y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 550 del miércoles 29 de abril

Con este contexto, el capítulo del miércoles se presenta como un punto de inflexión emocional. Marta, aún profundamente afectada por la muerte de Pelayo, se muestra incapaz de afrontar el duelo de manera pública y decide no asistir a un acto en su memoria. Al mismo tiempo, el destino vuelve a cruzar a Carmen y David, reavivando una relación marcada por el pasado y las cuentas pendientes. En otro eje narrativo, Claudia descubre que Valentina conocía desde hace tiempo la relación entre Mabel y Salva, un secreto que añade nuevas tensiones y cambia la percepción entre los personajes.

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Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Las dudas también empiezan a instalarse en Carmen, que observa con recelo la cercanía entre Tasio y Paula, cuestionándose la naturaleza de su vínculo. Paralelamente, Salva toma una decisión importante respecto a su relación con Mabel, lo que podría alterar significativamente el rumbo de esta historia.