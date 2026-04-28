España

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 29 de abril: Salva toma una decisión importante en su relación con Mabel

La serie diaria de Antena 3 retoma la normalidad tras la muerte de Pelayo y el affair de Pablo

Guardar
Salva y Mabel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Salva y Mabel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La semana avanza con intensidad en Sueños de libertad, que encara nuevos episodios marcados por las consecuencias de uno de los acontecimientos más determinantes de los últimos días: la muerte de Pelayo. Este suceso ha sacudido los cimientos de la familia De la Reina y ha abierto una etapa cargada de tensiones, secretos y decisiones que están redefiniendo las relaciones entre sus protagonistas.

El episodio del miércoles se entiende mejor a la luz de lo ocurrido en los días previos, donde cada personaje ha ido enfrentándose, a su manera, al impacto emocional de la pérdida. La delicada situación de Pablo ha generado una profunda preocupación, especialmente en Nieves, cuya angustia se ha convertido en uno de los motores emocionales del relato. En paralelo, el entorno familiar ha vuelto a resquebrajarse cuando Digna ha decidido enfrentarse a Damián para exigirle explicaciones por el despido de Paula, reabriendo heridas que parecían cerradas.

PUBLICIDAD

Pablo Salazar y Damián De la Reina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Pablo Salazar y Damián De la Reina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

A este contexto se suma el intento de Miguel por recomponer su vínculo con su padre en un momento especialmente frágil. Ese acercamiento ha coincidido con un ejercicio de autocrítica por parte de Damián, que ha reconocido errores del pasado, mostrando una faceta más vulnerable. Mientras tanto, otras tramas han ido ganando peso: los movimientos estratégicos de Gorito y Álvaro han comenzado a tomar forma, anticipando posibles conflictos, y el regreso de Carmen a la colonia ha añadido nuevas capas a la historia. Además, la promesa de Darío de ayudar a Marta en la búsqueda de Fina ha abierto una línea narrativa clave.

El episodio del martes profundizó aún más en estos conflictos. Digna tomó una decisión importante al readmitir a Paula, aunque bajo condiciones que podrían complicar su futuro inmediato. En otro frente, Gabriel intentó retomar el control sobre Julia, pero se encontró con una respuesta firme que marca un punto de inflexión en su relación. También fue un capítulo especialmente intenso para Nieves, que compartió con Miguel una confesión dolorosa que amenaza con alterar su relación.

PUBLICIDAD

Los vínculos personales siguieron evolucionando: Paula y Tasio trataron de aclarar su situación, mientras que Miguel sorprendió con una petición inesperada a su padre. Por su parte, Begoña optó por tomar distancia respecto a Eduardo, evidenciando un cambio en sus prioridades. En medio de todo esto, Marta comenzó a vislumbrar una posible pista que podría acercarla al paradero de Fina.

Beatriz y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Beatriz y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 550 del miércoles 29 de abril

Con este contexto, el capítulo del miércoles se presenta como un punto de inflexión emocional. Marta, aún profundamente afectada por la muerte de Pelayo, se muestra incapaz de afrontar el duelo de manera pública y decide no asistir a un acto en su memoria. Al mismo tiempo, el destino vuelve a cruzar a Carmen y David, reavivando una relación marcada por el pasado y las cuentas pendientes. En otro eje narrativo, Claudia descubre que Valentina conocía desde hace tiempo la relación entre Mabel y Salva, un secreto que añade nuevas tensiones y cambia la percepción entre los personajes.

Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Las dudas también empiezan a instalarse en Carmen, que observa con recelo la cercanía entre Tasio y Paula, cuestionándose la naturaleza de su vínculo. Paralelamente, Salva toma una decisión importante respecto a su relación con Mabel, lo que podría alterar significativamente el rumbo de esta historia.

Temas Relacionados

Sueños de libertadAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Álvaro Morata se queda con las dos empresas que compartía con Alice Campello, con activos de más de 16 millones de euros, al cesarla de ambas tras su ruptura

Hace unas semanas, el futbolista cesó a su expareja de Tamora 2011 SL y ha culminado su ruptura empresarial al quedarse también con Tamora Housing Investments SL

Álvaro Morata se queda con las dos empresas que compartía con Alice Campello, con activos de más de 16 millones de euros, al cesarla de ambas tras su ruptura

José Andrés, chef español: “Para un pollo muy jugoso lo dejo marinando toda la noche con vino tinto, un poquito de ajo, apio, zanahoria, cebolla y chalota”

El cocinero asturiano compartió su receta de pollo al vino tinto en uno de sus programas emitidos en RTVE

José Andrés, chef español: “Para un pollo muy jugoso lo dejo marinando toda la noche con vino tinto, un poquito de ajo, apio, zanahoria, cebolla y chalota”

Este es el método más efectivo para fortalecer tu cuerpo a partir de los 40 años

Un doctor asegura que esta rutina es una de las mejores formas de cuidar tu salud física

Este es el método más efectivo para fortalecer tu cuerpo a partir de los 40 años

El secreto inmunológico de las personas que llegan a los 100 años, según un estudio

En personas con edades avanzadas se reduce el riesgo de padecer cáncer

El secreto inmunológico de las personas que llegan a los 100 años, según un estudio

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

El mensaje irónico del PSE-EE sobre el optimismo de Aitor Esteban en torno al nuevo Estatuto eleva la tensión entre socios

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

ECONOMÍA

Cuándo se cobra el paro en mayo de 2025: día que paga CaixaBank, ING, BBVA y otras entidades

Cuándo se cobra el paro en mayo de 2025: día que paga CaixaBank, ING, BBVA y otras entidades

El sector primario alerta a la Unión Europea de la “pérdida de competitividad” por los defectos de la ley de deforestación

El municipio de Camargo (Cantabria) ahorrará un millón de euros en los próximos diez años al instalar placas solares en sus edificios públicos

Así es la nueva ley de prevención laboral por la que las empresas tendrán que evaluar la salud mental: “Es un cambio radical”

El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento este año en el 2,2% pese a la guerra en Oriente Medio pero avisa: los precios seguirán subiendo

DEPORTES

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda